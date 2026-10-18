Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Ekim ayının ortasında sepetleri dolduran, trend listelerinden düşmeyen ve çok satanlar sıralamasında zirveye yerleşen favori ürünler belli oldu! Çantalarda taşınan mini kapsül şemsiyelerden ödüllü çoksatan romanlara, sonbahar gardırobunu tamamlayan triko ve pantolonlardan doğal kişisel bakım fırsatlarına kadar haftanın en çok ilgi gören ürünlerini bir araya getirdik.

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