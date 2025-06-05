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Listede Türkiye'den Tek Mekan Var! Avrupa'nın En İyi 50 Pizza Restoranı Açıklandı

Listede Türkiye'den Tek Mekan Var! Avrupa'nın En İyi 50 Pizza Restoranı Açıklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2025 - 12:28

Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor. Tabii bu da 'gerçek pizza', 'en iyi pizza' gibi polemiklere de neden oluyor. Avrupa'nın en prestijli rehberlerinden biri olan Avrupa'nın En İyi Pizzacısı listesinin yayınlanmasıyla Türkiye'den bir restoran bu önemli listede kendine yer buldu. Mekanın işletmecisi hepimizin yakından tanıdığı bir isim.

50 Top Pizza Europa 2025 işletmeciler için saygın bir liste.

50 Top Pizza Europa 2025 işletmeciler için saygın bir liste.

Avrupa'nın pek çok kentinin pizzacılarının yarıştığı listeye birinci sıradan giren restoran Londra'da bulunan Napoli On The Road oldu.

Üst sıralara İspanyollar damga vururken Türkiye'den tanıdığımız bir isim de bu listeye girdi.

Üst sıralara İspanyollar damga vururken Türkiye'den tanıdığımız bir isim de bu listeye girdi.

TV'lerdeki sabah programlarının ardından Yemekteyiz jüriliğine getirilmesiyle tüm Türkiye tarafından takip edilen Danilo Zanna mekanı Folio D'olio ile 49. sırada kendine yer buldu.

TV'lerdeki sabah programlarının ardından Yemekteyiz jüriliğine getirilmesiyle tüm Türkiye tarafından takip edilen Danilo Zanna mekanı Folio D'olio ile 49. sırada kendine yer buldu.

Filo D'olio'nun İstanbul'da iki, İzmir ve Bursa'da birer şubesi bulunuyor.

İtalyan şef ödülünü aldığı anları şu sözlerle paylaştı.

İtalyan şef ödülünü aldığı anları şu sözlerle paylaştı.

'Lezzetin peşinden yürüdük, Avrupa’nın en iyileri arasına adımızı yazdırdık!

Filo D’olio, 50 Top Pizza Europa 2025 listesine girdi ve Türkiye’nin en iyi pizza restoranı ödülünü kazandı!

Bu başarı, tutkunun ve emeğin zaferidir. Teşekkürler, bu yolculukta bizimle olduğunuz için! 🍕✨'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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