"Eller Yalan Söylemez": Yeni Yaptırdığı Estetikle Yüzünün Kalktığına İnanan Seda Sayan Son Halini Paylaştı!

Konserlerine de hız kesmeden devam eden Seda Sayan, hayatımıza çok genç yaşında girmesine rağmen şu an izlediğimiz Seda Sayan'la o küçük, genç Seda Sayan uzun bir süredir aynı kişi değil!

Sebebi malumunuz, Seda Sayan seneler içerisinde türlü türlü estetik operasyonlarla inanılmaz bir değişim geçirmiş ünlüler arasında yer alıyor. Oldukça fit bir vücuda sahip olan 62 yaşındaki Sayan, yüzüne aklınıza hayalinize sığmayacak yöntemlerdeki tüm işlemleri yaptırıyor desek yalan söylemiş olmayız!