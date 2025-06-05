Survivor İsmail Balaban'ın İddialarına Asena Demirbağ'dan Sert Tepki: "Bana Dediklerini Burada Söylesem..."
Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Yarışmadan 19 Mayıs'ta elenen İsmail Balaban, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Balaban'ın açıklamalarına ilk tepki Asena Demirbağ'dan geldi. Asena, 'Senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum.' dedi.
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Survivor'ın güçlü isimlerinden biri olan İsmail Balaban, finale 1 ay kala yarışmadan elenmişti.
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Asena, İsmail'in Ayşe ve kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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