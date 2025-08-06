Şarkıcı Çelik'ten Yüksek Lisansına İnanmayan Kullanıcıya "Sahte Diploma" Göndermeli Sert Cevap!

Bir Instagram kullanıcısının hesap sorar gibi 'Çelik bey sizin yüksek lisanstan falan da şüphe ediyorum ben doğrusu... Bu çok bilmişliğinizin ardında bir korku olmasın! 3 tane şarkıyla gün geçiriyorsunuz, kimse yemiyor' yorumunu bıraktığını gören Çelik, hem gündeme değindi, hem de had bildirdi.

Okul kimliğini ve transkript belgesini paylaşan Çelik, 'Öyle e-imzaya falan benzemez. HARD copy baya. Girsin. Gözünüze yani.' notunu düştü.