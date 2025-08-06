"Eller Yalan Söylemez": Yeni Yaptırdığı Estetikle Yüzünün Kalktığına İnanan Seda Sayan Son Halini Paylaştı!
Seneler içerisinde geçirdiği inanılmaz değişim ve yüzüne yaptırdığı hepsi birbirinden tuhaf estetiklerle sık sık gündeme gelen Sabahların Sultanı Seda Sayan, estetiklerine bir yenisini ekledi.
Bu sefer mezoterapi yaptıran Seda Sayan, yüzünün kalktığına yürekten inandı ve son halini paylaştı. Gergin mi gergin yüzünün yanında elleri ve boynundaki kırışıklıklar da dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik, en iddialı kadınlarından biri olan Seda Sayan, senelerdir ekranlarda yer alıyor!
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Yüzüne sünnet derisinden yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirmeye birçok tuhaf prosedürle Sultan sayesinde tanıştık resmen!
Geçtiğimiz saatlerde yüzüne mezoterapi yaptırdığını açıklayan ve bu son işlemle de yüzünün kalktığına inanan Seda Sayan, son halini paylaştı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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