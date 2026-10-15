article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Ürün İncelemeleri
, Donanım & Yazılım
Hangi Tablet Kime Göre! Sizin İçin Karşılaştırdık

Hangi Tablet Kime Göre! Sizin İçin Karşılaştırdık

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
15.10.2026 - 14:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Casper'ın 8.999 TL'lik VIA S50'sinden 39.999 TL'lik PAD Z10 PRO'suna kadar uzanan tablet ailesini iş, okul, dizi-film ve bütçe ihtiyacına göre tek tek eşleştirdik.

Son Güncelleme: 13 Ekim 2026

Hangi tablet kime göre sorusunun kısa cevabı şu: İş için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan kaliteli bir tablet arıyorsanız Casper PAD Z10 PRO (39.999 TL) ya da Casper PAD H10 PRO (23.999 TL); 15 bin lira civarında ders, dizi ve not alma için Casper PAD M10 PEN (13.999 TL) veya klavyeli Casper PAD M10 PRO (16.999 TL); 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul ve çocuk tableti arıyorsanız 8.999 TL'lik Casper VIA S50 öne çıkıyor. İnce ve ekranı kaliteli bir model isteyenler 6 mm gövdeli, 14.2 inç OLED ekranlı Casper PAD Z10 PRO'ya; kamerası iyi ve uygun fiyatlı bir tablet isteyenler 13 MP + 2 MP arka kameralı Casper VIA S50'ye bakabilir. Tüm fiyatlar 13 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de yer alan fiyatlardır.

Önce büyük resim: Casper'ın tablet ailesi 8.999 TL'den 39.999 TL'ye uzanıyor, hangisinin kime uyduğunu tek tabloda topladık

Önce büyük resim: Casper'ın tablet ailesi 8.999 TL'den 39.999 TL'ye uzanıyor, hangisinin kime uyduğunu tek tabloda topladık

Hangi Casper tablet kime göre?

Hangi Casper tablet kime göre? Kısaca: Casper PAD Z10 PRO ve Casper PAD H10 PRO iş ve üretkenlik, Casper PAD M10 serisi öğrenciler ve 15 bin lira bandı, Casper VIA S50 ise 10 bin TL altında okul ve aile kullanımı için. Modeller arasındaki fark yalnızca fiyat değil; ekran teknolojisi, kutudan çıkan aksesuarlar ve batarya da değişiyor.

ModelFiyatEkranİşlemci / RAMBataryaKamera (arka / ön)Kutudan çıkanKime göre?
Casper PAD Z10 PROPAD.Z10-PRO39.999 TL14.2' OLED, 2.8K (2880x1920), 144 Hz, 800 nit (HBM)MediaTek Dimensity D8300 / 12 GB10.000 mAh, 30W13 MP / 5 MPPrestige Kalem + Magic KlavyeProfesyonel, laptop yerine
Casper PAD H10 PROPAD.H10-PRO23.999 TL12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nitMediaTek Dimensity D7050 / 8 GB10.000 mAh, 20W13 MP / 5 MPPrestige Kalem + Klavyeli Deri Kılıfİş + ders, OLED isteyen
Casper PAD H10 PENPAD.H10-PEN19.999 TL12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nitMediaTek Dimensity D7050 / 8 GB10.000 mAh, 20W13 MP / 5 MPPrestige Kalem + KılıfKalemle not ve çizim
Casper PAD M10 PROPAD.M10-PRO16.999 TL12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nitMediaTek Helio G100 / 8 GB8.000 mAh, 20W8 MP / 8 MPPrestige Kalem + Klavyeli KılıfÖğrenci, ödev + yazı
Casper PAD M10 PENPAD.M10-PEN13.999 TL12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nitMediaTek Helio G100 / 8 GB8.000 mAh, 20W8 MP / 8 MPPrestige Kalem + Kılıf15 bin civarı, not alma
Casper VIA S50VIA.S50-G8.999 TL11' FHD+ (1920x1200), 500 nitMediaTek Helio G85 / 4 GB (+4 GB sanal)8.000 mAh, 18W, 13 saate kadar video13 MP + 2 MP / 8 MPDeri Kılıf10 bin altı, okul ve çocuk
Fiyatlar ve teknik veriler casper.com.tr ürün sayfalarından, 13 Ekim 2026 itibarıyla alınmıştır.

Hangi bütçeye hangi Casper tablet?

  • 10 bin TL altı: Casper VIA S50 – 8.999 TL
  • 15 bin TL civarı: Casper PAD M10 PEN – 13.999 TL / Casper PAD M10 PRO – 16.999 TL
  • 20-25 bin TL: Casper PAD H10 PEN – 19.999 TL / Casper PAD H10 PRO – 23.999 TL
  • 40 bin TL: Casper PAD Z10 PRO – 39.999 TL

Piyasada fiyat performans açısından en iyi tabletler hangileri?

