Film Sahnesi Gibi: İstanbul'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Peşi sıra çakan şimşekler geceyi aydınlatırken hem korkuttu hem de büyüleyici anların oluşmasını sağladı. O anlar birçok kişi tarafından kayda alınırken Hava Forum tarafından paylaşılan Kız Kulesi videosu herkesi hayran bıraktı.

Kaynak: Hava Forum