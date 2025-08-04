Büyük Bir İnanmışlıkla Erkekler ve Kadınların Arkadaş Olamayacağını Savunan Blok3 X'i Ortadan İkiye Böldü!

Son yıllarda hızla yükselen kariyeriyle dikkat çeken Blok3, sosyal medyada da 1,6 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. Üstelik, gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3 yalnızca müziğiyle değil, özel hayatı ve özel hayata dair yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme oturuyor.

En son Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla konuştuğumuz Blok3, geçtiğimiz saatlerde de yine ilişkilere dair yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti, hatta X'te büyük bir tartışma fitilledi.