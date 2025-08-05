Türkstar Simge Eleştirisi Hatırlatıldı: Armağan Çağlayan, Eski Defterleri Açan Kullanıcıya Ateş Püskürdü!
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının gönderilerine yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme oturan Armağan Çağlayan, kilo meselesini tiye alırken eski defterleri açan kullanıcıya ateş püskürdü.
Türsktar yarışmasında yarışan Simge'ye yaptığı kilo eleştirileriyle o dönem çektiği tepki hatırlatılan Armağan Çağlayan, uzun uzun cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Armağan Çağlayan son zamanlarda sosyal medyadaki ekstra aktif tavrıyla gündeme oturuyor, belki denk gelmişsinizdir.
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Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir gönderi paylaşan Armağan Çağlayan, bu yaklaşık bir haftadır devam eden "kilo" meselesini tiye almaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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