Vantilatörden Rahatsız Olan Süperstar Ajda Pekkan'ın Seyircisi Önünde Ekibini Azarladığı Anlar Tepki Çekti!
Geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan süperstar Ajda Pekkan, sosyal medyaya düşen videosuyla gündeme oturdu. Harbiye gecesinde seyircinin önünde ekibi azarlayan Ajda Pekkan'ın tavrı X'te tepki çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Sahneye ilk adım attığı günden bu yana tam anlamıyla yıllara meydan okuyan, 70'li yıllardan beri de ülkemizin Süperstar'ı olarak anılan Ajda Pekkan, sık sık magazin gündemine oturuyor!
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Ajda Pekkan bu sefer de Harbiye konserinde çekilmiş yeni bir videoyla gündeme oturdu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber görelim... 👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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