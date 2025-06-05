Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Aşiret Ağası Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı
Sezon içinde defalarca reyting rekoru kıran Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi. İzleyiciyi iyiden iyiye yükselten bir araya giren Uzak Şehir'de gelecek sezon neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Dizinin sezon finaline hem konuk olan hem de daha önceleri eleştirdiği Uzak Şehir'e vlog çeken Murat Soner, son videosunda oyuncularla röportajlarına da yer verdi. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba bir aşiret ağası rolünü neden kabul ettiğini açıkladı.
Kaynak: Murat Soner / YouTube
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Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, Cihan'ın aşk itirafı ve beklenen Alya-Cihan öpüşmesiyle sezon finali yaptı.
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Murat Soner, son videosunda hem Uzak Şehir'e konuk oldu hem de oyuncularla röportaj yaptı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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