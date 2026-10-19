Günün Fırsatı: Karaca Swiss Crystal Creamy Tava & Sahan Seti İndirimde!
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Mutfakta lezzetli yemekler hazırlarken hem sağlığını korumak hem de yapışmazlık konforunu maksimumda yaşamak isteyenler için harika bir çeyiz ve mutfak fırsatı! Karaca ve Refika Birgül iş birliğiyle tasarlanan Karaca Swiss Crystal Creamy Metal Tava Sahan Seti, Amazon’un günün fırsatlarıyla satışta.
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Bu içerik 19.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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