Üçüncü Kişi İddiası Patladı: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Evliliğinde Sette Başlayan Yakınlaşma Krizi
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/berk-o...
'Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım...' Bu cümleyle başlayan kriz magazin dünyasını adeta karıştırdı! Berk Oktay'ın paylaşımı sonrası eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la aralarında neler yaşandığı merak konusu oldu. Önce karşılıklı takipten çıkmalar, ardından ‘aile pozu’ atağı geldi!
Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, gerginliğin arkaplanındaki neden de ortaya çıktı! Berk Oktay'ın Harman yeri setindeki partneri ile yakınlaştığı iddia edildi.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliği gerçekten sallantıda mı? Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Türk televizyonlarının sevilen çiftlerinden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, magazin gündeminde sıkça konuşulan samimi ve güçlü ilişkileriyle dikkat çekiyor.
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Çiftin, Mira Milena'nın doğumunun ardından paylaştıkları samimi fotoğraflar ve duygusal mesajlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.
Berk Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not kısa sürede evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu.
İddiaları körükleyen bir başka detay ise Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un birbirini takip etmemesi oldu!
Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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