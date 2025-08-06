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Furkan Palalı Kimdir, Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim? Furkan Palalı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Furkan Palalı Kimdir, Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim? Furkan Palalı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:15

Furkan Palalı, modellikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğuyla hem yeteneği hem de karizmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Romantik komedilerden dramalara, canlandırdığı her karakterle izleyicinin aklında yer edinen Palalı, son yılların en sevilen erkek oyuncuları arasında. Peki Furkan Palalı’nın kariyer hikâyesi, projeleri ve özel hayatı hakkında neler biliyoruz? Detaylara birlikte bakalım.

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Furkan Palalı Kimdir?

Furkan Palalı Kimdir?

Furkan Palalı, lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İstanbul’da oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Kariyerine modellik yaparak başlayan Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Bir süre podyumlarda yer aldıktan sonra dizi ve sinema projelerine yöneldi. Hayat Devam Ediyor, No: 309, Benim Adım Melek ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlardaki performansıyla tanındı.

Furkan Palalı Kaç Yaşında?

27 Ekim 1986 doğumlu olan Furkan Palalı, 2025 itibarıyla 38 yaşındadır.

Furkan Palalı Nereli?

Aslen Konyalıdır; doğum yeri de Konya’dır.

Furkan Palalı Boyu Kaç?

Furkan Palalı’nın boyu 1,90 metredir.

Furkan Palalı Kariyer Başlangıcı

Furkan Palalı Kariyer Başlangıcı

Furkan Palalı, üniversite eğitimi sırasında modelliğe ilgi duymaya başladı ve 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında “Gelecek Vadeden Model” seçildi. 2011’de ise Best Model of Turkey unvanını kazanarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti. Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi aldı ve ilk kez 2010 yılında Kızıl Elma dizisinde kamera karşısına geçti. Asıl çıkışını ise 2011–2012 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisindeki “Arda” karakteriyle yaptı. Bu rolün ardından hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Furkan Palalı Sevgilisi

Furkan Palalı Sevgilisi

Furkan Palalı, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 2025 itibarıyla basına yansıyan güncel ve doğrulanmış bir ilişkisi bulunmuyor. Daha önce adı, bazı rol arkadaşlarıyla ve magazin dünyasından isimlerle anılsa da oyuncu, bu konuda açıklama yapmamayı ve özel hayatını gizli tutmayı seçiyor.

Furkan Palalı Güncel Projeleri

Furkan Palalı Güncel Projeleri

Furkan Palalı, 2023’te TRT’nin dijital platformu için çekilen aksiyon-dram türündeki Şebeke dizisinde başkomiser Ali Hanoglu karakterini canlandırarak dikkat çekti. 2024’te NOW TV’de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde Levent rolüyle ekrana geldi. Aynı yıl vizyona giren romantik komedi filmi Evli Mutlu Çocuklu’da Ender karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2025’te ise uluslararası tanıtımı yapılan romantik-dram filmi Mukadderat ile kariyerine yeni bir boyut kazandırdı.

Furkan Palalı Projeleri

Furkan Palalı Projeleri

Furkan Palalı Filmleri

  • 2016 – Somuncu Baba: Aşkın Sırrı – Halil

  • 2017 – Deli Aşk – Konuk oyuncu

  • 2018 – Aşk Tutulması – Başrol

  • 2024 – Evli Mutlu Çocuklu – Ender

  • 2025 – Mukadderat – Başrol

Furkan Palalı Dizileri

  • 2010 – Kızıl Elma – (Yan rol)

  • 2011–2012 – Hayat Devam Ediyor – Arda

  • 2012–2013 – Son Yaz Balkanlar 1912 – Aleks

  • 2013–2014 – Kızıl Elma – Murat

  • 2014–2015 – Aşk ve Günah – Ali

  • 2016 – No: 309 – Onur Sarıhan

  • 2019–2021 – Benim Adım Melek – Alpay Karakuş

  • 2021 – Bir Zamanlar Kıbrıs – Kemal Dereli

  • 2023 – Şebeke – Ali Hanoglu

  • 2024 – Kirli Sepeti – Levent

TV Programları ve Sunuculuk

  • Mükemmel Çift – Sunucu

  • Takip – Yarışma programı sunuculuğu

  • Çalar Saat Hafta Sonu – Konuk

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Furkan Palalı Ödülleri

Furkan Palalı Ödülleri

Furkan Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilerek modellikteki en prestijli unvanlardan birine sahip oldu ve aynı yıl Best Model of the World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Oyunculuk kariyerinde ise No: 309, Benim Adım Melek ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlardaki performansıyla çeşitli üniversiteler, dergiler ve televizyon ödül törenlerinden “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

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Ceyda
Ceyda
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