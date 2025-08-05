16 Bin TL'lik Borcunu Geri İsteyen Bülent Ersoy Ekonomik Zorluk Çektiğiyle İlgili İddialara Çok Sinirlendi!
Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL borç verdiği kişiyi sosyal medya hesabından ifşalamıştı. Diva, bir süredir sosyal medyada gündem olan “ekonomik sıkıntı” iddialarına yanıt verdi. Lüks hayatı, gösterişli sahne kostümleri ve dillere destan servetiyle tanınan Diva, iddiaları tiye alan açıklamasıyla adeta sosyal medyayı salladı.
Özellikle görüntülendiği otomobil üzerinden yapılan yorumlara açıklık getiren Ersoy, o aracın kendisine değil; saç tasarımcısına ait olduğunu belirtti.
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Türk müziğinin dev isimlerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, sadece sesiyle değil; tarzı, duruşu, sahne enerjisi ve hayat hikayesiyle de tam anlamıyla bir ikon.
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Diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde, milyoner olduğu halde 16 bin TL için borç kovalamasıyla gündemi sarsmıştı.
Görüntülendiği araba ve istediği borç miktarıyla gündemi sallayan Diva'ya kısa sürede ekonomik zorluk çektiğiyle ilgili yorumlar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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