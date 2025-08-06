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Yine Estetik mi Konuşacağız? Miss International 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek Güzel Belli Oldu!

Yine Estetik mi Konuşacağız? Miss International 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek Güzel Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 23:25

Bu yıl Tokyo'da düzenlenecek Miss International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek güzel belli oldu. Miss Turkey 2024 yarışmacısı Ayşe Sena Şeref, X'te kısa süre içerisinde gündemin göbeğine oturdu. 

Estetik meselesi yine ve yeniden masaya yatırıldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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MMiss International 2025'in bu sene, 27 Kasım'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

MMiss International 2025'in bu sene, 27 Kasım'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yıl 63.'sü düzenlenecek olan güzellik yarışmasında Türkiye'yi kimin temsil edeceği geçtiğimiz saatlerde belli oldu. 

Önce Miss International 2025'in resmi hesabından, hemen akabinde de Miss World TR ve Miss Universe TR hesaplarından da duyuru geçildi. 

Miss International'da bu yıl ülkemizi Miss Turkey 2024 yarışmasıcı Ayşe Sena Şeref'in temsil edeceği öğrenildi.

Miss Turkey 2024 yarışmasında 12 numarayla yer alan Ayşe Sena Şeref 1999 doğumlu yani 26 yaşında.

Miss Turkey 2024 yarışmasında 12 numarayla yer alan Ayşe Sena Şeref 1999 doğumlu yani 26 yaşında.

Ankaralı olan ve Sena adını kullanan güzel, eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam ediyor. 

Buraya kadar her şey tamamsa şimdi geliyoruz X'in gündemine oturan Ayşe Sena Şeref'e gelen yorumlara... 

Uzun yıllardır ne zaman bir güzellik yarışması için güzel seçilse estetik meselesi mevzubahis oluyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz sene İdil Bilgen Miss Turkey seçildiğinde hem babasının büyükelçi olduğu gerçeği hem estetik müdahalelere sahip olduğu tartışma yaratmış, kimileri tarafından bu ünvanı hak etmediği kanaatine varılmıştı. 

Miss International'daki temsilcimiz Ayşe Sena Şeref için de benzer bir durum yaşandı. Yüzünde birçok müdahale olduğu bariz belli olan Ayşe Sena Şeref'in estetikleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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