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Survivor Hikmet Tuğsuz'dan Hakkındaki Tutuklama Kararı ve Yarışmayı Bırakma Nedeniyle İlgili İlk Açıklama!

Survivor Hikmet Tuğsuz'dan Hakkındaki Tutuklama Kararı ve Yarışmayı Bırakma Nedeniyle İlgili İlk Açıklama!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 14:03

Survivor Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ailesinin kendisiyle iletişime geçmesinden sonra Survivor'dan aniden ayrılmıştı. 'Türkiye'ye dönerse tutuklanacak', 'Tutuklama kararı sebebiyle Survivor'dan ayrıldı' gibi iddiaların artmasının ardından Hikmet Tuğsuz ilk kez açıklama yaptı.

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Hikmet Tuğsuz, ailesinin kendisine ulaşmasının ardından Survivor'dan ayrılmıştı.

Hikmet Tuğsuz, ailesinin kendisine ulaşmasının ardından Survivor'dan ayrılmıştı.

Survivor'ın büyük finaline sayılı günler kala aniden yarışmayı bırakan Hikmet tartışma yaratmıştı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet'in bu sebeple mi yarışmayı bıraktığı konuşuluyordu.

Hikmet'in yarışmadan sonra nereye gittiği ortaya çıkmıştı.

Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.

Hikmet Tuğsuz, yarışmayı bırakma nedeni ile hakkındaki tutuklama kararı ve "silahla adam yaralama" suçuna ilişkin açıklama yaptı.

45 milyonluk villa dolandırıcılığı yaptığı iddialarına da cevap veren Hikmet 'Hakkımda dolandırıcılıktan ceza aldı, o yüzden yarışmayı bıraktı iddiaları doğru değil. Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum yoktur, aksini ispatlayan olursa 10 milyon Türk lirası kimsesiz çocuklara bağışlayacağım.' diyerek silahla adam yaralama suçlamasına dair detayları paylaştı.

Darp ettiği B.A.'nın küfürlü mesajlarını ve kendisini tahrik ettiğini dile getirdiği o anlara ait videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Darp ettiği B.A.'nın küfürlü mesajlarını ve kendisini tahrik ettiğini dile getirdiği o anlara ait videoyu Instagram hesabından paylaştı.

B.A. isimli şahsın Türk bayrağına ve milletine küfürler ettiğini, kameralar kurarak kendisini pusuya düşürdüğünü dile getiren Hikmet, hakkında yakalama kararı olduğunu doğruladı. Kardeşinin de ekibe ulaşarak kendisine haber verdiğini, bu sebeple Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Erbil Ozkaya

Salak misin hikmet ! Desene türbana küfür etti dine hakaret etti diye bide sakal bırakıp hacca gidersen direk af verirlerdi vatan bayrak Atatürk kurtarmıo ar... Devamını Gör

flexpls

İyi yapmış ama kendi kuyusunu kendisi çizmiş

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