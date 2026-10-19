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Günün Fırsatı: Karaca Swiss Crystal Creamy Tava & Sahan Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Karaca Swiss Crystal Creamy Tava & Sahan Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.10.2026 - 16:50
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Mutfakta lezzetli yemekler hazırlarken hem sağlığını korumak hem de yapışmazlık konforunu maksimumda yaşamak isteyenler için harika bir çeyiz ve mutfak fırsatı! Karaca ve Refika Birgül iş birliğiyle tasarlanan Karaca Swiss Crystal Creamy Metal Tava Sahan Seti, Amazon’un günün fırsatlarıyla satışta.

Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 19.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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İsviçre Kristalleriyle Güçlendirilmiş Sağlıklı Swiss Crystal Kaplama

İsviçre Kristalleriyle Güçlendirilmiş Sağlıklı Swiss Crystal Kaplama

Setin iç yüzeyinde kullanılan gerçek İsviçre kristallerinden üretilmiş özel Swiss Crystal kaplama, PFAS ve zararlı kimyasallar içermiyor. Üstün yapışmazlık performansı sayesinde çok az yağ kullanarak hatta hiç yağ eklemeden yumurta, omlet, sote ve soslarınızı yapışmadan, sağlıkla pişirmenizi sağlıyor.

Mutfaktaki Tüm İhtiyaçlara Yanıt Veren Fonksiyonel İkili Set

Mutfaktaki Tüm İhtiyaçlara Yanıt Veren Fonksiyonel İkili Set

Set içerisinde hem günlük tavalama işleriniz için ideal bir tava hem de kahvaltılardan pratik akşam yemeklerine kadar her an elinizin altında olacak bir sahan yer alıyor. Isıyı tabana eşit şekilde dağıtan yapısı sayesinde yemeklerin her noktası aynı kıvamda pişer, lezzet ve besin değerleri korunur.

Şık Creamy Tasarım, Dayanıklı Metal Gövde ve Kolay Temizlik

Şık Creamy Tasarım, Dayanıklı Metal Gövde ve Kolay Temizlik

Çizilmelere ve yıpranmaya karşı dirençli dayanıklı metal gövdesi uzun ömürlü kullanım vaat ederken; yapışmaz yüzeyi sayesinde kullanım sonrası su ve süngerle zahmetsizce temizlenir.

Karaca Swiss Crystal Creamy Tava Sahan Seti’ni Amazon güvencesiyle %36 indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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