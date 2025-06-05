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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Aşiret Ağası Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Aşiret Ağası Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 09:32

Sezon içinde defalarca reyting rekoru kıran Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi. İzleyiciyi iyiden iyiye yükselten bir araya giren Uzak Şehir'de gelecek sezon neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Dizinin sezon finaline hem konuk olan hem de daha önceleri eleştirdiği Uzak Şehir'e vlog çeken Murat Soner, son videosunda oyuncularla röportajlarına da yer verdi. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba bir aşiret ağası rolünü neden kabul ettiğini açıkladı.

Kaynak: Murat Soner / YouTube

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Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, Cihan'ın aşk itirafı ve beklenen Alya-Cihan öpüşmesiyle sezon finali yaptı.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, Cihan'ın aşk itirafı ve beklenen Alya-Cihan öpüşmesiyle sezon finali yaptı.

Heyecanı ve temposu yüksek bir bölümle ekran macerasına ara veren Uzak Şehir'in final anı herkesi mutlu etse de Mine ve bebeği, Ecmel, gelecek sezon geleceği iddia edilen Meryem'le ve elbette kötülükte sınır tanımayan Sadakat'le neler yaşanacağı merak ediliyor.

Murat Soner, son videosunda hem Uzak Şehir'e konuk oldu hem de oyuncularla röportaj yaptı.

Murat Soner, son videosunda hem Uzak Şehir'e konuk oldu hem de oyuncularla röportaj yaptı.

Röportajda dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba, neden aşiret ağası rolünü kabul ettiğini açıkladı. 'Dedim ki hiçbir zaman çizilmeyen ağa karakteri var ve insan. Ne olursa olsun herkesin önünde 'höt pöt' demiyor 'İn aşağı, tut bunu, bilmem ne' diye herkese emir yağdırmıyor. Allah gibi davranmıyor. Dedim bu 'Bu insan, bu güzel'. Diğer ağalardan farklı çünkü bir kere annesine sözünü geçiremiyor. Biz annemize sözümüzü ne zaman geçirmek istedik mesela?' diyen Ozan Akbaba, karakterlerin gerçekliğinden ve kadın karakterlerin gücünden söz etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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