Spor Ayakkabıların Tabanı Neden Hep Beyaz Üretiliyor? Estetik Zannediyorduk Meğer Başka Sebepleri de Varmış

Spor ayakkabılarının çoğunun beyaz tabanla karşımıza çıkmasının ardında estetikten çok daha fazlası var. Beyaz sadece göz alıcı bir renk değil, aynı zamanda tasarımcılar ve sporcular için sayısız avantajı içinde barındıran bir tercih. Peki bu taban renginin spor ayakkabılarında bu kadar popüler olmasının ne gibi mantıklı sebepleri var? Gelin cevabına birlikte bakalım.

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