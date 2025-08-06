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Şarkıcı Çelik'ten Yüksek Lisansına İnanmayan Kullanıcıya "Sahte Diploma" Göndermeli Sert Cevap!

Şarkıcı Çelik'ten Yüksek Lisansına İnanmayan Kullanıcıya "Sahte Diploma" Göndermeli Sert Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 19:36

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının kendisine yazdığı yorum ve mesajlara verdiği dobra ve sert cevaplarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Çelik, yüksek lisans yaptığına inanmadığını söyleyen kullanıcıya ateş püskürdü. 

Okul kartı ve transkript belgesini paylaşan Çelik, sahte diploma meselesine de sert bir göndermede bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Konserlerine hız kesmeden devam eden, bir dönemin efsane isimlerinden olan şarkıcı Çelik, yorumları ve açıklamalarıyla magazin gündemine oturmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor.

Konserlerine hız kesmeden devam eden, bir dönemin efsane isimlerinden olan şarkıcı Çelik, yorumları ve açıklamalarıyla magazin gündemine oturmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, uzunca bir süredir Çelik'in kendisine DM atan veya gönderilerine yorum bırakan kullanıcılara verdiği enteresan ve sert cevapları konuşuyoruz!

Hakkında yapılan yorumları yakından takip eden Çelik, ne zaman hoşuna gitmeyen bir şey görse hemen cevabını veriyor, şaka yapıyormuş havası verse de oldukça sert üsluplu yanıtları sosyal medyada epey dikkat çekiyor.

En son Galata Kulesi'nin önünde çektiği, deri taytı sebebiyle gündem olan videoya gelen yorumlara verdiği cevaplarla konuşmuştuk kendisini! Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer Çelik'ten günlerdir gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan "sahte diploma" meselesine bir gönderme geldi.

Bu sefer Çelik'ten günlerdir gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan "sahte diploma" meselesine bir gönderme geldi.

Bir Instagram kullanıcısının hesap sorar gibi 'Çelik bey sizin yüksek lisanstan falan da şüphe ediyorum ben doğrusu... Bu çok bilmişliğinizin ardında bir korku olmasın! 3 tane şarkıyla gün geçiriyorsunuz, kimse yemiyor' yorumunu bıraktığını gören Çelik, hem gündeme değindi, hem de had bildirdi. 

Okul kimliğini ve transkript belgesini paylaşan Çelik, 'Öyle e-imzaya falan benzemez. HARD copy baya. Girsin. Gözünüze yani.' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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