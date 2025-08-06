Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 Yaşında İkinci Kez Anne Oldu!

Avrupa Yakası'na Cem'in sevgilisi olarak katılan ve nişanlısı olan Didem Erol, Aslı karakteri ve izleyicileri başarılı oyunculuk performansıyla gıcık etmeyi başarmış, diziye müthiş bir renk ve hava katmıştı.

Didem Erol'u ayrıca Omuz Omuza, Emret Komutanım ve Arka Sokaklar gibi kült projelerde de izlemiş, samimiyetine hayran kalmıştık.