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Amazon Marka Haftası Fırsatları: İhtiyaçlarınıza Özel Kaçırılmayacak İndirimler

etiket Amazon Marka Haftası Fırsatları: İhtiyaçlarınıza Özel Kaçırılmayacak İndirimler

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 00:21
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Amazon Marka Haftası kapsamında giyimden kahve çeşitlerine, anne-bebek bakımından mutfak aletlerine, müzik enstrümanlarından oyuncaklara kadar dünya çapında sevilen markalarda büyük indirim şöleni başladı! Sepette anında uygulanan ek indirimler, 3 al 2 öde kampanyaları ve dip fiyatlarla haftanın öne çıkan marka fırsatlarını bir araya getirdik.

Bu içerik 19.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Starbucks kahve ve aksesuarlarında 500 TL'ye 100 TL indirim!

Starbucks kahve ve aksesuarlarında 500 TL'ye 100 TL indirim!

Çekirdek kahvelerden kapsüllere ve ikonik kupa çeşitlerine kadar evde kahve keyfini zenginleştiren Starbucks ürünlerinde 500 TL alışverişe anında net 100 TL sepet avantajı.

Starbucks Kahve ve Kupa Koleksiyonu

Panço bebek ve çocuk giyim ürünlerinde Marka Haftası fırsatları!

Panço bebek ve çocuk giyim ürünlerinde Marka Haftası fırsatları!

Pelüş kürk detaylı sweatshirt modellerinden bej müslin şortlara, somon tütü eteklerden ribanalı çocuk tişörtlerine kadar miniklerin konforunu sağlayan sevimli parçalar avantajlı fiyatlarla satışta.

Panço Bebek ve Çocuk Giyim Koleksiyonu

Karaca ve Emsan mutfak ürünlerinde Erken Kasım indirimleri başladı!

Karaca ve Emsan mutfak ürünlerinde Erken Kasım indirimleri başladı!

Emsan paslanmaz çelik düdüklü tencereler, 84 parça çatal-kaşık-bıçak setleri, Karaca Mastermaid mutfak şefleri ve 2 alımda 1 adedi %50 indirimli Biogranit sütlüklerle mutfaklar yenileniyor.

Karaca ve Emsan Mutfak ve Pişirme Koleksiyonu

Alpro bitki bazlı süt çeşitlerinde Marka Haftası özel fiyatları!

Alpro bitki bazlı süt çeşitlerinde Marka Haftası özel fiyatları!

Kahvelere ipeksi köpük katan Alpro Barista yulaf ve badem sütleri ile şekersiz bitki bazlı içecek çeşitleri 119,00 TL'den başlayan fiyatlar ve son 90 günün en düşüğü avantajıyla satışta.

Alpro Bitkisel İçecek ve Barista Süt Çeşitleri

Valencia gitarlarında sepette net %10 indirim!

Valencia gitarlarında sepette net %10 indirim!

Müziğe yeni başlayanlardan profesyonellere kadar zengin akustik tonları ve kaliteli ahşap işçiliğiyle bilinen seçili Valencia klasik gitar modellerinde sepette ek %10 indirim fırsatı.

Valencia Klasik Gitar Koleksiyonu

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LEGO yapım setlerinde 25 Ekim'e kadar sepette net %5 indirim!

LEGO yapım setlerinde 25 Ekim'e kadar sepette net %5 indirim!

LEGO Technic motor ve iş makinelerinden Harry Potter sahnelerine ve koleksiyonluk Minifigures serilerine kadar tüm yaratıcı yapım setlerinde sepette doğrudan %5 indirim uygulanıyor.

LEGO Oyuncak ve Yapım Setleri Koleksiyonu

L'OR kapsül kahve çeşitlerinde 'Sepette 3 Al 2 Öde' kampanyası!

L'OR kapsül kahve çeşitlerinde 'Sepette 3 Al 2 Öde' kampanyası!

Vanilya ve çikolata aromalı espresso kapsüllerinden yoğun içimli Lungo ve Splendente serilerine kadar tüm paketlerde sepete eklenen her üç kahveden biri hediye.

L'OR Espresso ve Lungo Kapsül Kahve Koleksiyonu

Aptamil çocuk devam sütlerinde avantajlı paketler ve indirimler!

Aptamil çocuk devam sütlerinde avantajlı paketler ve indirimler!

Bağışıklık sistemini destekleyen Aptamil 4 ve 5 prebiyotikli çocuk devam sütlerinin ikili ve üçlü ekonomik kutularında 2.000 TL alışverişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.

Aptamil Prebiyotikli Çocuk Devam Sütü Çeşitleri

Bepanthol bakım ve pişik kremlerinde 2. ürüne sepette %50 indirim!

Bepanthol bakım ve pişik kremlerinde 2. ürüne sepette %50 indirim!

Bebeklerin hassas cildini koruyan Bepanthol Baby pişik önleyici merhemler ve kuru ciltleri hızla onaran Bepanthol Derma bakım kremlerinde 2. üründe net %50 tasarruf avantajı.

Bepanthol Cilt Bakım ve Pişik Merhemi Koleksiyonu

Danger erkek giyim koleksiyonunda 60 günün en düşük fiyatları!

Danger erkek giyim koleksiyonunda 60 günün en düşük fiyatları!

%100 pamuklu çizgili gömlekler 499,90 TL'ye düşerken, beli lastikli keten görünümlü baggy pantolonlar ve pamuk keten şortlu gömlek takımları son iki ayın dip fiyatlarıyla gardıroplara giriyor.

Danger Erkek Giyim ve Takım Koleksiyonu

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Calvin Klein giyim, çanta ve iç giyimde kaçırılmayacak fiyatlar!

Calvin Klein giyim, çanta ve iç giyimde kaçırılmayacak fiyatlar!

İkonik Bold CK omuz çantaları, 3'lü pamuklu boxer paketleri ve havlu kumaş bisiklet yaka sweatshirt modelleri şık tarzını konuşturanlar için Marka Haftası'na özel fiyatlarla yayında.

Calvin Klein Moda, Çanta ve İç Giyim Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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