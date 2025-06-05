Listede Türkiye'den Tek Mekan Var! Avrupa'nın En İyi 50 Pizza Restoranı Açıklandı
Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor. Tabii bu da 'gerçek pizza', 'en iyi pizza' gibi polemiklere de neden oluyor. Avrupa'nın en prestijli rehberlerinden biri olan Avrupa'nın En İyi Pizzacısı listesinin yayınlanmasıyla Türkiye'den bir restoran bu önemli listede kendine yer buldu. Mekanın işletmecisi hepimizin yakından tanıdığı bir isim.
50 Top Pizza Europa 2025 işletmeciler için saygın bir liste.
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Üst sıralara İspanyollar damga vururken Türkiye'den tanıdığımız bir isim de bu listeye girdi.
TV'lerdeki sabah programlarının ardından Yemekteyiz jüriliğine getirilmesiyle tüm Türkiye tarafından takip edilen Danilo Zanna mekanı Folio D'olio ile 49. sırada kendine yer buldu.
İtalyan şef ödülünü aldığı anları şu sözlerle paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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