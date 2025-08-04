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Büyük Bir İnanmışlıkla Erkekler ve Kadınların Arkadaş Olamayacağını Savunan Blok3 X'i Ortadan İkiye Böldü!

Büyük Bir İnanmışlıkla Erkekler ve Kadınların Arkadaş Olamayacağını Savunan Blok3 X'i Ortadan İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2025 - 19:33

Geçtiğimiz günlerde Mehtap Algül'ün YouTube programı 'Kafamdakiler'e konuk olan rapçi Blok3, kadınlar ve erkekler hakkında savunduğu fikirlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Kadın ve erkeğin arkadaş olamayacağını iddia eden Blok3, X'i ortadan ikiye böldü. Kimi her bir kelimesine hak verdi, kimi de 'geri kafalılığını' yerden yere vurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi son dönemde hepsi birbirinden büyük bir çıkış yakalayan şarkılarıyla ünlü genç şarkıcı Blok3'ü tanıyorsunuzdur.

“Güzel ve İddialı”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Geleceğim” gibi son dönemde hepsi birbirinden büyük bir çıkış yakalayan şarkılarıyla ünlü genç şarkıcı Blok3'ü tanıyorsunuzdur.

Son yıllarda hızla yükselen kariyeriyle dikkat çeken Blok3, sosyal medyada da 1,6 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. Üstelik, gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3 yalnızca müziğiyle değil, özel hayatı ve özel hayata dair yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme oturuyor. 

En son Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla konuştuğumuz Blok3, geçtiğimiz saatlerde de yine ilişkilere dair yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti, hatta X'te büyük bir tartışma fitilledi.

Mehtap Algül'ün YouTube programı "Kafamdakiler"e konuk olan Blok3, kadın ve erkeğin arkadaş olamayacağını savundu. Oldukça da enteresan mimikler yaptı.

Buyurun, önce savunduğu fikri tepeden tırnağa haksız bulanlar ne demiş onu görelim...

Buyurun, önce savunduğu fikri tepeden tırnağa haksız bulanlar ne demiş onu görelim...
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Sonra da hak verenlerin yorumlarına göz atalım...

Sonra da hak verenlerin yorumlarına göz atalım...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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