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Jennifer Lopez'i "Doluyuz" Diyerek Mağaza Kapısından Sokmayan Güvelik Görevlisi X Gündemine Oturdu!

Jennifer Lopez'i "Doluyuz" Diyerek Mağaza Kapısından Sokmayan Güvelik Görevlisi X Gündemine Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 10:39

Pop müziğin yıldızı Jennifer Lopez, bu akşam İstanbul’da vereceği konser öncesi şehri gezmeye başladı. Turne kapsamında Türkiye'ye gelen Jlo, sahneye çıkmadan önce soluğu lüks mağazalarıyla ünlü İstinye Park AVM’de aldı. Ancak beklenmedik bir olay sosyal medyada resmen gündemi salladı!

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, alışveriş için dünyaca ünlü lüks bir markaya yönelen Jennifer Lopez, mağaza güvenliğinden şaşırtan bir tepkiyle karşılaştı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/jenn...
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Antalya'da ünlülerin akın ettiği konser sonrası “Up All Night: Live in 2025” dünya turnesinin Türkiye ayağında Jlo, 5 Ağustos Salı akşamı Festival Park Yenikapı sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Antalya'da ünlülerin akın ettiği konser sonrası “Up All Night: Live in 2025” dünya turnesinin Türkiye ayağında Jlo, 5 Ağustos Salı akşamı Festival Park Yenikapı sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Antalya'da binlerce hayranın katıldığı konser, dans şovları, hit parçaları ve Jlo’nun göz kamaştıran sahne enerjisiyle adeta bir görsel şölene dönüşürken İstanbul konseri için de beklentiler bir o kadar artmıştı.

Biletler satışa açılır açılmaz tükenirken, 12.795 TL’den başlayan kategoriden VIP’lerde 139.028 TL’ye kadar çıkan fiyatlar duyanlara ufak çaplı bir şok yaşatmıştı.

Geçtiğimiz gün, bugün gerçekleşecek konser için İstanbul'a ayak basan Lopez İstinye Park'ta alışveriş yapmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz gün, bugün gerçekleşecek konser için İstanbul'a ayak basan Lopez İstinye Park'ta alışveriş yapmayı tercih etmişti.

Konser öncesi özel korumaları eşliğinde İstanbul turuna çıkan yıldız isim, soluğu İstinye Park AVM’de aldı. Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Lopez, alışveriş için yöneldiği bir mağazada yaşadıklarıyla gündeme geldi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, birçok mağazaya uğrayan ve yüklü miktarda alışveriş yapan Lopez'in bir mağaza tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı.

Mağazanın kapısındaki güvenlik görevlisi, dünyaca ünlü yıldızı tanımadı ve “Mağaza dolu” diyerek içeri almadı!

Lopez'ın bu cevaba karşı tepkisi ise duyanları bir hayli şaşırttı!

Lopez'ın bu cevaba karşı tepkisi ise duyanları bir hayli şaşırttı!

Güvenlik krizi yaşanmadan, 'Tamam sorun değil' diyerek yönünü diğer mağazalara çeviren Jennifer Lopez, diğer mağazalardan alışveriş yaptı!

Güvenlik görevlisinin Lopez'i tanımaması kısa sürede X gündemine oturdu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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