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Jennifer Lopez Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Jennifer Lopez Hakkında Tüm Merak Edilenler

Jennifer Lopez Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Jennifer Lopez Hakkında Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 23:17

Müzik listelerinin zirvesinden kırmızı halının en parlak köşelerine, Hollywood filmlerinden milyonların izlediği sahne şovlarına… Hepimiz onu sahne şovlarıyla tanıdık ve hepsi olaydı. Jennifer Lopez ya da herkesin bildiği adıyla J.Lo, tam anlamıyla bir pop kültür ikonu. Hem sesiyle hem danslarıyla hem de stiliyle 90’lardan bugüne hep gündemde olmayı başardı. Gerçek bir kraliçe.

5 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul'da gerçekleşen konseriyle bütün ülkenin gündemine oturdu. Peki bu çok yönlü yıldızın hikâyesi nasıl başladı, hangi dönüm noktaları onu bugünkü J.Lo yaptı? Hadi detaylara birlikte bakalım.

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Jennifer Lopez Kimdir?

Jennifer Lopez Kimdir?

Jennifer Lopez, lise eğitimini Preston High School’da tamamladıktan sonra dans ve sahne sanatlarına yöneldi. Kariyerine dansçı olarak başlayan Lopez, 1990’ların başında televizyon programlarında ve sahne şovlarında yer aldı. Ardından oyunculuk dünyasına adım attı ve 1997’de başrolünü üstlendiği Selena filmiyle büyük çıkış yaptı. Müzik kariyerine 1999’da yayımladığı On the 6 albümü ile giriş yapan Lopez, hem müzik listelerinde hem de sinema dünyasında aynı anda başarı yakalayarak global bir yıldız haline geldi.

Jennifer Lopez Kaç Yaşında?

24 Temmuz 1969 doğumlu olan Jennifer Lopez, asla göstermese de 2025 itibarıyla 56 yaşındadır.

Jennifer Lopez Nereli?

Jennifer, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde, Bronx’ta doğdu. Porto Riko kökenli bir aileden geliyor.

Jennifer Lopez Boyu Kaç?

Jennifer Lopez’in boyu 1,64 metredir.

Jennifer Lopez Kariyer Başlangıcı

Jennifer Lopez Kariyer Başlangıcı

Jennifer Lopez, sahne sanatlarına ilgisini lise yıllarında geliştirdi ve profesyonel anlamda ilk adımlarını dansçılık yaparak attı. 1991 yılında ünlü televizyon programı In Living Color’da “Fly Girl” dansçılarından biri olarak yer aldı ve birkaç yıl boyunca çeşitli sahne ve TV projelerinde dans performansları sergiledi. Oyunculuk kariyeri ise 1990’ların ortasında televizyon dizilerindeki rollerle başladı. 1997’de Latin müzik ikonu Selena Quintanilla’nın hayatını konu alan Selena filmindeki başrolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu rol, Lopez’e uluslararası tanınırlık kazandırdı ve Hollywood’daki Latin kökenli kadın oyuncular için önemli bir dönüm noktası oldu.

Jennifer Lopez Özel Hayatı

Jennifer Lopez Özel Hayatı

Jennifer Lopez, Ocak ayında Ben Affleck ile boşanmasının ardından “artık evlilik istemiyorum” diyerek bu dönemi “özgürlük yılı” ilan etti. Şu an resmi bir ilişkisi bulunmayan Lopez, çocukları Max ve Emme ile vakit geçirmeye, dünya turnesiyle sahneye dönmeye ve özgürlüğünü yaşamaya odaklanıyor. Avrupa turnesi sırasında 56. yaşını kutlayan sanatçı, Instagram’da paylaştığı fotoğraflar ve sahnede yaşadığı küçük kostüm kazalarını profesyonelce karşılamasıyla gündem oldu. J.Lo, 2025’te “Evli değilim, özgürüm ama sahnedeyim” mottosuyla yoluna devam ediyor.

Jennifer Lopez Güncel Projeleri

Jennifer Lopez Güncel Projeleri

Kraliçe, bu yılını dönüş yılı ilan etti ve manyak bir şekilde de geri döndü. Şu anda devam eden 'Up All Night: Live in 2025' Avrupa turu ile Temmuz–Ağustos arasında 21 şehirde hayranlarıyla buluşuyor. Ardından, 30 Aralık 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta Caesars Palace’daki sahnesinde 12 gösterilik yeni bir residency ile dönüyor. Orada olmalıydım. Sonrasında beyaz perde tarafında Lopez, 2025 Sundance’te prömiyerini yapan Bill Condon imzalı müzikal drama Kiss of the Spider Woman filminde başrolde. Film, 10 Ekim 2025’te ABD’de gösterime giriyor. Ayrıca Netflix için üretilecek romantik komedi filmi 'Office Romance' projesinde hem başrol oynuyor hem de yapımcı olarak yer alıyor; senaryosu Ted Lasso ekibinden Brett Goldstein ve Joe Kelly imzası taşıyor. Kısacası kadın hiçbir zaman durmuyor.

