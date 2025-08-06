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4-5-6 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

4-5-6 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 00:10

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Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz..

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1. Rabia Soytürk Bitmeyen Estetik İddialarına Öfke Kustu!

1. Rabia Soytürk Bitmeyen Estetik İddialarına Öfke Kustu!

Hayatımıza girdiği günden beri dudaklarında dolgu olduğuna yürekten inanılan oyuncu Rabia Soytürk, ardı arkası kesilmeyen estetik iddialarına ateş püskürdü.

2. Detaylar bu içeriğimizde:

3. Dilan Çıtak, Bikinili Pozlarını Beğenmeyince Tepki Gösterdi!

3. Dilan Çıtak, Bikinili Pozlarını Beğenmeyince Tepki Gösterdi!

Bikinili haliyle deniz kenarında görüntülenen Dilan Çıtak, magazincilerin çektiği fotoğrafların açısını beğenmeyince photoshop yaparak tepki gösterdi!

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4. Hadise'nin Kameramanını Azarladığı Anlar Tepki Çekti

4. Hadise'nin Kameramanını Azarladığı Anlar Tepki Çekti

Fırtınam klibinin kamera arkasını yayınlayan Hadise'nin kameramanını Türkçe-İngilizce karışık azarladığı anlar tepki çekti.

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5. Onedio'nun Attığı Defne Samyeli Başlığı Aile Krizine Sebep Oldu

5. Onedio'nun Attığı Defne Samyeli Başlığı Aile Krizine Sebep Oldu

Onedio'nun Defne Samyeli haberi için attığı Derin Talu vurgulu başlık küçük çaplı bir aile krizine sebep oldu! Derin Talu, muradına erdi.

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6. Chaby Han'ın Eşi'den Skandal İhanet Suçlamaları Geldi!

6. Chaby Han'ın Eşi'den Skandal İhanet Suçlamaları Geldi!

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han'ın eşi Gülce Elibol çok konuşulacak ihanet suçlamalarında bulundu.

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7. Jennifer Lopez, İstanbul'da Gezerken Mağazaya Alınmadı

7. Jennifer Lopez, İstanbul'da Gezerken Mağazaya Alınmadı

Türkiye'de konser vermeye gelen Jennifer Lopez, bir AVM'de dolaşırken güvenliğin 'Doluyuz' demesi üzerine mağazaya alınmayınca X ahalisi goygoya düştü.

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8. Engin Öztürk'ün Çocuk Aşkı Kalp Eritirken Koca Bir İç Geçirtti

8. Engin Öztürk'ün Çocuk Aşkı Kalp Eritirken Koca Bir İç Geçirtti

Engin Öztürk'ün sektördeki tüm ünlülerin çocuklarıyla olan pozları X kullanıcılarının dikkatini çekti. 'Herkese böyle bir bakıcı lazım' dedirten Engin Öztürk'ün muhteşem amcalığı ve dayılığı koca bir iç çektirtti!

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9. Manifest'in Mina'sı İncittiği Herkesten Özür Diledi

9. Manifest'in Mina'sı İncittiği Herkesten Özür Diledi

Fırtınalar estiren Manifest grubunun Mina'sı 2017'de attığı tweet'ler sebebiyle büyük tepki çekmişti. Mina Solak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla incittiği herkesten özür diledi.

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10. Linç Yiyen Manifest Mina'ya Sevgilisinden Destek Geldi

10. Linç Yiyen Manifest Mina'ya Sevgilisinden Destek Geldi

2017'de attığı tweet'ler sebebiyle sosyal medyada linç yiyen Manifest Mina'ya sevgilisinden destek geldi.

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11. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Adı İhanet İddialarına Karıştı

11. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Adı İhanet İddialarına Karıştı

Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerine kavuşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un adı ilk kez boşanma iddialarına karıştı. 

Berk Oktay'ın yeni projesindeki isimle ihanet ettiği dedikodusu dolanmaya başladı.

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12. Reynmen'in Eşinin Konu Anne Nasibe Hanım Olunca Yaptığı Mimikler Göze Battı

12. Reynmen'in Eşinin Konu Anne Nasibe Hanım Olunca Yaptığı Mimikler Göze Battı

Küs olduğu annesiyle olayı bitmeyen Reynmen, muhabirlerin söylemesiyle JLo konserine annesi Nasibe hanımın da geldiğini öğrendi. 'Küslük yok' mesajı vermeye çalışan Reynmen'in eşi Emire Cansu'nun mimikleri göze fena battı!

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13. Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Görücü Usülü Date'i X'te Alay Konusu Oldu

13. Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un Görücü Usülü Date'i X'te Alay Konusu Oldu

Nilperi Şahinkaya ve Murat Boz'un görücü usülü çıktığı date, X kullanıcılarının diline fena düştü.

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14. Șomer Sivrioğlu'nun Sevgilisiyle Küvet Keyfi Dikkat Çekti

14. Șomer Sivrioğlu'nun Sevgilisiyle Küvet Keyfi Dikkat Çekti

Șomer șef ve kendisinden 29 yaş küçük olan sevgilisi Tilbe Uslu'nun küvetten verdiği keyif pozları dikkat çekti.

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15. Yeni Bir Estetik İşlem Yaptıran Seda Sayan Yüzünün Son Halini Paylaştı

15. Yeni Bir Estetik İşlem Yaptıran Seda Sayan Yüzünün Son Halini Paylaştı

Yeni bir estetik işlem yaptırarak koleksiyonuna yenisini ekleyen Seda Sayan, yüzünün son halini paylaştı. Boynu ve ellerindeki kırışıklıklar dikkat çekti!

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16. Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

16. Miss International'da Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

Miss International 2025'te Türkiye'yi temsil edecek Miss Turkey 2024 yarışmacısı Ayşe Sena Şeref, X'te tartışma yarattı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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