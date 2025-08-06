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Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 Yaşında İkinci Kez Anne Oldu!

Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 Yaşında İkinci Kez Anne Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 21:56

Avrupa Yakası'nın Victoria'sı, o dönem büyük dikkat çekip sonradan Türkiye'den taşınan ve adını bile değiştiren oyuncu Didem Erol sırra kadem basmıştı. 49 yaşında ikinci kez anne olan Erol'un paylaştığı aile fotoğrafı kalpleri eritti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız veya gözünüz bir yerden ısırmıştır!

Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız veya gözünüz bir yerden ısırmıştır!

Bir döneme damgasını vuran Didem Erol, Sidney'de doğup bir süre orada büyüse de ilerleyen yıllarda annesiyle beraber Türkiye'ye yerleşmiş, kendine bir kariyer inşa etmeye çalışmıştı.

Yalnızca güzelliğiyle değil yer aldığı projelerle de adından söz ettirmiş, çıktığı yolda o dönem için çok görünür olmasını sağlayan başarılar elde etmişti!

Hafızamıza kazınmasına sebep olan işi ise elbette Avrupa Yakası olmuştu!

Hafızamıza kazınmasına sebep olan işi ise elbette Avrupa Yakası olmuştu!

Avrupa Yakası'na Cem'in sevgilisi olarak katılan ve nişanlısı olan Didem Erol, Aslı karakteri ve izleyicileri başarılı oyunculuk performansıyla gıcık etmeyi başarmış, diziye müthiş bir renk ve hava katmıştı. 

Didem Erol'u ayrıca Omuz Omuza, Emret Komutanım ve Arka Sokaklar gibi kült projelerde de izlemiş, samimiyetine hayran kalmıştık.

Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.

Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.

Serah Henesey ismini alan Didem Erol, 2017'de Los Angeles'ta sunuculuk yapmaya başlamış, 2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlenmişti. 47 yaşına girdiği 2023 yılında Ava Rose adında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini öğrenmiştik. 

49 yaşındaki Didem Erol, ikinci kez anne oldu! Yıllar sonra paylaştığı aile pozu ise kalpleri eritti... Bebek de kızı da inanılmaz tatlı maşallah! Ayrıca yıllar, Didem Erol'dan hiçbir şey götürmemiş...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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