ŞOK'a Gaming Ürünleri Geliyor! 17 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 17 - 20 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Blitz Oyuncu Mouse Pad MP-24 699 TL
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Chantale Kendin Boya Pijama Takımı 599 TL
Fissler Vitaquick Premium 6+3,5 L Düdüklü Tencere ve Buharlı Pişirme Aparatı 17.999 TL
LG GN-H702HQHU Çift Kapılı 506 L No-Frost Buzdolabı 43.999 TL
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