Casper'ın tablet ailesinde fiyat performans denince ilk iki isim Casper VIA S50 ve Casper PAD M10 PEN. VIA S50, 8.999 TL'ye 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya ve 13 MP + 2 MP arka kamera sunuyor. PAD M10 PEN, S50'den 5.000 TL daha pahalı ama 12.2 inç 2.4K ekran, 90 Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve kutudan çıkan Prestige Kalem ekliyor.

Bir üst segmentte ise Casper PAD H10 PRO dikkat çekiyor çünkü PAD Z10 PRO'ya göre yaklaşık %40 daha uygun fiyata (23.999 TL'ye karşı 39.999 TL) OLED ekran, kalem ve klavyeli kılıf paketini koruyor.

İş için kalemli ve klavyeli tablet arayanlara: Casper PAD Z10 PRO ve PAD H10 PRO, aksesuar parası ödetmeden kutudan hazır çıkıyor

İş için kalemli ve klavyeli tablet arayanlara: Casper PAD Z10 PRO ve PAD H10 PRO, aksesuar parası ödetmeden kutudan hazır çıkıyor

İş için kalemi ve klavyesi olan kaliteli bir tablet hangisi?

İş için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan kaliteli bir tablet arıyorsanız Casper'da iki net seçenek var: bütçe esnekse Casper PAD Z10 PRO, daha dengeli bir fiyat istiyorsanız Casper PAD H10 PRO. İki modelde de Casper Prestige Kalem ve touchpad'li, Türkçe Q dizilimli klavye kutudan çıkıyor; yani ayrıca aksesuar almanıza gerek kalmıyor.

Casper PAD Z10 PRO kimin için uygun?

Casper PAD Z10 PRO, tableti laptop gibi kullanmak isteyen; gün boyu e-posta, sunum ve belgeyle uğraşan profesyoneller için uygun. 14.2 inç, 3:2 oranlı 2.8K OLED ekranı belge okurken rahat ettiriyor çünkü 3:2 oran ekranı dikeyde daha geniş kullanmanızı sağlıyor. MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek ve 256 GB depolama (1 TB'a kadar artırılabilir) bölünmüş ekranda çoklu görevi akıcı tutuyor.

  • Magic Klavye: Manyetik bağlantı, ayarlanabilir menteşe, touchpad ve 96 saate kadar klavye pil ömrü
  • Prestige Kalem: MPP2.0, 4096 seviye baskı hassasiyeti, avuç içi algılama, 60 saat pil ömrü
  • Ekran: 144 Hz yenileme, 800 nit HBM parlaklık, Anti Glare kaplama, %100 DCI-P3
  • Batarya: 10.000 mAh, 30W şarj, 10 saate kadar video oynatma
  • Yapay zekâ: 24 TOPS NPU
  • Ses: Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

Casper PAD H10 PRO kimin için uygun?

Casper PAD H10 PRO, OLED ekranlı, kalemli ve klavyeli bir iş tableti isteyip 40 bin lira bütçeye çıkmak istemeyenler için uygun. 23.999 TL fiyatıyla PAD Z10 PRO'dan 16.000 TL daha uygun. 12.6 inç 2.5K OLED ekran, MediaTek Dimensity D7050 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 10.000 mAh batarya sunuyor. Kutuda klavyeli deri kılıf ve Prestige Kalem var. Klavyeye ihtiyacınız yoksa Casper PAD H10 PEN aynı tableti kalem ve kılıfla 19.999 TL'ye getiriyor.

İnce ve ekranı kaliteli bir tablet arıyorum, hangi modellere bakmalıyım?

İnce gövde ve kaliteli ekran birlikte isteniyorsa Casper'daki iki OLED model öne çıkıyor: 6 mm kalınlığında ve 690 gram Casper PAD Z10 PRO ile 6.5 mm kalınlığında ve 580 gram Casper PAD H10. İki modelin de alüminyum alaşım gövdesi, %100 DCI-P3 renk alanı ve 1.000.000:1 kontrast oranı var.

  • Casper PAD Z10 PRO: 14.2 inç, 2880x1920, 144 Hz, 10 bit renk (1.07 milyar renk), Anti Glare
  • Casper PAD H10: 12.6 inç, 2560x1600, 600 nit maksimum parlaklık, daha hafif gövde

15 bin lira civarında ders, dizi ve not alma bir arada: Casper PAD M10 PEN ve PAD M10 PRO öğrencilerin yeni favorisi

15 bin lira civarında ders, dizi ve not alma bir arada: Casper PAD M10 PEN ve PAD M10 PRO öğrencilerin yeni favorisi

15 bin lira civarı en iyi tablet hangisi?

