Sonunda Çıldırttılar: Rabia Soytürk, Estetik İddialarına Ateş Püskürdü!
Genç oyuncu Rabia Soytürk kendisine gelen estetik yorumlarına sonunda isyan etti. Yüzünün kırışıklıklarının net göründüğü bir videoyu paylaşarak, “Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışıklarıma rağmen botoks diyorsunuz! Salın yüzümü, takılıp kaldınız” dedi. Sosyal medya kullanıcılarının “dolgulu, botokslu” eleştirilerine sinirlenen Soytürk, bu kez sessiz kalmadı. Cildine iyi baktığını söyleyen oyuncu, yorumları haksız bulduğunu ifade etti.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Henüz 26 yaşında olan Rabia Soytürk, ekran yolculuğuna 2018 yılında yayınlanan “Şahsiyet” dizisiyle başladı.
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Güzelliği ve doğal haliyle övgü toplasa da zaman zaman estetik yaptırdığı iddialarıyla da gündeme geldi.
Çiftin geçtiğimiz aylarda kutladıkları doğum günü partisi de oldukça konuşulmuştu.
Instagram hesabından doğal haliyle bir video paylaşarak şöyle dedi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Cık inanmadık tam teşekküllü bir hastaneden estetik yoktur raporu al 🤦🏻♂️🤦🏻♂️