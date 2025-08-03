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53 Yaşında Demeye Bin Şahit: Kusursuz Fiziğiyle Düşman Çatlatan Defne Samyeli'yi Görenler Hayatı Sorguladı!

53 Yaşında Demeye Bin Şahit: Kusursuz Fiziğiyle Düşman Çatlatan Defne Samyeli'yi Görenler Hayatı Sorguladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 20:13

Son zamanlarda her şeyden çok kızları Derin ve Deren Talu'nun paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, 'Biraz da beni konuşalım' dedi. 

Deniz kenarından paylaştığı bikinili pozlarla yine ve yeniden ağızları açık bıraktı!

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Defne Samyeli, son birkaç aydır sadece kendi şöhretiyle değil, kızları Derin ve Deren'in sürpriz şöhretiyle de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.

Defne Samyeli, son birkaç aydır sadece kendi şöhretiyle değil, kızları Derin ve Deren'in sürpriz şöhretiyle de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.

Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren, aylar önce TikTok videolarıyla hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yaptı. Özellikle küçük kızı Derin, sık sık magazin gündemine oturdu, ne dedi ne paylaştıysa sosyal medyada hızla yayıldı. 

Matchaaa'sıya ünlenen Derin ve ablası Deren, videolarında anneleri Defne Samyeli'ni de paylaştı. Anne ve kızlarının halleri, aralarında geçen konuşmalar ve şakalar her seferinde dikkat çekmeyi başardı. 

Gözler bir süredir, yıllardır olanın aksine Defne Samyeli'de değil, kızlarındaydı anlayacağınız. Defne Samyeli'nin adı geçtiyse bile kızları sebebiyleydi...

Sanıyoruz ki Defne Samyeli, gözleri yeniden kendi üstüne çekmeye karar verdi!

Sanıyoruz ki Defne Samyeli, gözleri yeniden kendi üstüne çekmeye karar verdi!

Samyeli'nın yıllara meydan okuyarak koruduğu kusursuz fiziğinin namını hepiniz bilirsiniz... 

Yaşlandıkça güzelleşen, fitleşen, göreni de hayrete düşüren kadınlarımız arasında yer alıyor kendisi. Geçtiğimiz dakikalarda da yine tam olarak bu noktaya parmak basacak paylaşımlarda bulundu.

Kızlarıyla çıktığı tatilde, kızlarına poz veren Defne Samyeli, tek bir söz dahi söylenemeyecek kadar düzgün olan fiziğini sergiledi.

Kızlarıyla çıktığı tatilde, kızlarına poz veren Defne Samyeli, tek bir söz dahi söylenemeyecek kadar düzgün olan fiziğini sergiledi.

53 yaşında olduğu gerçeğiyle yüzleşince herkes bir sarsıldı tabii. Takdir edersiniz ki Defne Samyeli'nin bu pozlarını görüp de 53 yaşında olduğunu tahmin etmek imkansız!

Samyeli'nin müthiş genlere sahip olduğunu biliyorduk da bu kadarı da biraz şov sanki! 41 kere maşallah valla. Siz ne dersiniz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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withlove~

Hatun taş 🫣 umarım o yaşa gelince biz de böyle fit canlı oluruz 🤙

Serkan Sonmez

bunun için önce az kalorili yiyecekleri yiyip Spor yapıp düzenli olarak uyku ve stresten uzak durmak gerekir

Turgut Güler

Bu Sefne Damyeli o şımarık kızlarından datlı

withlove~

Kesinlikle öyle, aynı DNA dan değil gibiler 🤦‍♀️

Serkan Sonmez

sahibinden az kullanılmış bir klasik 😄