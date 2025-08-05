2017'de Attığı Tweet'ler Yüzünden Tepki Çekmişti: Manifest Mina, İncittiği Herkesten Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Festivali'nde rekor kıran Manifest, son birkaç aydır başta genç kızlar olmak üzere farklı yaş kesimlerinden milyonlarca kişiyi kendine her gün daha çok hayran bırakıyor.

Yarışmadan sonra hemen ilk albümlerini çıkaran kızlar, hemen hemen her şarkısında milyonlara ulaşırken, yazın başında başlıkları turne de hız kesmeden devam ediyor.

Şimdilerin en popüler isimleri arasında Manifest grubunun nadide üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat yer alıyor anlayacağınız.