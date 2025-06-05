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Kendi İsteğiyle Gelip Şüpheleri Üstüne Çekti: Müge Anlı'daki Emrah Elveren Kaybında Ahmet Şentürk Tutuklandı

Kendi İsteğiyle Gelip Şüpheleri Üstüne Çekti: Müge Anlı'daki Emrah Elveren Kaybında Ahmet Şentürk Tutuklandı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 12:49

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren dosyası işleniyordu. Programa oğullarını bulmak için başvuran ailesi, iddialarıyla herkesi şaşırtmıştı. Başta halası ve kuzenleri şüpheliyken programa kendi isteğiyle arkadaşı Ahmet Şentürk katıldı ve dosyanın tüm seyrini değiştirdi.

Dün canlı yayında gözaltına alınan Ahmet Şentürk tutuklandı.

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4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren kayıp olarak aranıyordu.

4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren kayıp olarak aranıyordu.

Acılı ailesi oğullarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kız kardeşi Esra, Emrah'ın uzun zamandır yanında kaldığı halası Havva’nın, kendilerine “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” dediğini söylemişti. Cinayet şüphesi artarken Emrah Elveren'in vakit geçirdiği son insan olan arkadaşı Ahmet Şentürk kendi isteğiyle yayına katıldı.

Ahmet Şentürk, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Ahmet Şentürk, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Emrah Elveren'in kaybından sonra Ahmet Şentürk'ün Uşak'a bilet aldığı, o bileti alırken bile Emrah'ın telefon numarasını kendisininmiş gibi kullandığı ortaya çıktı. Ahmet Şentürk'ün oğlu Ümit Şentürk de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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