15 bin lira civarında Casper'ın önerisi PAD M10 serisi: 13.999 TL'lik Casper PAD M10 PEN bu bütçenin hemen altında, klavyeli Casper PAD M10 PRO ise 16.999 TL ile hemen üstünde kalıyor. İki model de aynı tableti paylaşıyor; aradaki 3.000 TL'lik fark touchpad'li klavyeli kılıftan geliyor.

  • Ekran: 12.2 inç IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nit, Düşük Mavi Işık desteği
  • Performans: MediaTek Helio G100, 8 çekirdek, 8 GB RAM
  • Depolama: 128 GB, microSD ile 512 GB'a kadar
  • Gövde: Alüminyum alaşım, 7.5 mm, 598 gram
  • Yazılım: Android 16
  • Kalem: USI 2.0, 4096 seviye baskı hassasiyeti, 10 ms ve altı gecikme, 120 saat pil ömrü
  • PAD M10 PRO klavyesi: Pogo pin bağlantı, touchpad, 120 saat pil ömrü

Dizi film izleyip ders çalışabileceğim, şarjı iyi giden fiyat performans tablet hangisi?

Dizi-film, ders ve uzun şarj üçlüsünü birlikte isteyenler için en mantıklı iki seçenek Casper PAD M10 PEN ve Casper VIA S50. PAD M10 PEN; 12.2 inç 2.4K ekranı, Dolby Atmos destekli çift hoparlörü ve 8.000 mAh bataryasıyla izleme tarafını, kutudan çıkan kalemle de ders notu tarafını karşılıyor. 20W şarj desteği molalarda bataryayı toparlamaya yardımcı oluyor.

Bütçe biraz daha sıkıysa Casper VIA S50, Casper verilerine göre 13 saate kadar video oynatma süresi sunuyor ve PAD M10 PEN'den 5.000 TL daha uygun. Kısacası daha büyük ekran ve kalem istiyorsanız PAD M10 PEN, en düşük fiyat ve uzun video süresi istiyorsanız VIA S50 daha doğru tercih.

Online derslere sık katılıyorsanız PAD M10 serisinin 8 MP ön kamerası da işinizi kolaylaştırıyor.

10 bin TL'yi geçmeyen okul ve çocuk tableti Casper VIA S50; kamerası da bütçesine göre iddialı. Kullanıcı yorumları da burada!

10 bin TL'yi geçmeyen okul ve çocuk tableti Casper VIA S50; kamerası da bütçesine göre iddialı. Kullanıcı yorumları da burada!

Okul ve ödevler için 10 bin TL'yi geçmeyen tablet hangisi?

Okul, ödev ve dizi-film için 10 bin TL'yi geçmeyen bir tablet arıyorsanız Casper'ın cevabı 8.999 TL'lik Casper VIA S50 (VIA.S50-G). 11 inç FHD+ (1920x1200) ekranı 500 nit parlaklık ve ∆E < 2 renk hassasiyeti sunuyor; Dolby destekli çift hoparlör de video izlerken sesi güçlendiriyor.

  • İşlemci: MediaTek Helio G85, 8 çekirdek, 2.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM + 4 GB sanal bellek
  • Depolama: 128 GB, SD kartla 512 GB'a kadar
  • Yazılım: Android 14
  • Kutuda: Çok açılı ayar destekli deri kılıf

8-9 bin TL'ye şarjı uzun giden, sağlam bir tablet olur mu?

Olur; Casper VIA S50 8.999 TL fiyatıyla tam bu aralıkta. 8.000 mAh batarya, Casper verilerine göre 13 saate kadar video, 200 saatin üzerinde müzik ve 20 günün üzerinde bekleme süresi sunuyor. 18W hızlı şarjla tam dolum 160 dakika sürüyor. Kutudan çıkan deri kılıf, tableti günlük kullanımda korumaya yardımcı oluyor. Alüminyum alaşım gövde istiyorsanız bir üst basamak 13.999 TL'lik Casper PAD M10 PEN.

Çocuğumun ödevlerini yapabileceği, video izleyebileceği kaliteli tablet hangisi?

Çocuklar için ilk bakılacak iki model Casper VIA S50 ve Casper PAD M10 PEN. Casper, VIA S50'yi eğitim ve eğlence için çocukların da kullanabileceği kompakt bir tablet olarak konumluyor; 11 inç ekranı ve kılıfıyla video ve ödev ağırlıklı kullanıma uygun. Kalemle not tutacak, çizim yapacak ya da online derse girecek daha büyük çocuklar için Casper PAD M10 PEN daha mantıklı çünkü kalem kutudan çıkıyor, ekranı 12.2 inç ve Düşük Mavi Işık desteği bulunuyor.

Kamerası iyi, uygun fiyatlı tablet hangisi?

