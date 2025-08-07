onedio
Olaylı Konser! Emircan İğrek Konser Ortasında İnsanlık Dersi Verdi

Olaylı Konser! Emircan İğrek Konser Ortasında İnsanlık Dersi Verdi

07.08.2025 - 11:52

Emircan İğrek, yazdığı şarkılarla ve sahnedeki sempatik hareketleriyle aklımıza kazınmış bir isim. 'Nalan', 'Can Dostum', 'Kor' gibi parçalarıyla müzik listelerinden düşmeyen genç sanatçı, bu kez sesiyle değil, karakteriyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde yaşanan bir olay, onun sadece iyi bir müzisyen değil, aynı zamanda ne kadar duyarlı biri olduğunu da bir kez daha gösterdi. Şimdi gelin o görüntülere yakından bakalım.

Emircan İğrek, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri.

Emircan İğrek, İstanbul’da aldığı müzik eğitiminin ardından sahne performanslarıyla dikkat çekmeye başladı. “Nalan”, “Kor”, “Ali Cabbar” gibi parçalarıyla Türk pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Şarkı sözlerinde melankoli ve toplumsal temaları sıkça işleyen İğrek, farklı tarzıyla hem gençlerin hem de eleştirmenlerin dikkatini çekiyor.

Şarkıları kadar konserleri de oldukça konuşuluyor.

Türkiye'nin birçok yerinde yaz için konser vermeye başlayan Emircan İğrek, sahnedeki sempatik tavrıyla sık sık gündeme geliyor. Dinleyicileriyle konser sırasında samimi bir şekilde sohbet etmesi, konsere katılanların keyfini yerine getiriyor. Son olarak bir konseri sırasında seyirciler arasında fenalaşan bir hayranını fark eden şarkıcı, performansını yarıda keserek sağlık ekiplerinden haber gelene kadar şarkı söylemeyi reddetti.

Konsere devam etmek için "Hocalarımızdan onay alalım, öyle. Başlayamam." dedi. İşte o görüntüler:

