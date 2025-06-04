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ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Yayın Günü Belli Oldu!

ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Yayın Günü Belli Oldu!

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 19:05

ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.

Yaz sezonu için dizi yayınlama kararı alan ATV, Aile Saadeti dizisi için hazırlıklarını tamamladı.

Selçuk Aydemir ve Burak Aksak iş birliğini izleyeceğimiz Aile Saadeti, Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi isimlerle son derece güçlü bir kadroya sahip!

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin seyirciyle ne zaman buluşacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Aile Saadeti dizisi hangi gün yayınlanacak?

Aile Saadeti dizisi hangi gün yayınlanacak?

Birsen Altuntaş, yayınladığı haberde Aile Saadeti dizisinin 16 Haziran Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Altuntaş, yayın günü için planlanan tarihin bu olduğunu belirtirken bu konuda bir değişiklik olup olmayacağı henüz net değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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