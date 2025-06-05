Survivor Hikmet Tuğsuz'dan Hakkındaki Tutuklama Kararı ve Yarışmayı Bırakma Nedeniyle İlgili İlk Açıklama!
Survivor Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ailesinin kendisiyle iletişime geçmesinden sonra Survivor'dan aniden ayrılmıştı. 'Türkiye'ye dönerse tutuklanacak', 'Tutuklama kararı sebebiyle Survivor'dan ayrıldı' gibi iddiaların artmasının ardından Hikmet Tuğsuz ilk kez açıklama yaptı.
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Hikmet Tuğsuz, ailesinin kendisine ulaşmasının ardından Survivor'dan ayrılmıştı.
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Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.
Darp ettiği B.A.'nın küfürlü mesajlarını ve kendisini tahrik ettiğini dile getirdiği o anlara ait videoyu Instagram hesabından paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Salak misin hikmet ! Desene türbana küfür etti dine hakaret etti diye bide sakal bırakıp hacca gidersen direk af verirlerdi vatan bayrak Atatürk kurtarmıo ar... Devamını Gör
İyi yapmış ama kendi kuyusunu kendisi çizmiş
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