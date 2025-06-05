Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Aşiret Ağası Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Röportajda dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba, neden aşiret ağası rolünü kabul ettiğini açıkladı. 'Dedim ki hiçbir zaman çizilmeyen ağa karakteri var ve insan. Ne olursa olsun herkesin önünde 'höt pöt' demiyor 'İn aşağı, tut bunu, bilmem ne' diye herkese emir yağdırmıyor. Allah gibi davranmıyor. Dedim bu 'Bu insan, bu güzel'. Diğer ağalardan farklı çünkü bir kere annesine sözünü geçiremiyor. Biz annemize sözümüzü ne zaman geçirmek istedik mesela?' diyen Ozan Akbaba, karakterlerin gerçekliğinden ve kadın karakterlerin gücünden söz etti.