4-5-6 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz..
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1. Rabia Soytürk Bitmeyen Estetik İddialarına Öfke Kustu!
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3. Dilan Çıtak, Bikinili Pozlarını Beğenmeyince Tepki Gösterdi!
4. Hadise'nin Kameramanını Azarladığı Anlar Tepki Çekti
5. Onedio'nun Attığı Defne Samyeli Başlığı Aile Krizine Sebep Oldu
6. Chaby Han'ın Eşi'den Skandal İhanet Suçlamaları Geldi!
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7. Jennifer Lopez, İstanbul'da Gezerken Mağazaya Alınmadı
8. Engin Öztürk'ün Çocuk Aşkı Kalp Eritirken Koca Bir İç Geçirtti
9. Manifest'in Mina'sı İncittiği Herkesten Özür Diledi
10. Linç Yiyen Manifest Mina'ya Sevgilisinden Destek Geldi
11. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Adı İhanet İddialarına Karıştı
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12. Reynmen'in Eşinin Konu Anne Nasibe Hanım Olunca Yaptığı Mimikler Göze Battı
13. Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Görücü Usülü Date'i X'te Alay Konusu Oldu
14. Șomer Sivrioğlu'nun Sevgilisiyle Küvet Keyfi Dikkat Çekti
15. Yeni Bir Estetik İşlem Yaptıran Seda Sayan Yüzünün Son Halini Paylaştı
16. Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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