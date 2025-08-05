2017'de Attığı Tweet'ler Yüzünden Tepki Çekmişti: Manifest Mina, İncittiği Herkesten Özür Diledi
Son birkaç aydır ülkede büyük fırtınalar estiren Manifest grubunun Mina'sı geçtiğimiz günlerde 2017 yılında attığı tweet'lerle gündeme oturmuş, epey tepki çekmişti.
Bir süredir açıklama yapması beklenen Manifest Mina, sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Big5 yarışmasından seneler sonra çıkan 6 kişilik kız grubu Manifest, son birkaç yılın en iyi müzik olayı desek abartmış olmayız!
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Takipçileri biliyordur veya belki X'te denk gelmişsinizdir. Birden gelen parıltı beraberinde fazlasıyla inceleme altına alınmayı da getirir, malumunuz.
Birkaç gündür konuyla ilgili bir açıklamada bulunması beklenen Manifest Mina, az önce sosyal medya hesabından bir özür metni yayınladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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