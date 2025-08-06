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"Eller Yalan Söylemez": Yeni Yaptırdığı Estetikle Yüzünün Kalktığına İnanan Seda Sayan Son Halini Paylaştı!

"Eller Yalan Söylemez": Yeni Yaptırdığı Estetikle Yüzünün Kalktığına İnanan Seda Sayan Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 20:23

Seneler içerisinde geçirdiği inanılmaz değişim ve yüzüne yaptırdığı hepsi birbirinden tuhaf estetiklerle sık sık gündeme gelen Sabahların Sultanı Seda Sayan, estetiklerine bir yenisini ekledi.

Bu sefer mezoterapi yaptıran Seda Sayan, yüzünün kalktığına yürekten inandı ve son halini paylaştı. Gergin mi gergin yüzünün yanında elleri ve boynundaki kırışıklıklar da dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik, en iddialı kadınlarından biri olan Seda Sayan, senelerdir ekranlarda yer alıyor!

Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik, en iddialı kadınlarından biri olan Seda Sayan, senelerdir ekranlarda yer alıyor!

Konserlerine de hız kesmeden devam eden Seda Sayan, hayatımıza çok genç yaşında girmesine rağmen şu an izlediğimiz Seda Sayan'la o küçük, genç Seda Sayan uzun bir süredir aynı kişi değil!

Sebebi malumunuz, Seda Sayan seneler içerisinde türlü türlü estetik operasyonlarla inanılmaz bir değişim geçirmiş ünlüler arasında yer alıyor. Oldukça fit bir vücuda sahip olan 62 yaşındaki Sayan, yüzüne aklınıza hayalinize sığmayacak yöntemlerdeki tüm işlemleri yaptırıyor desek yalan söylemiş olmayız!

Yüzüne sünnet derisinden yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirmeye birçok tuhaf prosedürle Sultan sayesinde tanıştık resmen!

Yüzüne sünnet derisinden yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirmeye birçok tuhaf prosedürle Sultan sayesinde tanıştık resmen!

Sektörde işlemleri ilk uygulayan ve deneyen, deneyimlerini de aktaran bir abla rolünü üstlendi artık!

Yeni ne varsa, ne çıkarsa orada Seda Sayan'ı görüyoruz adeta. Şimdilerde yukarıda gördüğünüz bir miktar filtre barındırdığından adımız kadar emin olduğumuz şekilde gözüküyor kendisi. TYT Türk'te Seda Sayan ile Her Şey Masada isimli bir program sunuyor ve sosyal medya hesabında uyguladığı filtrenin bir benzerini de programında kullanıyor. 

En son Seda Sayan'ı kendini Benjamin Button'a benzetmesiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir. Estetik harikası olmasına rağmen yaşlandıkça doğal bir şekilde gençleştiğine inanan Seda Sayan dillere fena düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yüzüne mezoterapi yaptırdığını açıklayan ve bu son işlemle de yüzünün kalktığına inanan Seda Sayan, son halini paylaştı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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