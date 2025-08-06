Şarkıcı Çelik'ten Yüksek Lisansına İnanmayan Kullanıcıya "Sahte Diploma" Göndermeli Sert Cevap!
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kendisine yazdığı yorum ve mesajlara verdiği dobra ve sert cevaplarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Çelik, yüksek lisans yaptığına inanmadığını söyleyen kullanıcıya ateş püskürdü.
Okul kartı ve transkript belgesini paylaşan Çelik, sahte diploma meselesine de sert bir göndermede bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Konserlerine hız kesmeden devam eden, bir dönemin efsane isimlerinden olan şarkıcı Çelik, yorumları ve açıklamalarıyla magazin gündemine oturmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor.
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Bu sefer Çelik'ten günlerdir gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan "sahte diploma" meselesine bir gönderme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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