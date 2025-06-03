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Yeni Sezon Öncesi Bilmeniz Gereken, MasterChef'te Çıkmış 10 Yemek

Yeni Sezon Öncesi Bilmeniz Gereken, MasterChef'te Çıkmış 10 Yemek

Yemek.com
Yemek.com - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 11:48

Her sezon, gurme izleyicilerini ekran başına bağlamakla kalmayan, aynı zamanda iştahları da açan yarışma programı MasterChef'in en meşhur yemekleri ile karşınızdayız! Hemen her sezon programda yer verilen, tarifleri merak uyandıran Masterchef yemeklerini yeni sezon öncesi tanıyalım, siz de bu efsane lezzetlere canınız her istediğinde mutfağınızda yer açın.

Ana yemeklerden tatlılara, yöresel lezzetlerimizden dünyanın farklı mutfaklarına ait özel tatlara, MasterChef'te adeta efsaneleşen bu lezzetlerin adı anıldığı gibi karnınız acıkmaya başlıyor, izlemeye devam ettikçe 'Gidip ben de hemen yapmalıyım' diye düşünüyorsanız emin olun, yalnız değilsiniz.

Gelin, şimdi bu klasikleşen MasterChef lezzetleri neler, birlikte tanıyalım.

1. Kayseri yağlaması

1. Kayseri yağlaması

Ekranda adının anılmasıyla birlikte sadece yarışmacıların değil, tüm izleyenlerin heyecanlanmasına neden olan yemeklerden Kayseri yağlaması ile başlayalım. Şebit adı verilen özel lavaşlarının elle açılıp tam kıvamında pişirilmesi, kıymalı harcının yağ oranının doğru tutturulması, sunumu ve yeme şekliyle yağlama gerçekten en ikonik yöresel lezzetlerimizden biri.

2. Tantuni

2. Tantuni

MasterChef'te özellikle kaptanlık oyunlarının en beklenen isimlerinden biri haline gelen tantuni de tabii ki listenin başlarında yerini alması gerekenlerden. Mersin mutfağına hayran olmak için başlı başına bir sebep olan tantuninin en önemli özellikleri ise yapımında pamuk yağı kullanılması, malzemelerin oranları ve tabii ki lavaşının inceliği. Yanında servis edecekleriniz ise damak tadınıza göre değişiklik gösterebilir.

3. Adana kebap

3. Adana kebap

MasterChef'te yarışmacıların yapmakta en çok zorlandığı lezzetlerden olan Adana kebap da tüm ihtişamıyla burada yerini alsın. İçinde kullanılan etlerin oranının doğru ayarlanması, lezzetinin en önemli noktalarından biri. Adana kebabın en önemli noktalarından biri de tabii ki onu şişlere doğru şekilde dizebilmekten geçiyor. Pişirirken düşmemesi için özen gösterilen Adana kebap, servis edilirken de sadelikten ödün verilmemesi, yanına pirinç ya da bulgur pilavı konmaması gerekenlerden, bunu artık bilmeyen kalmadı ama biz yine de hatırlatmış olalım.

4. Cannelloni

4. Cannelloni

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın da katkılarıyla pek yakından tanıdığımız ve sevdiğimiz İtalyan lezzetlerinden cannelloli de yarışmayı izlerken en çok merak edilen tariflerden bir. Bu tarifi kısaca tanımlamak gerekirse içi kıymalı harçla dolu, beşamel soslu ve peynirli bir çeşit makarna diyebiliriz. Ancak hamurunu açması, şeklini vermesi tabii ki ustalık gerektiriyor. Özellikle son yıllarda MasterChef'te de kendisine sıkça yer veriliyor.

5. Islak hamburger

5. Islak hamburger

Yapımını en merakla beklediğimiz lezzetlerden ıslak hamburger de yarışmayla neredeyse özdeşleşen bir lezzete dönüştü, biliyorsunuz. Ekmeğinin yapımından köftesinde kullanılan malzemelere, her aşaması yarışmada tek tek yapılan ıslak hamburgerin doğru şekilde hazırlanmış domates sosla buluşması ve tam kıvamında ıslak bir doku kazandırılması ise en önemli püf noktaları.

6. Beef Wellington

6. Beef Wellington

Sadece MasterChef Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm MasterChef yarışmalarının olmazsa olmazı beef wellington'da sıra. Bu özel lezzet, adını birinci derece İngiliz generali olan Duke of Wellington'dan alıyor, İngiliz mutfağının en özel lezzetleri arasında anılıyor. İçinde ise etten mantara, bolca malzeme kullanılıyor. Önemli olan ise malzemelerin sulanmaması için doğru sıralamayı ve miktarları tutturmak, hamurunu ıslatmamak ve içindeki etin doğru oranda pişmesini sağlamak.

7. Risotto

7. Risotto

Yarışmacıların program boyunca sık sık yapmayı denediği İtalyan lezzetlerinden risotto da burada. MasterChef izleyen sıkı takipçilerin bildiği gibi bu tarifin en zor kısmı kıvamını tutturmak. Risotto için özel olarak kullanılması gereken pirincin kullanılmasıyla başlayan yolculukta, risotto'yu doğru malzemelerle lezzetlendirmek, ne kadar karıştıracağını bilmek ve bekletme süresini de göz etmek de dikkat edilmesi gereken diğer noktalar.

8. Lokma tatlısı

8. Lokma tatlısı

Biraz da programın meşhur tatlılarından söz edelim şimdi. MasterChef'te uzun yıllardır yapılan ve menüde her çıktığında yarışmacıları heyecanlandıran lokma tatlısının alametifarikası ilk olarak hamurunun doğru kıvamda hazırlanmasından geçiyor. Ardından hamuru doğru sıcaklıkta derin yağ ile buluşturmak, hamuru yağa atarken şekillerinin düzgün olması için doğru tekniği kullanmak ve şerbetinin kıvamını, soğukluğunu iyi ayarlamak da en önemli püf noktaları. Kısacası çıtır çıtır bir lokma tatlısı yapmak da ustalık gerektiriyor desek yanlış olmaz.

9. Profiterol

9. Profiterol

Tatlı tutkunları için MasterChef izlemenin en zor yanlarından biri şeflerin 'Bugün profiterol yapıyoruz' dediği an olabilir. Zira profiterol lezzetli olduğu kadar yapımı zahmetli tatlılardan biri. Ama doğru taktikleri uyguladıktan sonra onu da evde, tıpkı dışarıdan hazır olarak alıp yedikleriniz gibi yapmanız mümkün. Bu tarifin en önemli kısımları neler derseniz, pataşu hamurunu doğru şekilde hazırlamak, içindeki kremasını tam kıvamında hazırlamak ve tabii ki üzerine gezdirilen çikolata sosun çikolata dengesini, acılığını, tatlılığını, kıvamını iyi tutturmak.

10. Krem Karamel

10. Krem Karamel

Neredeyse tüm yarışmacıların kabusu haline gelen tatlıyı, krem karameli unutmak ne mümkün. İlk bakışta kolay bir tatlı gibi gözükse de detaylarına indiğinizde durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıkan bu özel tatlı, bir Fransız klasiği. Kıvamını tutturmak için içinde doğru miktarda jelatin kullanmak, karamelini doğru bir sıvılıkta yapmak ve soğutma işlemini kenarlara yapışmasına engel olacak şekilde gerçekleştirmek tatlının en önemli püf noktaları. Ters çevirdikten sonra ortaya çıkan sonuç ise mutfakta tatlılar konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzun adeta bir göstergesi oluyor desek yeri.

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