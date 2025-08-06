Yine Estetik mi Konuşacağız? Miss International 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek Güzel Belli Oldu!

Ankaralı olan ve Sena adını kullanan güzel, eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam ediyor.

Buraya kadar her şey tamamsa şimdi geliyoruz X'in gündemine oturan Ayşe Sena Şeref'e gelen yorumlara...

Uzun yıllardır ne zaman bir güzellik yarışması için güzel seçilse estetik meselesi mevzubahis oluyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz sene İdil Bilgen Miss Turkey seçildiğinde hem babasının büyükelçi olduğu gerçeği hem estetik müdahalelere sahip olduğu tartışma yaratmış, kimileri tarafından bu ünvanı hak etmediği kanaatine varılmıştı.

Miss International'daki temsilcimiz Ayşe Sena Şeref için de benzer bir durum yaşandı. Yüzünde birçok müdahale olduğu bariz belli olan Ayşe Sena Şeref'in estetikleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.