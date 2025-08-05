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2017'de Attığı Tweet'ler Yüzünden Tepki Çekmişti: Manifest Mina, İncittiği Herkesten Özür Diledi

2017'de Attığı Tweet'ler Yüzünden Tepki Çekmişti: Manifest Mina, İncittiği Herkesten Özür Diledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 22:21

Son birkaç aydır ülkede büyük fırtınalar estiren Manifest grubunun Mina'sı geçtiğimiz günlerde 2017 yılında attığı tweet'lerle gündeme oturmuş, epey tepki çekmişti. 

Bir süredir açıklama yapması beklenen Manifest Mina, sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Big5 yarışmasından seneler sonra çıkan 6 kişilik kız grubu Manifest, son birkaç yılın en iyi müzik olayı desek abartmış olmayız!

Big5 yarışmasından seneler sonra çıkan 6 kişilik kız grubu Manifest, son birkaç yılın en iyi müzik olayı desek abartmış olmayız!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Festivali'nde rekor kıran Manifest, son birkaç aydır başta genç kızlar olmak üzere farklı yaş kesimlerinden milyonlarca kişiyi kendine her gün daha çok hayran bırakıyor. 

Yarışmadan sonra hemen ilk albümlerini çıkaran kızlar, hemen hemen her şarkısında milyonlara ulaşırken, yazın başında başlıkları turne de hız kesmeden devam ediyor. 

Şimdilerin en popüler isimleri arasında Manifest grubunun nadide üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat yer alıyor anlayacağınız.

Takipçileri biliyordur veya belki X'te denk gelmişsinizdir. Birden gelen parıltı beraberinde fazlasıyla inceleme altına alınmayı da getirir, malumunuz.

Takipçileri biliyordur veya belki X'te denk gelmişsinizdir. Birden gelen parıltı beraberinde fazlasıyla inceleme altına alınmayı da getirir, malumunuz.

Geçtiğimiz günlerde Manifest'in Mina'sının 2017 yılında attığı bazı tweet'ler X'te hızla yayılmış, Mina birtakım söylemleri sebebiyle büyük tepki çekmişti. 

X'in gündeminin göbeğine oturan Mina'nın seneler önce yaptığı paylaşımları alttan alar olduğu kadar, linçlemeye başlayanlar da olmuştu.

Hatta Alizade, birkaç saat önce yaptığı paylaşımla Mina'nın tweet'lerine göndermelerde bulunmuştu. Kaçıranlar için detaylaran bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç gündür konuyla ilgili bir açıklamada bulunması beklenen Manifest Mina, az önce sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı.

Birkaç gündür konuyla ilgili bir açıklamada bulunması beklenen Manifest Mina, az önce sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı.

'Bir süre önce 2017’de atmış olduğum tweetler gündem oldu. Bir kısmı yanlış anlaşıldı, bir kısmı ise ettiğim gerçekten çok gereksiz laflar. 16 yaşımdaydım, yaşım küçüktü düşünemedim demeyeceğim o zaman da düşünmeliydim, laf olsun diye konuşmuşum. Hayatımın her yerinde her renkten her görüşten ve yönelimden insanla birlikte çalışıyor ve yaşıyorum. En yakınlarım hatta onlar. Bahsettiğim kılık kıyafetleri en başta ben giyiyorum. Hiç kimseye laf söylemek haddim olamaz, bu anlamda geçmişte yaptığım bu saçmalamadan dolayı incittiğim herkesten özür dilerim 🤍🙏🏻' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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