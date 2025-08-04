Onedio'nun Derin Talu Vurgulu Defne Samyeli Paylaşımı Küçük Çaplı Bir Aile Krizine Sebep Oldu!
Onedio'nun Defne Samyeli için attığı Derin Talu vurgulu başlık, aile WhatsApp grubuna konu oldu! Derin Talu'nun birkaç ay önce annesine söylediği cümleleri hayata geçiren Onedio, küçük çaplı bir aile krizi yaşattı 😂
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Bir dönemin en zarif ve nahif ana haber spikeri, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, senelerdir hem özel hayatı hem de başarılı kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz.
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Ve Onedio sayesinde Derin Talu muradına erdi!
Herkesin dikkatini çekmedi belki ama anladığımız kadarıyla Defne Samyeli hiç de es geçmedi bu başlığı! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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