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16 Bin TL'lik Borcunu Geri İsteyen Bülent Ersoy Ekonomik Zorluk Çektiğiyle İlgili İddialara Çok Sinirlendi!

16 Bin TL'lik Borcunu Geri İsteyen Bülent Ersoy Ekonomik Zorluk Çektiğiyle İlgili İddialara Çok Sinirlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 08:59

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL borç verdiği kişiyi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.  Diva, bir süredir sosyal medyada gündem olan “ekonomik sıkıntı” iddialarına yanıt verdi. Lüks hayatı, gösterişli sahne kostümleri ve dillere destan servetiyle tanınan Diva, iddiaları tiye alan açıklamasıyla adeta sosyal medyayı salladı. 

Özellikle görüntülendiği otomobil üzerinden yapılan yorumlara açıklık getiren Ersoy, o aracın kendisine değil; saç tasarımcısına ait olduğunu belirtti.

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Türk müziğinin dev isimlerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, sadece sesiyle değil; tarzı, duruşu, sahne enerjisi ve hayat hikayesiyle de tam anlamıyla bir ikon.

Türk müziğinin dev isimlerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, sadece sesiyle değil; tarzı, duruşu, sahne enerjisi ve hayat hikayesiyle de tam anlamıyla bir ikon.

“Diva” lakabıyla anılan sanatçı, hem sanat dünyasında hem de halkın gönlünde yıllar içinde derin izler bırakan isimlerden biri haline geldi.

Bülent Ersoy’un sesi, yıllardır Türk Sanat Müziği repertuvarının en bilinen şarkılarıyla özdeşleşti bildiğiniz gibi. Özellikle “Geceler”, “Beddua”, “Maazallah”, “Ümit Hırsızı”, “Söyleme Bilmesinler” gibi unutulmaz şarkılarla yıllardır kulakların pasını siliyor kendisi.

Fakat kendisi son zamanlarda sosyal medyanın gündemine başka bir konuyla geliyor...

Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde, milyoner olduğu halde 16 bin TL için borç kovalamasıyla gündemi sarsmıştı.

Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde, milyoner olduğu halde 16 bin TL için borç kovalamasıyla gündemi sarsmıştı.

Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri olan Bülent Ersoy, serveti göz kamaştırsa da gündeme 16 bin TL borcunu geri istemesiyle düşmüştü! 

Instagram hesabından paylaştığı banka dekontlarıyla birlikte borç verdiği kişiyi hedef gösteren Ersoy “Bu gece o para hesabıma geri yatacak” diyerek öfkesini dile getirmişti.

“Benden yalvar yakar istedin, yoksa tefeciden büyük faizle alacağım dedin. Sadece insani duygularla acıdım dediğim bu para hesabıma yatacak' diyen Bülent Ersoy ertesi gün ise trafikte kameralara yakalanmıştı.

Bülent Ersoy'un kendisine borcu olan kişinin peşine düşmesinden bahsetmiştik:

Görüntülendiği araba ve istediği borç miktarıyla gündemi sallayan Diva'ya kısa sürede ekonomik zorluk çektiğiyle ilgili yorumlar geldi.

Görüntülendiği araba ve istediği borç miktarıyla gündemi sallayan Diva'ya kısa sürede ekonomik zorluk çektiğiyle ilgili yorumlar geldi.

Gelen yorumların ardından yine sinirleri tepesine çıkan Ersoy açıklamada bulundu: 

'Helal mi?

Ayyy benim çok kıymetli, pek muhterem basın mensubu arkadaşlarım…Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi! Çünkü “ekonomi” kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar!

Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı.

Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit’e aittir.Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz.

Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır… 

Ablanız kurban olsun sizlere…

Ha ha ha ha ha!

Helal mi?'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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