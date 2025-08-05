Jennifer Lopez'i "Doluyuz" Diyerek Mağaza Kapısından Sokmayan Güvelik Görevlisi X Gündemine Oturdu!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/jenn...
Pop müziğin yıldızı Jennifer Lopez, bu akşam İstanbul’da vereceği konser öncesi şehri gezmeye başladı. Turne kapsamında Türkiye'ye gelen Jlo, sahneye çıkmadan önce soluğu lüks mağazalarıyla ünlü İstinye Park AVM’de aldı. Ancak beklenmedik bir olay sosyal medyada resmen gündemi salladı!
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, alışveriş için dünyaca ünlü lüks bir markaya yönelen Jennifer Lopez, mağaza güvenliğinden şaşırtan bir tepkiyle karşılaştı.
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Antalya'da ünlülerin akın ettiği konser sonrası “Up All Night: Live in 2025” dünya turnesinin Türkiye ayağında Jlo, 5 Ağustos Salı akşamı Festival Park Yenikapı sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.
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Geçtiğimiz gün, bugün gerçekleşecek konser için İstanbul'a ayak basan Lopez İstinye Park'ta alışveriş yapmayı tercih etmişti.
Lopez'ın bu cevaba karşı tepkisi ise duyanları bir hayli şaşırttı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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