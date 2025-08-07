onedio
Tilbe Uslu Kimdir, Kaç Yaşında? Somer Sivrioğlu'nun Sevgilisi Tilbe Uslu Hakkında Merak Edilenler

Tilbe Uslu Kimdir, Kaç Yaşında? Somer Sivrioğlu'nun Sevgilisi Tilbe Uslu Hakkında Merak Edilenler

07.08.2025 - 10:04

Bir süredir MasterChef'in popüler ve sevilen şefi Somer Sivrioğlu ile birlikteliğiyle gündeme gelen Tilbe Uslu, sosyal medyada ve basında sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Hem yaşı hem de kariyeriyle merak konusu olan Uslu, şefin hayranları tarafından da “Kimdir, ne iş yapar?” sorularıyla araştırılıyor. Özel hayatıyla olduğu kadar tarzı ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilbe Uslu’nun hayatına birlikte yakından bakalım.

Tilbe Uslu Kimdir?

Tilbe Uslu, MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile aşk yaşadığı dönemde adını sıkça duyuran bir sosyal medya içerik üreticisi ve dijital iletişim uzmanı. Tilbe Uslu, dijital medya alanında öne çıkıyor ve Vox Creative Agency’nin kurucu ortağı olarak biliniyor. Ajans, sosyal medya yönetimi ve dijital içerik üretimi üzerine hizmet veriyor. Sanat tarihi ve oyunculuk eğitimi alan Uslu, Instagram'da da düzenli olarak paylaşım yapıyor.

Tilbe Uslu Kaç Yaşında?

Tilbe Uslu'nun doğum günü, Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyada kutlamasıyla öğrendiğimiz şekilde, 11 Temmuz. Fakat hangi tarihte doğdu, kesin bir bilgi yok. Kaynaklarda genel olarak 29 yaşında olarak geçiyor.

Tilbe Uslu Nereli?

Tilbe Uslu, Eğitimine ve işine istanbul'da devam ediyor. Fakat ailesi ve kendisi aslen Edirnelidir.

Tilbe Uslu ve Somer Sivrioğlu İlişkisi

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile genç girişimci Tilbe Uslu, son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri. İkilinin aşkı, geçen yaz Çeşme’de samimi şekilde görüntülenmeleriyle ortaya çıktı ve magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Ardından Somer Şef’in sosyal medyada yaptığı o romantik doğum günü paylaşımıyla (“İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi”) ilişkileri duyurulmuş oldu. 

Tilbe Uslu Somer Sivrioğlu Yaş Farkı

Aralarında 25 yaş fark olması sosyal medyada bolca konuşuldu: 54 yaşındaki Somer Sivrioğlu ve 29 yaşında olduğu söylenilen Tilbe Uslu, bu farkın yarattığı dedikoduları hiç umursamadan mutlu anlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tilbe Uslu Kariyeri

Tilbe Uslu, dijital iletişim ve içerik üretimi alanında çalışan genç bir girişimcidir. Vox Creative Agency’nin kurucu ortağı olan Uslu, markalara sosyal medya yönetimi, içerik planlama ve dijital kampanya hizmetleri sunmaktadır. Sanat tarihi ve oyunculuk üzerine eğitim almış olup, yaratıcı projelerde estetik bakış açısıyla öne çıkmaktadır.

Tilbe Uslu Instagram Hesabı

Tilbe Uslu, son zamanlarda instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmayı başarıyor. Samimi ve farklı görüntüleri oldukça beğeni toplayan Tilbe Uslu'nun instagram hesabı : @tilbeuslu

Tilbe Uslu'nun instagramda 61.5K takipçisi olduğu görülüyor.

