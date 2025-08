Jennifer Lopez Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Jennifer Lopez Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kraliçe, bu yılını dönüş yılı ilan etti ve manyak bir şekilde de geri döndü. Şu anda devam eden 'Up All Night: Live in 2025' Avrupa turu ile Temmuz–Ağustos arasında 21 şehirde hayranlarıyla buluşuyor. Ardından, 30 Aralık 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında Las Vegas’ta Caesars Palace’daki sahnesinde 12 gösterilik yeni bir residency ile dönüyor. Orada olmalıydım. Sonrasında beyaz perde tarafında Lopez, 2025 Sundance’te prömiyerini yapan Bill Condon imzalı müzikal drama Kiss of the Spider Woman filminde başrolde. Film, 10 Ekim 2025’te ABD’de gösterime giriyor. Ayrıca Netflix için üretilecek romantik komedi filmi 'Office Romance' projesinde hem başrol oynuyor hem de yapımcı olarak yer alıyor; senaryosu Ted Lasso ekibinden Brett Goldstein ve Joe Kelly imzası taşıyor. Kısacası kadın hiçbir zaman durmuyor.