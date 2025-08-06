Furkan Palalı Kimdir, Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim? Furkan Palalı Hakkında Tüm Merak Edilenler

Furkan Palalı, üniversite eğitimi sırasında modelliğe ilgi duymaya başladı ve 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında “Gelecek Vadeden Model” seçildi. 2011’de ise Best Model of Turkey unvanını kazanarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti. Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi aldı ve ilk kez 2010 yılında Kızıl Elma dizisinde kamera karşısına geçti. Asıl çıkışını ise 2011–2012 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisindeki “Arda” karakteriyle yaptı. Bu rolün ardından hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.