Başka Bir Rezalet: Jennifer Lopez'in İstanbul Konserinde Yaşanan Uzun Tuvalet Sırası Kameralara Yansıdı!

30 Temmuz İTÜ Stadyumu’nda sahne alan Justin Timberlake konserine izleyiciler saatler öncesinden gelse de, tek giriş noktasının yetersiz olduğu ve biletli kişilerin dahi saatlerce kapıda bekletildiği, güvenliğin oldukça zayıf olduğu ve biletsiz kişilerin konser alanına girdiği ortaya çıkmıştı.

Görsel efektler, dansçılar, özel ışıklandırmalar ve Jlo'nun sahnedeki varlığı alandakileri büyülerken izleyiciler yine bir krizle karşılaştı!

“Up All Night: Live in 2025” dünya turnesinin bir parçası olan İstanbul konseri, Jlo'nun “On The Floor”, “Let’s Get Loud”, “Ain’t Your Mama” gibi hitleriyle sahneyi sallarken seyircilerin bir kısmı konseri tuvalet sırasındayken dinlemek zorunda kaldı.