Bir Gece Masalı Oyuncusu, Finalin Ardından Rakip Dizi Kadrosuna Dahil Oldu!
atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, dün (3 Haziran) günü final yaparak ekranlara veda etti. Bir Gece Masalı'nın finalinin üzerinden henüz 1 gün geçerken dizinin başrollerinden biri aynı gün yayınlanan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Deniz Tural
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atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.
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Canfeza'nın babası Kürşat'ı canlandıran Gürkan Uygun, Bir Gece Masalı'nın rakibi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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