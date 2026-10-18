Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Ekim ayının ortasında sepetleri dolduran, trend listelerinden düşmeyen ve çok satanlar sıralamasında zirveye yerleşen favori ürünler belli oldu! Çantalarda taşınan mini kapsül şemsiyelerden ödüllü çoksatan romanlara, sonbahar gardırobunu tamamlayan triko ve pantolonlardan doğal kişisel bakım fırsatlarına kadar haftanın en çok ilgi gören ürünlerini bir araya getirdik.
Bu içerik 18.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kapsül mini kompakt katlanır şemsiye çok satanlar listesinde 1. sırada!
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Virginia Evans imzalı Muhabbet romanı dünya çapında ödülleriyle çok satanlarda 1. sırada!
Bioxcin Forte yoğun saç dökülmesine karşı şampuan 300 ml '3 Al 2 Öde' avantajıyla!
D'S Damat regular fit haki tüylenme yapmayan triko kazak 2 alımda adet 974,25 TL!
Philips BRR454/00 yüz tüy alma makinesi Premium üyelerine özel net 809,00 TL!
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Zühre Ana karadut özü ile zengin ve doğal bir içerik desteği!
Siveno %100 doğal erkek roll-on 2'li paket Büyük Ekim'de ek %15 indirimde!
Penti pijama koleksiyonunda '2 Al 1 Öde' kampanyası haftanın en çok satanlarında!
Antiouch Comfort Slim pantolon sonbahar kombinlerine konfor getiriyor!
Grimelange Basil kadın beyaz uzun kollu tişörtte ''GRM100'' koduyla ekstra kupon avantajı!
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