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"Benjamin Button Gibi" Olduğuna Kendini İnandıran Estetik Harikası Seda Sayan Dillere Fena Düştü!

"Benjamin Button Gibi" Olduğuna Kendini İnandıran Estetik Harikası Seda Sayan Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 15:42

TYT Türk'te Seda Sayan ile Her Şey Masada isimli programında Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nu ağırlayan Seda Sayan'ın 'Benjamin Button gibiyim' iddiası dillere fena düştü.

Saçında bir adet bile beyaz olmadığını iddia eden Seda Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Buyurun, detayları beraber görelim!

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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan attığı her adımla senelerdir gündemin göbeğine oturan isimlerden biliyorsunuz!

Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan attığı her adımla senelerdir gündemin göbeğine oturan isimlerden biliyorsunuz!

Aklında ne varsa dilinde de olan, ani çıkışları ve verdiği ayarlarla hem güldüren hem de içimizin yağlarını eriten Seda Sayan, yıllar içerisinde estetik müdahaleleriyle de sık sık konuşulan, dikkat çeken isimlerden biri oldu. 

Bugüne dek aklınıza gelebilecek tüm estetik operasyonları en az bir kere mutlaka denemiş olan 62 yaşındaki Seda Sayan, estetiğin üstüne kullandığı yoğun filtrelerle 'Seda Sayan filtresi' ismini verdiğimiz, yüzün kaybolduğu ve hatta 5 aylık bebek gibi gözüktüğü o efektin de mucidi.

Yüzüne sünnet derisi ve yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirecek kadar seviye atlamış Seda Sayan, şimdilerde TYT Türk'te kendi programını sunuyor, belki denk gelmişsinizdir.

Yüzüne sünnet derisi ve yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirecek kadar seviye atlamış Seda Sayan, şimdilerde TYT Türk'te kendi programını sunuyor, belki denk gelmişsinizdir.

Seda Sayan ile Her Şey Masada programınını sunan Seda Sayan, geçtiğimiz saatlerde Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nu ağırladı.

Programında hayata dair her konuya değinen Seda Sayan, her zamanki gibi bu sefer de kendini övmeden geçmedi.

İddiası ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmesine sebep oldu!

Estetik harikası Seda Sayan, "Benim saçımda bir tane beyaz yok bu arada, Benjamin Button gibiyim maşallah" dedi.

Estetik harikası Seda Sayan, "Benim saçımda bir tane beyaz yok bu arada, Benjamin Button gibiyim maşallah" dedi.

'Ben güzel besleniyorum hocam, dışıma da iyi bakıyorum, içime de iyi bakıyorum.' diyerek sözlerine devam eden Seda Sayan'ın saçında 1 tane bile beyaz olmamasına dair yaptığı vurgu ayrı, onca estetiğe rağmen kendisini Benjamin Button'a benzetmesi ayrı olay oldu. 

Hatırlamayan veya bilmeyenler için kısa bir özet geçelim; Brad Pitt'in başrolünde oynadığı, 2008'de yayınlanan Benjamin Button, yaşlı doğup seneler geçtikçe gençleşen ve hatta bebek haline dönen bir adamın tuhaf hikayesini anlatıyordu...

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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