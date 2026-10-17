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İndirim Takibi Yapanlara: İhtiyaçlarınızı Tamamlayabileceğiniz Fırsatlar

etiket İndirim Takibi Yapanlara: İhtiyaçlarınızı Tamamlayabileceğiniz Fırsatlar

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
17.10.2026 - 14:00
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Ev hazırlıklarından kışlık araç bakımına, çocuk kitaplarından bebek arabalarına ve spor ayakkabılara kadar sepetleri dolduran en avantajlı kategori kampanyaları ve kupon fırsatları bir arada! Büyük indirim günlerini yakından takip edenler için bütçeyi rahatlatan, sepette ek yüzde kazandıran ve kupon koduyla doğrudan fiyat düşüren öne çıkan fırsatları derledik.

Bu içerik 16.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Oto kış ürünlerinde aracınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanlarda indirim fırsatları!

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Sağlık ve Güzellik kategorisinde 600 TL alışverişe sepette net %15 indirim!

Sağlık ve Güzellik kategorisinde 600 TL alışverişe sepette net %15 indirim!

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Sağlık ve Güzellik Bakım Koleksiyonu

SOFRA150 kodu ile züccaciye alışverişlerinde 600 TL'ye 150 TL indirim!

SOFRA150 kodu ile züccaciye alışverişlerinde 600 TL'ye 150 TL indirim!

Mutfakların en sevilen markaları Tefal, Fissler, Aryıldız, Acar Home ve çok daha fazlasında geçerli SOFRA150 kupon koduyla sepetinize anında 150 TL indirim ekleyebilirsiniz.

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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları çocuk ve masal kitaplarında 1 alana 1 bedava!

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Büyük Ekim züccaciye günlerinde 500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

Büyük Ekim züccaciye günlerinde 500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

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Büyük Ekim giyim fırsatlarında 700 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

Büyük Ekim giyim fırsatlarında 700 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

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Yeni Sezon Kadın ve Erkek Giyim Koleksiyonu

Büyük Ekim anne ve bebek ürünlerinde 500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

Büyük Ekim anne ve bebek ürünlerinde 500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

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Büyük Ekim spor malzemelerinde 1.500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

Büyük Ekim spor malzemelerinde 1.500 TL üzerine sepette ek %15 net indirim!

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Seçili temel tüketim ve bebek bakım ürünlerinde 750 TL'ye 150 TL indirim!

Seçili temel tüketim ve bebek bakım ürünlerinde 750 TL'ye 150 TL indirim!

Molfix ultra fırsat paketli bebek bezleri, Head & Shoulders kepeğe karşı klasik bakım şampuanı ve ferahlatıcı Blade deodorant çeşitlerinde sepette net 150 TL düşüş.

Bebek Bezi, Şampuan ve Kişisel Bakım Temel İhtiyaçları

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Seçili gıda ve market ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Seçili gıda ve market ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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