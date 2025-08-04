Onedio'nun Derin Talu Vurgulu Defne Samyeli Paylaşımı Küçük Çaplı Bir Aile Krizine Sebep Oldu!

Fakat hepinizin dikkatini çekmiştir, yaklaşık son bir yıldır yine Defne Samyeli'ni konuşsak da odağımız artık kızlarında!

Büyümelerine şahitlik ettiğimiz, henüz küçücük kızlarken birçok kez görüntülenen Deren ve Derin Talu, birkaç aydır sosyal medyanın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Özellikle de Derin Talu! 'Matchaaa'sı ve TikTok videolarıyla hayatımıza çok hızlı bir giriş yapan Derin Talu, milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Kimileri tarafından çok doğal ve samimi bulunan, çok da sevilen Derin Talu, kimileri tarafından da çok eleştirildi. Ama doğruya doğru; öyle ya da böyle Türk ünlüler dünyasına sağlam bir adım attı.