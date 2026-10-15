Hangi Tablet Kime Göre! Sizin İçin Karşılaştırdık

Hangi Casper tablet kime göre?

Hangi Casper tablet kime göre? Kısaca: Casper PAD Z10 PRO ve Casper PAD H10 PRO iş ve üretkenlik, Casper PAD M10 serisi öğrenciler ve 15 bin lira bandı, Casper VIA S50 ise 10 bin TL altında okul ve aile kullanımı için. Modeller arasındaki fark yalnızca fiyat değil; ekran teknolojisi, kutudan çıkan aksesuarlar ve batarya da değişiyor.

Model Fiyat Ekran İşlemci / RAM Batarya Kamera (arka / ön) Kutudan çıkan Kime göre? Casper PAD Z10 PRO PAD.Z10-PRO 39.999 TL 14.2' OLED, 2.8K (2880x1920), 144 Hz, 800 nit (HBM) MediaTek Dimensity D8300 / 12 GB 10.000 mAh, 30W 13 MP / 5 MP Prestige Kalem + Magic Klavye Profesyonel, laptop yerine Casper PAD H10 PRO PAD.H10-PRO 23.999 TL 12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nit MediaTek Dimensity D7050 / 8 GB 10.000 mAh, 20W 13 MP / 5 MP Prestige Kalem + Klavyeli Deri Kılıf İş + ders, OLED isteyen Casper PAD H10 PEN PAD.H10-PEN 19.999 TL 12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nit MediaTek Dimensity D7050 / 8 GB 10.000 mAh, 20W 13 MP / 5 MP Prestige Kalem + Kılıf Kalemle not ve çizim Casper PAD M10 PRO PAD.M10-PRO 16.999 TL 12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nit MediaTek Helio G100 / 8 GB 8.000 mAh, 20W 8 MP / 8 MP Prestige Kalem + Klavyeli Kılıf Öğrenci , ödev + yazı Casper PAD M10 PEN PAD.M10-PEN 13.999 TL 12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nit MediaTek Helio G100 / 8 GB 8.000 mAh, 20W 8 MP / 8 MP Prestige Kalem + Kılıf 15 bin civarı, not alma Casper VIA S50 VIA.S50-G 8.999 TL 11' FHD+ (1920x1200), 500 nit MediaTek Helio G85 / 4 GB (+4 GB sanal) 8.000 mAh, 18W, 13 saate kadar video 13 MP + 2 MP / 8 MP Deri Kılıf 10 bin altı, okul ve çocuk Fiyatlar ve teknik veriler casper.com.tr ürün sayfalarından, 13 Ekim 2026 itibarıyla alınmıştır.

Hangi bütçeye hangi Casper tablet?

10 bin TL altı: Casper VIA S50 – 8.999 TL

Casper VIA S50 – 8.999 TL 15 bin TL civarı: Casper PAD M10 PEN – 13.999 TL / Casper PAD M10 PRO – 16.999 TL

Casper PAD M10 PEN – 13.999 TL / Casper PAD M10 PRO – 16.999 TL 20-25 bin TL: Casper PAD H10 PEN – 19.999 TL / Casper PAD H10 PRO – 23.999 TL

Casper PAD H10 PEN – 19.999 TL / Casper PAD H10 PRO – 23.999 TL 40 bin TL: Casper PAD Z10 PRO – 39.999 TL

Piyasada fiyat performans açısından en iyi tabletler hangileri?

Casper'ın tablet ailesinde fiyat performans denince ilk iki isim Casper VIA S50 ve Casper PAD M10 PEN. VIA S50, 8.999 TL'ye 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya ve 13 MP + 2 MP arka kamera sunuyor. PAD M10 PEN, S50'den 5.000 TL daha pahalı ama 12.2 inç 2.4K ekran, 90 Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve kutudan çıkan Prestige Kalem ekliyor.

Bir üst segmentte ise Casper PAD H10 PRO dikkat çekiyor çünkü PAD Z10 PRO'ya göre yaklaşık %40 daha uygun fiyata (23.999 TL'ye karşı 39.999 TL) OLED ekran, kalem ve klavyeli kılıf paketini koruyor.