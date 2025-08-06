onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Katılacağı İddia Edilmişti: Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıççı, Yeni Sezonda Olacak mı?

Katılacağı İddia Edilmişti: Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıççı, Yeni Sezonda Olacak mı?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 23:54

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı'nın 2026 sezonunda da yer alacağı iddia edilmişti. Survivor Adem, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olayların asla bitmediği Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.

Olayların asla bitmediği Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.

Mavi takım kaoslarının had safhaya ulaştığı 2025 sezonunda yarışmalardan ziyade yarışmacıların karıştığı kaotik olayları izledik. Adem Kılıççı'nın finalde Batuhan Karacakaya'yı büyük farkla yenmesiyle ikinci kez şampiyon olması yarışmacının 2026 sezonunda da yer alması konusunda baskı oluşturmuştu. 

Sosyal medyada Adem'in 2026 sezonunda da yer alacağına dair iddialar ortalıkta dolaşırken şampiyondan Instagram üzerinden yanıt geldi.

Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan Adem Kılıççı, Survivor'ın gelecek sezonunda yer alamayacağını açıkladı.

Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan Adem Kılıççı, Survivor'ın gelecek sezonunda yer alamayacağını açıkladı.

Kılıççı, 'Eylül gibi dizimden ameliyat olacağım. Bu sezon olmam imkansız. Kazandığımız kupanın tahribatları bitmedi daha. Öncelik her zaman sağlığımız.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın