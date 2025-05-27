"Benjamin Button Gibi" Olduğuna Kendini İnandıran Estetik Harikası Seda Sayan Dillere Fena Düştü!

Aklında ne varsa dilinde de olan, ani çıkışları ve verdiği ayarlarla hem güldüren hem de içimizin yağlarını eriten Seda Sayan, yıllar içerisinde estetik müdahaleleriyle de sık sık konuşulan, dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Bugüne dek aklınıza gelebilecek tüm estetik operasyonları en az bir kere mutlaka denemiş olan 62 yaşındaki Seda Sayan, estetiğin üstüne kullandığı yoğun filtrelerle 'Seda Sayan filtresi' ismini verdiğimiz, yüzün kaybolduğu ve hatta 5 aylık bebek gibi gözüktüğü o efektin de mucidi.