Başka Bir Rezalet: Jennifer Lopez'in İstanbul Konserinde Yaşanan Uzun Tuvalet Sırası Kameralara Yansıdı!
5 Ağustos gecesi Yenikapı Festival Park’ta sahne alan dünya starı Jennifer Lopez, Türkiye’ye adım atarken görkemli sahnesi ve enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Ancak geceye damga vuran tek şey Jlo’nun performansı olmadı. Binlerce kişinin akın ettiği dev konserde, tuvaletlerin yetersizliği yüzünden yaşanan kriz adeta sosyal medyaya damga vurdu.
2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yakalanan görüntülerde Jennifer Lopez'in konserine giden seyircilerin tuvalet kuyrukları oluşturdukları ve uzun süre beklemek zorunda kaldıkları gözler önüne serildi.
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İstanbul'da geçtiğimiz gece sahneye çıkan Lopez, 5 Ağustos akşamı ünlülerin de akın ettiği bir konserle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.
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Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Justin Timberlake konserinde güvenlik zafiyeti, konser alanına biletsiz alımlar gibi problemler yaşanmıştı.
Tuvalet imkanının sınırlı oluşu ve organizasyonun yetersizliği tuvaletlerin önünde oluşan uzun kuyruklarla kameralara yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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