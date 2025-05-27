"Benjamin Button Gibi" Olduğuna Kendini İnandıran Estetik Harikası Seda Sayan Dillere Fena Düştü!
TYT Türk'te Seda Sayan ile Her Şey Masada isimli programında Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nu ağırlayan Seda Sayan'ın 'Benjamin Button gibiyim' iddiası dillere fena düştü.
Saçında bir adet bile beyaz olmadığını iddia eden Seda Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Buyurun, detayları beraber görelim!
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Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan attığı her adımla senelerdir gündemin göbeğine oturan isimlerden biliyorsunuz!
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Yüzüne sünnet derisi ve yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirecek kadar seviye atlamış Seda Sayan, şimdilerde TYT Türk'te kendi programını sunuyor, belki denk gelmişsinizdir.
Estetik harikası Seda Sayan, "Benim saçımda bir tane beyaz yok bu arada, Benjamin Button gibiyim maşallah" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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