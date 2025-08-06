Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 Yaşında İkinci Kez Anne Oldu!
Avrupa Yakası'nın Victoria'sı, o dönem büyük dikkat çekip sonradan Türkiye'den taşınan ve adını bile değiştiren oyuncu Didem Erol sırra kadem basmıştı. 49 yaşında ikinci kez anne olan Erol'un paylaştığı aile fotoğrafı kalpleri eritti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız veya gözünüz bir yerden ısırmıştır!
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Hafızamıza kazınmasına sebep olan işi ise elbette Avrupa Yakası olmuştu!
Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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