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Üçüncü Kişi İddiası Patladı: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Evliliğinde Sette Başlayan Yakınlaşma Krizi

Üçüncü Kişi İddiası Patladı: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Evliliğinde Sette Başlayan Yakınlaşma Krizi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 11:28

'Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım...' Bu cümleyle başlayan kriz magazin dünyasını adeta karıştırdı! Berk Oktay'ın paylaşımı sonrası eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’la aralarında neler yaşandığı merak konusu oldu. Önce karşılıklı takipten çıkmalar, ardından ‘aile pozu’ atağı geldi! 

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, gerginliğin arkaplanındaki neden de ortaya çıktı! Berk Oktay'ın Harman yeri setindeki partneri ile yakınlaştığı iddia edildi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliği gerçekten sallantıda mı? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/berk-o...
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Türk televizyonlarının sevilen çiftlerinden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, magazin gündeminde sıkça konuşulan samimi ve güçlü ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Türk televizyonlarının sevilen çiftlerinden Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, magazin gündeminde sıkça konuşulan samimi ve güçlü ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Uzun süredir gözlerden uzak yürüttükleri aşklarını 2022 yılında evlilikle taçlandıran çiftin nikahı, yakın dostlar ve aile arasında gerçekleşirken aşkları da göz doldurmuştu.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un aile mutluluğunu perçinleyen en değerli varlıkları ise kızları. Çiftin 2024 yılında dünyaya gelen kızları Mira Milena.

Çiftin, Mira Milena'nın doğumunun ardından paylaştıkları samimi fotoğraflar ve duygusal mesajlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Çiftin, Mira Milena'nın doğumunun ardından paylaştıkları samimi fotoğraflar ve duygusal mesajlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un, kızının yüzünü ilk kez sosyal medyada 'Cennet, evladının yüzüymüş...' notuyla paylaşmıştı. Aileleriyle büyük beğeni toplayan çiftin bugün erken saatlerde yaşadığı gerilim ise sosyal medyaya yansıdı.

Berk Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not kısa sürede evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu.

Berk Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not kısa sürede evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını doğurdu.

'Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım.' şeklinde bir paylaşım yapan Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönderme yaptığı düşünüldü.

Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca Berk Oktay bu paylaşımı ışık hızında kaldırdı!

İddiaları körükleyen bir başka detay ise Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un birbirini takip etmemesi oldu!

İddiaları körükleyen bir başka detay ise Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un birbirini takip etmemesi oldu!

Aralarında ne geçti bilemeyiz ama bir hayli gerilen ikili birbirini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı!

Yine ayrılık ve tartışma iddiaları manşetlere yerleşmeye başlayınca Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını paylaşarak 'Şükür sebebim, ailem' notunu düştüğü bir hikaye paylaştı.

İddiaları durdurmak isteyen Berk Oktay kapısını yeniden takip alırken, Yıldız Çağrı Atiksoy'dan da geç bir geri takip geldi!

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma!

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gerilme nedeni setteki yakınlaşma!

İddiaya göre, Berk Oktay'ın Harman Yeri projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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