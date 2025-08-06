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Başka Bir Rezalet: Jennifer Lopez'in İstanbul Konserinde Yaşanan Uzun Tuvalet Sırası Kameralara Yansıdı!

Başka Bir Rezalet: Jennifer Lopez'in İstanbul Konserinde Yaşanan Uzun Tuvalet Sırası Kameralara Yansıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 09:13

5 Ağustos gecesi Yenikapı Festival Park’ta sahne alan dünya starı Jennifer Lopez, Türkiye’ye adım atarken görkemli sahnesi ve enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Ancak geceye damga vuran tek şey Jlo’nun performansı olmadı. Binlerce kişinin akın ettiği dev konserde, tuvaletlerin yetersizliği yüzünden yaşanan kriz adeta sosyal medyaya damga vurdu.

2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yakalanan görüntülerde Jennifer Lopez'in konserine giden seyircilerin tuvalet kuyrukları oluşturdukları ve uzun süre beklemek zorunda kaldıkları gözler önüne serildi.

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İstanbul'da geçtiğimiz gece sahneye çıkan Lopez, 5 Ağustos akşamı ünlülerin de akın ettiği bir konserle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

İstanbul'da geçtiğimiz gece sahneye çıkan Lopez, 5 Ağustos akşamı ünlülerin de akın ettiği bir konserle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

70 tır, 800 ışık ve 36 metrelik ses kuleleri gibi ayrıntılarla dev bir konsere imza atan Jennifer Lopez, Antalya'da verdiği konserin ardından İstanbul Yenikapı'da muhteşem bir şova imza attı.

56 yaşındaki dünya yıldızı enerjisi fitliği ve bilinen şarkılarıyla sosyal medyayı sallarken gündem yine konser alanında yaşanan aksaklıklarla çalkalandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Justin Timberlake konserinde güvenlik zafiyeti, konser alanına biletsiz alımlar gibi problemler yaşanmıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Justin Timberlake konserinde güvenlik zafiyeti, konser alanına biletsiz alımlar gibi problemler yaşanmıştı.

30 Temmuz İTÜ Stadyumu’nda sahne alan Justin Timberlake konserine izleyiciler saatler öncesinden gelse de, tek giriş noktasının yetersiz olduğu ve biletli kişilerin dahi saatlerce kapıda bekletildiği, güvenliğin oldukça zayıf olduğu ve biletsiz kişilerin konser alanına girdiği ortaya çıkmıştı. 

Görsel efektler, dansçılar, özel ışıklandırmalar ve Jlo'nun sahnedeki varlığı alandakileri büyülerken izleyiciler yine bir krizle karşılaştı!

“Up All Night: Live in 2025” dünya turnesinin bir parçası olan İstanbul konseri, Jlo'nun “On The Floor”, “Let’s Get Loud”, “Ain’t Your Mama” gibi hitleriyle sahneyi sallarken seyircilerin bir kısmı konseri tuvalet sırasındayken dinlemek zorunda kaldı.

Tuvalet imkanının sınırlı oluşu ve organizasyonun yetersizliği tuvaletlerin önünde oluşan uzun kuyruklarla kameralara yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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