Survivor İsmail Balaban'ın İddialarına Asena Demirbağ'dan Sert Tepki: "Bana Dediklerini Burada Söylesem..."

'Gelelim İsmail'e, bugün çıkmış Panorama'da işte onlar Ayşe ile ikisi ekranda gözüktüğü gibi değiller diyor. Pardon da ben ekranda nasıl gözükmüşüm? Ben cici kız mı gözükmüşüm? Kendi diyor ya cici kız gibi gözüküyorlar. 2023'te nasılsam aynı şekilde gözüktüm. Seninle olan kavgamda, senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum. Adamı kullanıp arkasından da demediğin kalmadı. Sen SMS'in olmadığı yerde zor şampiyon olursun üzgünüm. İlk önce kendinle barışık ol, komplekslerinin kurbanısın. Kadın, kadın gibi davransın diyorsun, kadınlıktan bahsediyorsun. Adam da adam gibi davransın. Sizde 'lan lun' konuşmak adetten herhalde. Bir kadına söylenmeyecek hakaretleri yarışmada söyledin. Sonra da unvanını kullanıyorsun. Hiç değilse benim kötü de olsa karakterim var sende karakter hiç yok. Başlarda benimle yakın olduğunu da söyleseydin. Performans birincisi olacağımı düşündüğün konseyde yanıma gelip Adem'i mi yoksa beni mi söyleyeceksin, ona göre hazırlanalım diye sormasaydın korkak korkak. Ya bu işler işte böyle menfaat ilişkisi. Bak yakın arkadaşın Meryem bile ne dedi senin hakkında.'