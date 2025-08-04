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Onedio'nun Derin Talu Vurgulu Defne Samyeli Paylaşımı Küçük Çaplı Bir Aile Krizine Sebep Oldu!

Onedio'nun Derin Talu Vurgulu Defne Samyeli Paylaşımı Küçük Çaplı Bir Aile Krizine Sebep Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2025 - 22:50

Onedio'nun Defne Samyeli için attığı Derin Talu vurgulu başlık, aile WhatsApp grubuna konu oldu! Derin Talu'nun birkaç ay önce annesine söylediği cümleleri hayata geçiren Onedio, küçük çaplı bir aile krizi yaşattı 😂

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Bir dönemin en zarif ve nahif ana haber spikeri, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, senelerdir hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz.

Bir dönemin en zarif ve nahif ana haber spikeri, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, senelerdir hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz.

Fakat hepinizin dikkatini çekmiştir, yaklaşık son bir yıldır yine Defne Samyeli'ni konuşsak da odağımız artık kızlarında!

Büyümelerine şahitlik ettiğimiz, henüz küçücük kızlarken birçok kez görüntülenen Deren ve Derin Talu, birkaç aydır sosyal medyanın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. 

Özellikle de Derin Talu! 'Matchaaa'sı ve TikTok videolarıyla hayatımıza çok hızlı bir giriş yapan Derin Talu, milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Kimileri tarafından çok doğal ve samimi bulunan, çok da sevilen Derin Talu, kimileri tarafından da çok eleştirildi. Ama doğruya doğru; öyle ya da böyle Türk ünlüler dünyasına sağlam bir adım attı.

Çok konuşulan demeçlerinden biri de aşağıda göreceğiniz, çok iddialı açıklamasıydı!

Ve Onedio sayesinde Derin Talu muradına erdi!

Ve Onedio sayesinde Derin Talu muradına erdi!
twitter.com

Defne Samyeli'nin 'Bu nasıl 53?' dedirten bikinili yaz pozlarını paylaşırken resmi X hesabımızda, 'Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli' yazıverdik! 🙈

Herkesin dikkatini çekmedi belki ama anladığımız kadarıyla Defne Samyeli hiç de es geçmedi bu başlığı! 😂

Herkesin dikkatini çekmedi belki ama anladığımız kadarıyla Defne Samyeli hiç de es geçmedi bu başlığı! 😂

Samyelis isimli WhatsApp aile grubuna Onedio tweet'ini atan Defne Samyeli'ye ilk cevap jet hızıyla büyük kızı Deren Talu'dan geldi. 'Offf' yazarak gülen Deren Talu'ya Defne Samyeli de katılınca, Derin Talu 'Ne var bunda doğru demişler' yanıtını verdi. 

Derin Talu'nun birkaç ay önce verdiği röportajda söylediği üzere, o gün geldi ve Defne Samyeli, Derin Talu'nun annesi olarak anıldı! İlk kurşunu biz attık belki ama ilerleyen zamanlarda devamının geleceğine hiç şüphe yok!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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