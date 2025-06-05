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Survivor İsmail Balaban'ın İddialarına Asena Demirbağ'dan Sert Tepki: "Bana Dediklerini Burada Söylesem..."

Survivor İsmail Balaban'ın İddialarına Asena Demirbağ'dan Sert Tepki: "Bana Dediklerini Burada Söylesem..."

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 12:15

Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Yarışmadan 19 Mayıs'ta elenen İsmail Balaban, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Balaban'ın açıklamalarına ilk tepki Asena Demirbağ'dan geldi. Asena, 'Senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum.' dedi.

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Survivor'ın güçlü isimlerinden biri olan İsmail Balaban, finale 1 ay kala yarışmadan elenmişti.

Survivor'ın güçlü isimlerinden biri olan İsmail Balaban, finale 1 ay kala yarışmadan elenmişti.

Elemede Meryem'le yaşadıkları gündem olan İsmail, elenmesinin ardından önemli iddialarda ve açıklamalarda bulundu.  Özellikle Ayşe hakkında açıklamalar yapan Balaban, 'Ayşe ile aramız çok iyiydi. Yarışmaya gitmeden önce eşim İlayda'ya 'İsmail ile grup olalım, karşımızda grup olacak' diye mesajlar, ses kaydı atmış. Karşı takıma geçince Ayşe bir anda üzerime oynamaya başladı. Ekrana oynamasınlar' demişti. İsmail ayrıca Batuhan hakkında, 'Batuhan'ın Survivor ile kafayı bozduğunu fanatik olmayanlar çok rahat analiz edebilir. Beni güya 2021'de Batuhan fanları şampiyon yapmış. Batuhan'ı niye 2021 ve 2022'de şampiyon yapamadınız? Benim şampiyonluğumu gölgeleyemezler' sözlerini sarfetti.

Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

'Gelelim İsmail'e, bugün çıkmış Panorama'da işte onlar Ayşe ile ikisi ekranda gözüktüğü gibi değiller diyor. Pardon da ben ekranda nasıl gözükmüşüm? Ben cici kız mı gözükmüşüm? Kendi diyor ya cici kız gibi gözüküyorlar. 2023'te nasılsam aynı şekilde gözüktüm. Seninle olan kavgamda, senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum. Adamı kullanıp arkasından da demediğin kalmadı. Sen SMS'in olmadığı yerde zor şampiyon olursun üzgünüm. İlk önce kendinle barışık ol, komplekslerinin kurbanısın. Kadın, kadın gibi davransın diyorsun, kadınlıktan bahsediyorsun. Adam da adam gibi davransın. Sizde 'lan lun' konuşmak adetten herhalde. Bir kadına söylenmeyecek hakaretleri yarışmada söyledin. Sonra da unvanını kullanıyorsun. Hiç değilse benim kötü de olsa karakterim var sende karakter hiç yok. Başlarda benimle yakın olduğunu da söyleseydin. Performans birincisi olacağımı düşündüğün konseyde yanıma gelip Adem'i mi yoksa beni mi söyleyeceksin, ona göre hazırlanalım diye sormasaydın korkak korkak. Ya bu işler işte böyle menfaat ilişkisi. Bak yakın arkadaşın Meryem bile ne dedi senin hakkında.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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