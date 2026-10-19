Amazon Marka Haftası Fırsatları: İhtiyaçlarınıza Özel Kaçırılmayacak İndirimler
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Amazon Marka Haftası kapsamında giyimden kahve çeşitlerine, anne-bebek bakımından mutfak aletlerine, müzik enstrümanlarından oyuncaklara kadar dünya çapında sevilen markalarda büyük indirim şöleni başladı! Sepette anında uygulanan ek indirimler, 3 al 2 öde kampanyaları ve dip fiyatlarla haftanın öne çıkan marka fırsatlarını bir araya getirdik.
Bu içerik 19.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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