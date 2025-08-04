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Sonunda Çıldırttılar: Rabia Soytürk, Estetik İddialarına Ateş Püskürdü!

Sonunda Çıldırttılar: Rabia Soytürk, Estetik İddialarına Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 09:52

Genç oyuncu Rabia Soytürk kendisine gelen estetik yorumlarına sonunda isyan etti. Yüzünün kırışıklıklarının net göründüğü bir videoyu paylaşarak, “Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışıklarıma rağmen botoks diyorsunuz! Salın yüzümü, takılıp kaldınız” dedi. Sosyal medya kullanıcılarının “dolgulu, botokslu” eleştirilerine sinirlenen Soytürk, bu kez sessiz kalmadı. Cildine iyi baktığını söyleyen oyuncu, yorumları haksız bulduğunu ifade etti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Henüz 26 yaşında olan Rabia Soytürk, ekran yolculuğuna 2018 yılında yayınlanan “Şahsiyet” dizisiyle başladı.

Henüz 26 yaşında olan Rabia Soytürk, ekran yolculuğuna 2018 yılında yayınlanan “Şahsiyet” dizisiyle başladı.

Ardından “Gülperi”, “Benim Adım Melek” ve özellikle “Duy Beni” dizisindeki Ekim karakteriyle gençler arasında büyük bir popülerlik kazandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Soytürk, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Güzelliği ve doğal haliyle övgü toplasa da zaman zaman estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündeme geldi.

Güzelliği ve doğal haliyle övgü toplasa da zaman zaman estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündeme geldi.

Özel hayatında da son derece mutlu olan oyuncu, bir süredir mimar sevgilisi Sercan Yaşar’la birlikte. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden evlilik teklifi alan Soytürk, bu güzel anı takipçileriyle paylaşmıştı. Sercan Yaşar, o özel anı “O evet dedi” notuyla sosyal medya hesabından duyurmuş, güzel oyuncu da henüz tarih belirlemediklerini ve “Anın tadını çıkarıyoruz” diyerek evliliği aceleye getirmediklerini söylemişti.

Çiftin geçtiğimiz aylarda kutladıkları doğum günü partisi de oldukça konuşulmuştu.

Çiftin geçtiğimiz aylarda kutladıkları doğum günü partisi de oldukça konuşulmuştu.

Sercan Yaşar’ın, “Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor” sözleriyle yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada çok beğenilmişti.

Ancak her ne kadar aşk hayatı ve kariyeri yolunda gitse de, sosyal medya yorumsuz kalmıyor. Özellikle son dönemlerde Rabia’nın dudaklarına dolgu yaptırdığı ve botoks uygulattığına dair yorumlar artınca genç oyuncu sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından doğal haliyle bir video paylaşarak şöyle dedi:

Instagram hesabından doğal haliyle bir video paylaşarak şöyle dedi:

“Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda!”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ömer

Cık inanmadık tam teşekküllü bir hastaneden estetik yoktur raporu al 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️