53 Yaşında Demeye Bin Şahit: Kusursuz Fiziğiyle Düşman Çatlatan Defne Samyeli'yi Görenler Hayatı Sorguladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren, aylar önce TikTok videolarıyla hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yaptı. Özellikle küçük kızı Derin, sık sık magazin gündemine oturdu, ne dedi ne paylaştıysa sosyal medyada hızla yayıldı.

Matchaaa'sıya ünlenen Derin ve ablası Deren, videolarında anneleri Defne Samyeli'ni de paylaştı. Anne ve kızlarının halleri, aralarında geçen konuşmalar ve şakalar her seferinde dikkat çekmeyi başardı.

Gözler bir süredir, yıllardır olanın aksine Defne Samyeli'de değil, kızlarındaydı anlayacağınız. Defne Samyeli'nin adı geçtiyse bile kızları sebebiyleydi...