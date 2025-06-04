Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Az Kalsın Çok Güzel Hareketler'de Oynayacakmış!
Kızılcık Şerbeti'nin ilk iki sezonunda rol alan Selin Türkmen, Bi' Başka YouTube kanalındaki itiraflarıyla gündem oldu Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden önce Çok Güzel Hareketler programına audition gönderdiğini ve kabul edildiğini açıkladı.
KAYNAK: Bi' Başka/ YouTube
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Bi' Başka programındaki itirafıyla gündem oldu.
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Selin Türkmen, henüz oyunculuk eğitimi alırken ve Kızılcık Şerbeti'yle anlaşmadığı dönem Çok Güzel Hareketler'e audition göndermiş!
İşte Selin Türkmen'in o sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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