Büyük Bir İnanmışlıkla Erkekler ve Kadınların Arkadaş Olamayacağını Savunan Blok3 X'i Ortadan İkiye Böldü!
Geçtiğimiz günlerde Mehtap Algül'ün YouTube programı 'Kafamdakiler'e konuk olan rapçi Blok3, kadınlar ve erkekler hakkında savunduğu fikirlerle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kadın ve erkeğin arkadaş olamayacağını iddia eden Blok3, X'i ortadan ikiye böldü. Kimi her bir kelimesine hak verdi, kimi de 'geri kafalılığını' yerden yere vurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi son dönemde hepsi birbirinden büyük bir çıkış yakalayan şarkılarıyla ünlü genç şarkıcı Blok3'ü tanıyorsunuzdur.
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Mehtap Algül'ün YouTube programı "Kafamdakiler"e konuk olan Blok3, kadın ve erkeğin arkadaş olamayacağını savundu. Oldukça da enteresan mimikler yaptı.
Buyurun, önce savunduğu fikri tepeden tırnağa haksız bulanlar ne demiş onu görelim...
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Sonra da hak verenlerin yorumlarına göz atalım...
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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