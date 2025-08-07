onedio
Hakkında Tutuklama Kararı Bulunan Survivor Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye Döneceği Tarihi Açıkladı!

Hakkında Tutuklama Kararı Bulunan Survivor Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye Döneceği Tarihi Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 10:55

Survivor'da yarışan Hikmet Tuğsuz hakkında 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkmıştı. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçundan tutuklama kararı verilen Hikmet, yarışmadan aniden ayrılmasının ardından Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Hikmet, Instagram hesabından Türkiye'ye döneceği tarihi açıkladı.

Hikmet Tuğsuz, Survivor finaline 10 gün kala kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştı.

Hikmet Tuğsuz, Survivor finaline 10 gün kala kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştı.

Hikmet Tuğsuz'un 10 Şubat'ta 45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçları sebebiyle tutuklama kararı çıkmıştı. Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak Hikmet'in nerede olduğu merak edilirken Hikmet önce Londra'da, sonra Gürcistan'da ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam eden Hikmet, tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam eden Hikmet, tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapmıştı.

45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Hikmet, darp olayıyla ilgili videoları da Instagram hesabından yayınlamıştı. Aynı dönemde yarışmayı neden bıraktığına dair de açıklamalarda bulunmuştu.

Detaylar:

Instagram hesabından soru-cevap yapan Hikmet, Türkiye'ye ne zaman döneceğini açıkladı.

Instagram hesabından soru-cevap yapan Hikmet, Türkiye'ye ne zaman döneceğini açıkladı.

Kendisine Türkiye'ye ne zaman geleceğini soran takipçisine Hikmet 14 Ekim cevabını verdi. Döner dönmez tutuklanacak olan Hikmet'in tutuklama kararıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
