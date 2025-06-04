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Bir Gece Masalı Oyuncusu, Finalin Ardından Rakip Dizi Kadrosuna Dahil Oldu!

Bir Gece Masalı Oyuncusu, Finalin Ardından Rakip Dizi Kadrosuna Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 21:58

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, dün (3 Haziran) günü final yaparak ekranlara veda etti. Bir Gece Masalı'nın finalinin üzerinden henüz 1 gün geçerken dizinin başrollerinden biri aynı gün yayınlanan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Deniz Tural

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atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı, 35. bölümüyle final yaptı.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerde yer aldığı dizi özellikle iki oyuncunun arasındaki yaş farkıyla gündem olmuştu. Yayınlandığı ilk zamanlar yüksek reyting alsa da sonrasında düşüş yaşayan Bir Gece Masalı, dün akşam (3 Haziran) final yaparak ekranlara veda etti.

Mutlu sonra seyircisine veda eden Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncularından Gürkan Uygun, Deniz Tural'ın haberine göre yeni bir projeyle anlaştı.

Canfeza'nın babası Kürşat'ı canlandıran Gürkan Uygun, Bir Gece Masalı'nın rakibi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Canfeza'nın babası Kürşat'ı canlandıran Gürkan Uygun, Bir Gece Masalı'nın rakibi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Finalin üzerinden henüz 1 gün geçerken söz konusu gelişmenin yaşanması Bir Gece Masalı seyircisini epey şaşırttı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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