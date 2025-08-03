53 Yaşında Demeye Bin Şahit: Kusursuz Fiziğiyle Düşman Çatlatan Defne Samyeli'yi Görenler Hayatı Sorguladı!
Son zamanlarda her şeyden çok kızları Derin ve Deren Talu'nun paylaşımlarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, 'Biraz da beni konuşalım' dedi.
Deniz kenarından paylaştığı bikinili pozlarla yine ve yeniden ağızları açık bıraktı!
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Defne Samyeli, son birkaç aydır sadece kendi şöhretiyle değil, kızları Derin ve Deren'in sürpriz şöhretiyle de sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Sanıyoruz ki Defne Samyeli, gözleri yeniden kendi üstüne çekmeye karar verdi!
Kızlarıyla çıktığı tatilde, kızlarına poz veren Defne Samyeli, tek bir söz dahi söylenemeyecek kadar düzgün olan fiziğini sergiledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Hatun taş 🫣 umarım o yaşa gelince biz de böyle fit canlı oluruz 🤙
bunun için önce az kalorili yiyecekleri yiyip Spor yapıp düzenli olarak uyku ve stresten uzak durmak gerekir
Bu Sefne Damyeli o şımarık kızlarından datlı
Kesinlikle öyle, aynı DNA dan değil gibiler 🤦♀️
sahibinden az kullanılmış bir klasik 😄