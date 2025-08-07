onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Film Sahnesi Gibi: İstanbul'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Film Sahnesi Gibi: İstanbul'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Peşi sıra çakan şimşekler geceyi aydınlatırken hem korkuttu hem de büyüleyici anların oluşmasını sağladı. O anlar birçok kişi tarafından kayda alınırken Hava Forum tarafından paylaşılan Kız Kulesi videosu herkesi hayran bıraktı.

Kaynak: Hava Forum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte dün gece, İstanbul;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı gelmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı gelmişti.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul dahil 20 ilde sağanak yağış bekleniyordu. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken İstanbul sağanak yağışlara teslim oldu. Gün içerisinde yağmur geçişleri yaşandı, gece saatlerinde ise yağış etkisini artırdı. AKOM'dan İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın