onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Az Kalsın Çok Güzel Hareketler'de Oynayacakmış!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Az Kalsın Çok Güzel Hareketler'de Oynayacakmış!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 23:56

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda rol alan Selin Türkmen, Bi' Başka YouTube kanalındaki itiraflarıyla gündem oldu Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden önce Çok Güzel Hareketler programına audition gönderdiğini ve kabul edildiğini açıkladı.

KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda Kıvılcım'ın kızı Çimen karakteriyle karşımıza çıkan Selin Türkmen, 3. sezonda rol almama kararı almıştı. Dizideki hikayesi Erasmus'la yurt dışına giderek sonlanan Türkmen'in tekrardan Şerbo'da yer alıp almayacağı bilinmezken Bi' Başka YouTube kanalında yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Çünkü az kalsın Kızılcık Şerbeti'nde olamayacakmış!

Selin Türkmen, henüz oyunculuk eğitimi alırken ve Kızılcık Şerbeti'yle anlaşmadığı dönem Çok Güzel Hareketler'e audition göndermiş!

Selin Türkmen, henüz oyunculuk eğitimi alırken ve Kızılcık Şerbeti'yle anlaşmadığı dönem Çok Güzel Hareketler'e audition göndermiş!

Tüm sınıf arkadaşlarıyla deneme çekimi görüntülerini gönderen Selin Türkmen, aklının bir yandan televizyonda olduğunu söylerken onca kişi içinde yalnızca kendisinin kabul edildiğini itiraf etti.

Selin Türkmen, Çok Güzel Hareketler kadrosuna girmeyi kabul etseydi Çimen karakteriyle karşımıza çıkamayacaktı.

İşte Selin Türkmen'in o sözleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın