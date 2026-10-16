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Bugün İndirimde Neler Var? 16 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 16 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
16.10.2026 - 12:35
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Calvin Klein sweatshirt modelindeki büyük indirimden adidas Samba avantajına, Nautica su geçirmez yağmurluktan Zühre Ana bromelain şurubu kuponuna kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 16.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Calvin Klein bisiklet yaka erkek sweatshirt %36 indirimle net 2.548,52 TL!

Calvin Klein bisiklet yaka erkek sweatshirt %36 indirimle net 2.548,52 TL!

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Calvin Klein Ls Eu Terry Badge Cn Bisiklet Yaka Sweatshirt

İki katlı paslanmaz krom tezgah üstü bulaşıklık kurutma sepeti net 803,64 TL!

İki katlı paslanmaz krom tezgah üstü bulaşıklık kurutma sepeti net 803,64 TL!

Dayanıklı paslanmaz krom kaplaması, bardak ve çatal-bıçak aparatlarıyla tezgah üstünde maksimum kurutma alanı sunan pratik mutfak düzenleyici.

İki Katlı Paslanmaz Krom Tezgah Üstü Bulaşıklık

Emsan Cemre 6 parça çelik midi tencere seti mutfakların kurtarıcısı!

Emsan Cemre 6 parça çelik midi tencere seti mutfakların kurtarıcısı!

Az porsiyonlu yemekler, soslar ve pratik tarifler için ideal ebatlara sahip, ısıyı eşit ileten kaliteli paslanmaz çelik gövdeli 6 parçalı midi set.

Emsan Cemre 6 Parça Paslanmaz Çelik Midi Tencere Seti

Nautica kapüşonlu su geçirmez gri erkek yağmurluk net 2.399,60 TL!

Nautica kapüşonlu su geçirmez gri erkek yağmurluk net 2.399,60 TL!

Yağışlı ve rüzgarlı havalara karşı tam koruma sağlayan su geçirmez kumaşı, ayarlanabilir kapüşonu ve şık gri tonuyla mevsim geçişlerinin kurtarıcı dış giyim parçası.

Nautica Regular Fit Kapüşonlu Su Geçirmez Erkek Yağmurluk

adidas büyük outlet kampanyasında %10 kupon ve Samba modellerinde sepette %40 indirim!

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Retro sokak tarzının zirvesindeki Samba OG modellerinde geçerli sepette %40 indirime ek olarak büyük outlet koleksiyonunda tüm indirimlere ek %10 kupon avantajı.

adidas Outlet ve Samba Spor Ayakkabı Koleksiyonu

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Penti kadın, erkek ve çocuk tüm pijama takımlarında '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

Penti kadın, erkek ve çocuk tüm pijama takımlarında '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

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Penti Kadın, Erkek ve Çocuk Pijama Koleksiyonu

MJCARE siyah nokta ve gözenek arındırıcı burun bandı 10'lu paket net 184,46 TL!

MJCARE siyah nokta ve gözenek arındırıcı burun bandı 10'lu paket net 184,46 TL!

Tıkalı gözenekleri derinlemesine temizleyen, siyah noktaları pratikçe uzaklaştıran ve cildi pürüzsüzleştiren 10 parçalık bakım paketi 409,90 TL yerine avantajlı fiyatta.

MJCARE Siyah Nokta ve Gözenek Karşıtı Burun Bandı 10'lu

Zühre Ana Bromelain ananas özlü detoks şurubunda onedio10 koduyla ek indirim!

Zühre Ana Bromelain ananas özlü detoks şurubunda onedio10 koduyla ek indirim!

Ödem atmaya ve sindirimi desteklemeye yardımcı olan doğal ananas enzimli zengin içerikli detoks şurubu sepette onedio10 koduyla ek %10 indirim kazandırıyor.

Zühre Ana Bromelain Ananas Özlü Detoks Şurubu

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum Premium ile net 1.024,99 TL!

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum Premium ile net 1.024,99 TL!

Cilde doğal ışıltı veren nemlendirici formülüyle koyu halkaları gizleyen serum kapatıcı; 1.499,99 TL yerine 600 TL'ye %15 indirim kuponu ve Premium avantajıyla satışta.

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light

D'S Damat slim fit rüzgar geçirmez elyaf dolgulu siyah şişme mont 2 alımda 2.999,25 TL!

D'S Damat slim fit rüzgar geçirmez elyaf dolgulu siyah şişme mont 2 alımda 2.999,25 TL!

Soğuk havalara geçit vermeyen rüzgar geçirmez yapısı, hafif elyaf dolgusu ve fit kesimiyle 3.999 TL yerine sepette 2 al %30 indirimiyle sepete ekleniyor.

D'S Damat Slim Fit Siyah Elyaf Dolgulu Şişme Mont

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Büyük Ekim züccaciye festivalinde 500 TL üzerine sepette ek %15 indirim!

Büyük Ekim züccaciye festivalinde 500 TL üzerine sepette ek %15 indirim!

Mutfak hazırlık gereçlerinden sofra ürünlerine kadar seçili züccaciye ürünlerinde 1.174,26 TL yerine sepette doğrudan 848,40 TL'ye düşen cazip alışveriş fırsatı.

Büyük Ekim İndirimli Züccaciye ve Mutfak Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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