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BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 23 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Düdüklü Tencere Geliyor! 23 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.10.2026 - 10:34 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 11:53
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23 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal Karnıyarık Tencere 1.690 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 1.690 TL

  • Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL

  • Tefal Tava 32 cm 1.050 TL

  • Tefal Sahan 22 cm 999 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL

  • Tefal Renkli Bıçak Seti 499 TL

  • Meyve / Sebze Bıçağı 2'li 89 TL

  • Bıçak Bileyici 299 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TL

  • Glass in love Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TL

  • English Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 80 ml 2'li 239 TL

  • Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL

  • Keramika Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TL

  • Benante Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL

  • Benante Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk 179 TL

  • Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL

  • Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 249 TL

  • Desenli Tepsi 36 cm 119 TL

  • Pazar Arabası 599 TL

  • Desenli Bölmeli Dikiş Kutusu 4,5 L 139 TL

  • Bölmeli Organizer 45 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer Kutu 149 TL

  • Ponponlu Çocuk Taç 45 TL

  • Figürlü Toka Çeşitleri 59 TL

En çok tercih edilen indirimli mutfak ürünlerine buradan göz atabilirsiniz. 

Favori Yumak 3'lü 129 TL

Favori Yumak 3'lü 129 TL

  • Trend Cake Yumak 200 g 129 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm+25 cm 199 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm+25 cm 279 TL

  • Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL

  • Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası 40x60 cm 449 TL

  • Kurulama Bezi 40x60 cm 2'li 65 TL

  • Masa Örtüsü 160x160 cm 139 TL

  • Eşofman Altı Erkek 219 TL

  • Eşofman Altı Kadın 219 TL

  • Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TL

  • Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TL

  • Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TL

  • Pantolon Kadın 479 TL

  • Spor Çanta 43x28x14 cm 579 TL

  • Polar Eldiven Kesik Parmak 119 TL

  • Su İticili Kar Eldiveni 179 TL

  • Polar Eldiven 119 TL

  • Polar Bere 99 TL

  • Parlı Bere 149 TL

  • Polar Balaklava 119 TL

  • Polar Boyunluklu Bere 99 TL

  • Balıkçı Çizme Erkek 429 TL

  • Havlu Bel Boxer Erkek 99 TL

  • Penti Külotlu Çorap Kadın 15 Denye 89 TL

  • Soket Çorap Kadın 5'li 99 TL

  • Soket Çorap Erkek 5'li 85 TL

  • Ysly Club Tekli Çorap Çeşitleri 32 TL

  • Panduf Kız - Erkek 259 TL

  • 10'lu Dikiş İpi Seti 79 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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