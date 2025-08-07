Olaylı Konser! Emircan İğrek Konser Ortasında İnsanlık Dersi Verdi

Emircan İğrek, yazdığı şarkılarla ve sahnedeki sempatik hareketleriyle aklımıza kazınmış bir isim. 'Nalan', 'Can Dostum', 'Kor' gibi parçalarıyla müzik listelerinden düşmeyen genç sanatçı, bu kez sesiyle değil, karakteriyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde yaşanan bir olay, onun sadece iyi bir müzisyen değil, aynı zamanda ne kadar duyarlı biri olduğunu da bir kez daha gösterdi. Şimdi gelin o görüntülere yakından bakalım.