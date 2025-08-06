Üçüncü Kişi İddiası Patladı: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Evliliğinde Sette Başlayan Yakınlaşma Krizi

'Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım...' Bu cümleyle başlayan kriz magazin dünyasını adeta karıştırdı! Berk Oktay'ın paylaşımı sonrası eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la aralarında neler yaşandığı merak konusu oldu. Önce karşılıklı takipten çıkmalar, ardından ‘aile pozu’ atağı geldi!

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, gerginliğin arkaplanındaki neden de ortaya çıktı! Berk Oktay'ın Harman yeri setindeki partneri ile yakınlaştığı iddia edildi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliği gerçekten sallantıda mı? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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