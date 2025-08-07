Dikkat Spoiler İçerir: Bir Türlü Yayınlanamayan Leyla'nın Finali Yurt Dışında Yayınlandı
Geçtiğimiz sezon NOW'da yayınlanan Leyla dizisi büyük ilgi görmüş, Alperen Duymaz'ın diziden ayrılmasının ardından dizi kısa süre sonra final kararı almıştı. Çekimleri tamamlanan dizinin, reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle final bölümü Türkiye'de yayınlanamamıştı. Leyla'nın finali dün akşam yurt dışında yayınlandı. Finali heyecanla bekleyen izleyiciler de böylece diziyi tamamladı. Biz baştan uyaralım, eğer burada yayınlanmasını bekliyorsanız bu içerik SPOILER içerir!
Not: Dikkat SPOILER var!
Geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Leyla büyük beğeni toplamıştı.
Bizim merakla beklediğimiz final dün akşam yurt dışında yayınlandı.