Jennifer Lopez İstanbul Konseri

Jennifer Lopez İstanbul Konseri

Jennifer Lopez’in 2025 yazındaki “Up All Night: Live in 2025” dünya turnesi kapsamında, 5 Ağustos 2025’te İstanbul’daki Festival Park Yenikapı'da sahne alıyor. Avrupa’nın birçok şehrinde kapalı gişe gerçekleşen bu turne, İstanbul’da da dev sahne prodüksiyonu, ikonik kostümleri ve 35’ten fazla hit şarkısıyla unutulmaz bir gece vaat ediyor.

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Jennifer Lopez Şarkıları

Jennifer Lopez Şarkıları

  • If You Had My Love (1999)

  • Waiting for Tonight (1999)

  • Love Don’t Cost a Thing (2001)

  • Play (2001)

  • I’m Real (feat. Ja Rule) (2001)

  • Ain’t It Funny (feat. Ja Rule) (2002)

  • Jenny from the Block (2002)

  • All I Have (feat. LL Cool J) (2003)

  • Get Right (2005)

  • Qué Hiciste (2007)

  • On the Floor (feat. Pitbull) (2011)

  • Dance Again (feat. Pitbull) (2012)

  • Goin’ In (feat. Flo Rida) (2012)

  • Live It Up (feat. Pitbull) (2013)

  • Booty (feat. Iggy Azalea) (2014)

  • Dinero (feat. DJ Khaled & Cardi B) (2018)

  • Pa’ Ti (with Maluma) (2020)

  • Can’t Get Enough (2024)

  • Rebound (2024)

Jennifer Lopez Albümleri

  • 1999 – On the 6

  • 2001 – J.Lo

  • 2002 – This Is Me… Then

  • 2005 – Rebirth

  • 2007 – Como Ama una Mujer

  • 2007 – Brave

  • 2011 – Love?

  • 2014 – A.K.A.

  • 2024 – This Is Me… Now

Jennifer Lopez Filmleri

  • My Little Girl (1987 )

  • Selena (1997)

  • Anaconda (1997) 

  • Out of Sight (1998) 

  • The Wedding Planner (2001) 

  • Maid in Manhattan (2002) 

  • Enough (2002) 

  • Monster‑in‑Law (2005) 

  • The Back‑Up Plan (2010) 

  • What to Expect When You're Expecting (2012) 

  • Ice Age: Continental Drift / Collision Course (2012–2016)

  • Second Act (2018)

  • Hustlers (2019)

  • Marry Me (2022)

  • Shotgun Wedding (2023Netflix

  • The Mother (2023 – Netflix) 

  • Unstoppable (2024 – Prime Video) 

  • Atlas (2024 – bilim kurgu/aksiyon – Netflix) 

  • Kiss of the Spider Woman (2025)

Jennifer Lopez Dizileri

  • Shades of Blue (2016–2018)

  • World of Dance (2017–2020)

  • Como Ama una Mujer (2007)

  • South Beach (2006)

Jennifer Lopez Ödülleri

Jennifer Lopez Ödülleri

Jennifer Lopez, 2010’da World Music Awards’tan Legend Award ile onurlandırıldı, 2013’te Hollywood Walk of Fame’de kendi yıldızına kavuştu. 2014’te Billboard tarafından Billboard Icon Award ödülüne layık görülen ilk kadın sanatçı oldu. Aynı yıl LGBTQ+ haklarına verdiği destek nedeniyle GLAAD Vanguard Award aldı. Moda dünyasındaki etkisi de 2019’da CFDA tarafından verilen Fashion Icon Award ile tescillendi. Müzik kariyerinde MTV Video Music Awards’ta Waiting for Tonight ile “Best Dance Video” (1999) ve I’m Real (Murder Remix) ile “Best Hip-Hop Video” (2002) ödüllerini kazandı. Oyunculukta ise Selena (1998) ve Hustlers (2019) filmleriyle Altın Küre adaylığı, ayrıca Hustlers ile SAG Awards adaylığı elde etti. 2022’de iHeartRadio Music Awards’ta Icon Award, 2024’te Unstoppable filmiyle IndieWire Maverick Award, 2025’te ise Palm Springs Film Festivali’nde Legend & Groundbreaker Award aldı.

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Ceyda
Ceyda
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