Tilbe Uslu Kimdir, Kaç Yaşında? Somer Sivrioğlu'nun Sevgilisi Tilbe Uslu Hakkında Merak Edilenler

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile genç girişimci Tilbe Uslu, son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri. İkilinin aşkı, geçen yaz Çeşme’de samimi şekilde görüntülenmeleriyle ortaya çıktı ve magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Ardından Somer Şef’in sosyal medyada yaptığı o romantik doğum günü paylaşımıyla (“İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi”) ilişkileri duyurulmuş oldu.

Tilbe Uslu Somer Sivrioğlu Yaş Farkı

Aralarında 25 yaş fark olması sosyal medyada bolca konuşuldu: 54 yaşındaki Somer Sivrioğlu ve 29 yaşında olduğu söylenilen Tilbe Uslu, bu farkın yarattığı dedikoduları hiç umursamadan mutlu anlarını paylaşmaya devam ediyor.