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Türkstar Simge Eleştirisi Hatırlatıldı: Armağan Çağlayan, Eski Defterleri Açan Kullanıcıya Ateş Püskürdü!

Türkstar Simge Eleştirisi Hatırlatıldı: Armağan Çağlayan, Eski Defterleri Açan Kullanıcıya Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 21:47

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarının gönderilerine yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla gündeme oturan Armağan Çağlayan, kilo meselesini tiye alırken eski defterleri açan kullanıcıya ateş püskürdü.

Türsktar yarışmasında yarışan Simge'ye yaptığı kilo eleştirileriyle o dönem çektiği tepki hatırlatılan Armağan Çağlayan, uzun uzun cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Armağan Çağlayan son zamanlarda sosyal medyadaki ekstra aktif tavrıyla gündeme oturuyor, belki denk gelmişsinizdir.

Armağan Çağlayan son zamanlarda sosyal medyadaki ekstra aktif tavrıyla gündeme oturuyor, belki denk gelmişsinizdir.

Şükür ki bir hastalık döneminden yeni çıkan ve şimdilerde hayatın tadını çıkaran Armağan Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı yeni fotoğraflarda 'kilo' ve 'yaşlılık' eleştirilerine maruz kalmıştı. 

Özellikle kilosundan vuran ve bunu öne çıkaran kullanıcılara sinirlenen Armağan Çağlayan, birkaç kişiye bizzat cevap vermiş ve had bildirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir gönderi paylaşan Armağan Çağlayan, bu yaklaşık bir haftadır devam eden "kilo" meselesini tiye almaya karar verdi.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir gönderi paylaşan Armağan Çağlayan, bu yaklaşık bir haftadır devam eden "kilo" meselesini tiye almaya karar verdi.

Arkadaşıyla pozunun altına 'Kilo mu aldınız Armağan Bey?' notunu düşen Armağan Çağlayan, yine aynı mesele üzerinde dönen ve bu sefer eski defterleri açan bir yorumla karşılaştı. 

Bir Instagram kullanıcısı, Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği eski Türkstar programındaki Simge adlı yarışmacıya yaptığı kilo yorumlarını hatırlattı. 

'Zamanında çok laf ediyordunuz, ne oldu şimdi siz kilo aldınız' diyen kullanıcıya sinirlenen Armağan Çağlayan, o zaman 23 yaşında olan Simge'yle arasında karşılaştırma yaptı ve yorumu yapan kullanıcıya zeka diledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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