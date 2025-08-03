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Vantilatörden Rahatsız Olan Süperstar Ajda Pekkan'ın Seyircisi Önünde Ekibini Azarladığı Anlar Tepki Çekti!

Vantilatörden Rahatsız Olan Süperstar Ajda Pekkan'ın Seyircisi Önünde Ekibini Azarladığı Anlar Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 22:29

Geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan süperstar Ajda Pekkan, sosyal medyaya düşen videosuyla gündeme oturdu. Harbiye gecesinde seyircinin önünde ekibi azarlayan Ajda Pekkan'ın tavrı X'te tepki çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Sahneye ilk adım attığı günden bu yana tam anlamıyla yıllara meydan okuyan, 70'li yıllardan beri de ülkemizin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, sık sık magazin gündemine oturuyor!

Sahneye ilk adım attığı günden bu yana tam anlamıyla yıllara meydan okuyan, 70'li yıllardan beri de ülkemizin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, sık sık magazin gündemine oturuyor!

79 yaşındaki Ajda Pekkan, zaman zaman yüzüne yaptırdığı fazla işlemler sebebiyle eleştirilse de bitmeyen enerjisi ve fit vücuduyla her seferinde dikkat çekiyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda mimik dahi oynatamamasıyla, birkaç gün önce de sahneye çıkarken tercih ettiği yüzünü tamamen kapatan maskesiyle konuşulmuştu kendisi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ajda Pekkan bu sefer de Harbiye konserinde çekilmiş yeni bir videoyla gündeme oturdu.

Ajda Pekkan bu sefer de Harbiye konserinde çekilmiş yeni bir videoyla gündeme oturdu.

Daha önce de birkaç kez ekibine sitem ettiğine şahitlik ettiğimiz Ajda Pekkan'ın vantilatörden rahatsız olup ekibini azarladığı anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. 

Şarkısını kesip, 'Önce şu pervaneleri söndürebilir misin lütfen?' diyen Ajda Pekkan'ın devamında yaptığı hareketler ve tavrı tepki çekti. Videoyu çeken seyircilerden biri her ne kadar 'Kıyamam ya' dese de X halkı süperstarın azarlayan tavrını hiç hoş bulmadı. Hatta o gece orada olan seyircilerden biri, Pekkan'ın sinirlendiği anlarda hiçbir pervanenin açık olmadığını dile getirdi...

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim... 👇️

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim... 👇️
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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