onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dikkat Spoiler İçerir: Bir Türlü Yayınlanamayan Leyla'nın Finali Yurt Dışında Yayınlandı

Dikkat Spoiler İçerir: Bir Türlü Yayınlanamayan Leyla'nın Finali Yurt Dışında Yayınlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 09:43

Geçtiğimiz sezon NOW'da yayınlanan Leyla dizisi büyük ilgi görmüş, Alperen Duymaz'ın diziden ayrılmasının ardından dizi kısa süre sonra final kararı almıştı. Çekimleri tamamlanan dizinin, reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle final bölümü Türkiye'de yayınlanamamıştı. Leyla'nın finali dün akşam yurt dışında yayınlandı. Finali heyecanla bekleyen izleyiciler de böylece diziyi tamamladı. Biz baştan uyaralım, eğer burada yayınlanmasını bekliyorsanız bu içerik SPOILER içerir!

Not: Dikkat SPOILER var!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Leyla büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Leyla büyük beğeni toplamıştı.

Ancak Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz'ın diziden ayrılması, hikayenin bir anda değişmesi derken dizinin eski gücünü toparlayamayacağı reytinglerle belli olunca dizi final kararı aldı. Yeni sezonda devam etmesi planlanan dizinin final çekimleri yapılsa da bölüm reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle bir türlü yayınlanamadı.

Bizim merakla beklediğimiz final dün akşam yurt dışında yayınlandı.

Bizim merakla beklediğimiz final dün akşam yurt dışında yayınlandı.

Bölümden videoları sizlerle paylaşmayacağız ama aylardır finali bekleyen izleyici de daha fazla sabredemedi ve final bölümünü yabancı kaynaktan izledi. Final bölümü genel olarak beğeni topladı. Spoiler için tekrar uyararak gelin yorumlara birlikte bakalım!

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın