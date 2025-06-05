Listede Türkiye'den Tek Mekan Var! Avrupa'nın En İyi 50 Pizza Restoranı Açıklandı

Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor. Tabii bu da 'gerçek pizza', 'en iyi pizza' gibi polemiklere de neden oluyor. Avrupa'nın en prestijli rehberlerinden biri olan Avrupa'nın En İyi Pizzacısı listesinin yayınlanmasıyla Türkiye'den bir restoran bu önemli listede kendine yer buldu. Mekanın işletmecisi hepimizin yakından tanıdığı bir isim.