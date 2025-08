2017'de Attığı Tweet'ler Yüzünden Tepki Çekmişti: Manifest Mina, İncittiği Herkesten Özür Diledi

'Bir süre önce 2017’de atmış olduğum tweetler gündem oldu. Bir kısmı yanlış anlaşıldı, bir kısmı ise ettiğim gerçekten çok gereksiz laflar. 16 yaşımdaydım, yaşım küçüktü düşünemedim demeyeceğim o zaman da düşünmeliydim, laf olsun diye konuşmuşum. Hayatımın her yerinde her renkten her görüşten ve yönelimden insanla birlikte çalışıyor ve yaşıyorum. En yakınlarım hatta onlar. Bahsettiğim kılık kıyafetleri en başta ben giyiyorum. Hiç kimseye laf söylemek haddim olamaz, bu anlamda geçmişte yaptığım bu saçmalamadan dolayı incittiğim herkesten özür dilerim 🤍🙏🏻' açıklamasında bulundu.