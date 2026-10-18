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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
18.10.2026 - 10:56
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Ekim ayının ortasında sepetleri dolduran, trend listelerinden düşmeyen ve çok satanlar sıralamasında zirveye yerleşen favori ürünler belli oldu! Çantalarda taşınan mini kapsül şemsiyelerden ödüllü çoksatan romanlara, sonbahar gardırobunu tamamlayan triko ve pantolonlardan doğal kişisel bakım fırsatlarına kadar haftanın en çok ilgi gören ürünlerini bir araya getirdik.

Bu içerik 18.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kapsül mini kompakt katlanır şemsiye çok satanlar listesinde 1. sırada!

Kapsül mini kompakt katlanır şemsiye çok satanlar listesinde 1. sırada!

Rüzgara dayanıklı gövdesi, su geçirmez kumaşı ve özel sert kılıfıyla cebe dahi sığabilen ultra hafif seyahat şemsiyesi yağmurlu günlerin en çok tercih edileni.

Kapsül Şemsiye Kompakt Katlanır Mini Şemsiye

Virginia Evans imzalı Muhabbet romanı dünya çapında ödülleriyle çok satanlarda 1. sırada!

Virginia Evans imzalı Muhabbet romanı dünya çapında ödülleriyle çok satanlarda 1. sırada!

26 haftadır aralıksız New York Times çoksatanlar zirvesinde yer alan, 2026 PEN/Hemingway ve 2026 Women's Prize ödüllü, 500 bin oyla Goodreads finalisti olan yılın en güçlü romanı edebiyatseverlerin sepetinde.

Muhabbet - Virginia Evans

Bioxcin Forte yoğun saç dökülmesine karşı şampuan 300 ml '3 Al 2 Öde' avantajıyla!

Bioxcin Forte yoğun saç dökülmesine karşı şampuan 300 ml '3 Al 2 Öde' avantajıyla!

Geçtiğimiz ay 6 binden fazla satın alınarak çok satanlar listesinde öne çıkan, bitkisel Biocomplex B11 formülüyle zayıflamış saç köklerini besleyip dökülmeyi önlemeye yardımcı olan yoğun bakım şampuanında her üç üründen biri hediye.

Bioxcin Forte Yoğun Saç Dökülmesine Karşı Şampuan 300 ml

D'S Damat regular fit haki tüylenme yapmayan triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!

D'S Damat regular fit haki tüylenme yapmayan triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!

Formunu koruyan dayanıklı triko dokusu, zamansız haki rengi ve konforlu bisiklet yaka kalıbıyla 1.299 TL yerine sepette 2 al %30 indirim fırsatıyla gardıroplara giriyor.

D'S Damat Regular Fit Haki Bisiklet Yaka Triko Kazak

Philips BRR454/00 yüz tüy alma makinesi Premium üyelerine özel net 809,00 TL!

Philips BRR454/00 yüz tüy alma makinesi Premium üyelerine özel net 809,00 TL!

Cildi tahriş etmeden en ince tüyleri dahi nazikçe ve pürüzsüzce alan dahili ışıklı kompakt başlığıyla her an çantada taşınabilen pratik kişisel bakım cihazı.

Philips BRR454/00 Yüz Tüy Alma Makinesi

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Zühre Ana karadut özü ile zengin ve doğal bir içerik desteği!

Zühre Ana karadut özü ile zengin ve doğal bir içerik desteği!

Geleneksel lezzeti katkısız karadut meyvelerinden alan, soğuk kış günlerine hazırlıkta bağışıklık rutinlerine eklenebilen yoğun kıvamlı doğal meyve özü.

Zühre Ana Doğal Karadut Özü

Siveno %100 doğal erkek roll-on 2'li paket Büyük Ekim'de ek %15 indirimde!

Siveno %100 doğal erkek roll-on 2'li paket Büyük Ekim'de ek %15 indirimde!

Bitkisel kaynaklı içeriğiyle giysilerde leke bırakmayan, alüminyum ve kimyasal içermeyen vegan roll-on ikili paketi Sağlık ve Güzellik kategorisinde 600 TL üzerine ek %15 sepet indirimiyle avantajlı fiyatta.

Siveno %100 Doğal Erkek Roll-On Deodorant 50 ml 2'li Paket

Penti pijama koleksiyonunda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın en çok satanlarında!

Penti pijama koleksiyonunda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın en çok satanlarında!

Yumuşacık pamuklu kumaşları, mevsime uygun uzun kollu takımları ve şık desenleriyle ev konforunu artıran Penti pijama takımlarında 2 ürün alımına 1'i hediye avantajı devam ediyor.

Penti Kadın, Erkek ve Çocuk Pijama Takımı Koleksiyonu

Antiouch Comfort Slim pantolon sonbahar kombinlerine konfor getiriyor!

Antiouch Comfort Slim pantolon sonbahar kombinlerine konfor getiriyor!

Hareket özgürlüğü tanıyan esnek kumaş teknolojisi, modern slim kalıbı ve gün boyu şıklık sunan dökümüyle 2.490,00 TL fiyatıyla haftanın en dikkat çeken erkek giyim modellerinden.

Antiouch Comfort Slim Pantolon

Grimelange Basil kadın beyaz uzun kollu tişörtte ''GRM100'' koduyla ekstra kupon avantajı!

Grimelange Basil kadın beyaz uzun kollu tişörtte ''GRM100'' koduyla ekstra kupon avantajı!

%100 kaliteli pamuk dokusu, rahat oversize kesimi ve zamansız beyaz tonuyla %40'a varan indirime ek GRM100 koduyla sürpriz kupon fırsatları sunan kurtarıcı parça.

GRIMELANGE Basil Kadın %100 Pamuk Oversize Uzun Kollu Beyaz T-shirt

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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