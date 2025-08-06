Yine Estetik mi Konuşacağız? Miss International 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek Güzel Belli Oldu!
Bu yıl Tokyo'da düzenlenecek Miss International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek güzel belli oldu. Miss Turkey 2024 yarışmacısı Ayşe Sena Şeref, X'te kısa süre içerisinde gündemin göbeğine oturdu.
Estetik meselesi yine ve yeniden masaya yatırıldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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MMiss International 2025'in bu sene, 27 Kasım'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenmesi planlanıyor.
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Miss Turkey 2024 yarışmasında 12 numarayla yer alan Ayşe Sena Şeref 1999 doğumlu yani 26 yaşında.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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