Kendi İsteğiyle Gelip Şüpheleri Üstüne Çekti: Müge Anlı'daki Emrah Elveren Kaybında Ahmet Şentürk Tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren dosyası işleniyordu. Programa oğullarını bulmak için başvuran ailesi, iddialarıyla herkesi şaşırtmıştı. Başta halası ve kuzenleri şüpheliyken programa kendi isteğiyle arkadaşı Ahmet Şentürk katıldı ve dosyanın tüm seyrini değiştirdi.
Dün canlı yayında gözaltına alınan Ahmet Şentürk tutuklandı.
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4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren kayıp olarak aranıyordu.
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Ahmet Şentürk, kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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