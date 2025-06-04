ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Yayın Günü Belli Oldu!
ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.
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Aile Saadeti dizisi hangi gün yayınlanacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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