Uygun fiyat ve iyi kamera bir aradaysa öne çıkan model Casper VIA S50: 8.999 TL'ye AI destekli 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 8 MP ön kamera sunuyor. Karşılaştırınca Casper PAD M10 serisinde 8 MP arka ve 8 MP ön, Casper PAD H10 ve PAD Z10 PRO'da ise 13 MP arka ve 5 MP ön kamera bulunuyor. Görüntülü görüşme ve online ders için ön kameraya önem veriyorsanız VIA S50 ve PAD M10'un 8 MP ön kamerası avantaj sağlıyor.

Casper tablet kullanıcıları ne diyor?

Casper tabletleri satın alan kullanıcıların online alışveriş platformlarındaki gerçek yorumlarından derledik; olumlu yorumların yanında eleştirileri de ekledik.

Casper PAD H10 PRO

'Klavyesi çok kullanışlı, bilgisayar işlerimi rahatlıkla yapmaya başladım.'

Casper PAD H10 PRO

'Bu ürünü alan laptop almasın, ekranı kocaman, çözünürlük süper, hızı çok iyi.'

Casper PAD H10 PRO – Eleştiri

'Tek eksiği ekran 60 Hz yerine 120 Hz olabilirdi.' / 'Parçaların siyah olup aşırı toz ve iz belli etmesi…'

Casper PAD M10 PEN

'Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, ben bir ay oldu kullanıyorum, kalemi falan güzel, öğrenci işi tablet.'

Casper PAD M10 PEN

'Film ve ufak tefek işlerimi yapmak için aldım, gayet yeterli.'

Casper PAD M10 PEN – Eleştiri

'Çok çabuk ısınıyor, şarjı çabuk bitiyor.'

Casper VIA S50

'Beklentilerimin çok üzerinde. Bu fiyata bu ürünü alabilmek memnun edici.'

Casper VIA S50

'Kullanışlı ve elime sağlam ulaştı, öğrenci arkadaşlarımıza tavsiye ederim.'

Casper VIA S50

'Anneanneme aldık, birkaç ay oldu sorunsuz kullanıyor, memnunuz.'

Casper PAD Z10 PRO yeni çıkan bir model olduğu için henüz kullanıcı yorumu birikmedi; ürün sayfasında teknoloji içerik üreticilerinin inceleme videoları yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper tabletlerde kalem ve klavye kutudan çıkıyor mu?

Modele göre değişiyor. Casper PAD Z10 PRO'da Prestige Kalem ve Magic Klavye; Casper PAD H10 PRO ve PAD M10 PRO'da Prestige Kalem ve klavyeli kılıf; Casper PAD H10 PEN ve PAD M10 PEN'de Prestige Kalem ve kılıf kutudan çıkıyor. Casper VIA S50'nin kutusunda ise deri kılıf var, kalem yok.

Casper PAD M10 PEN ile PAD M10 PRO arasındaki fark ne?

Casper PAD M10 PEN ile PAD M10 PRO aynı tableti kullanıyor: 12.2 inç 2.4K ekran, Helio G100 işlemci, 8 GB RAM ve 8.000 mAh batarya. Aradaki fark kutu içeriğinde: PAD M10 PRO'da touchpad'li klavyeli kılıf da geliyor ve fiyatı 3.000 TL daha yüksek (16.999 TL'ye karşı 13.999 TL).

10 bin TL altında Casper tablet var mı?

Evet. Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatıyla 10 bin TL altında kalıyor; 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya, 128 GB depolama ve kutudan çıkan deri kılıfla geliyor.

Casper PAD Z10 PRO laptop yerine kullanılabilir mi?

Casper, PAD Z10 PRO'yu laptop gibi tablet deneyimi sunan bir model olarak konumluyor. Touchpad'li Magic Klavye, bölünmüş ekran desteği, 12 GB bellek ve 14.2 inç ekranla e-posta, belge ve sunum işleri rahatça yürüyor. Cihaz Android 16 ile geldiği için iş akışınızın Android uygulamalarıyla yürüyüp yürümediğini önceden kontrol etmenizi öneririz.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Hareketli oyunlarda yüksek yenileme hızı arayanlar: Casper PAD H10 serisinin ekranı 60 Hz; kullanıcı yorumlarında da bu nokta eleştirilmiş. Akıcılık önceliğinizse 144 Hz'lik Casper PAD Z10 PRO ya da 90 Hz'lik Casper PAD M10 daha uygun.
  • Yoğun çoklu görev yapacak olanlar: Casper VIA S50'de 4 GB RAM (4 GB sanal bellekle) bulunuyor; okul, video ve günlük kullanım için tasarlanmış bir model.
  • SIM kartla internet isteyenler: Karşılaştırdığımız Casper PAD Z10 PRO, PAD H10, PAD M10 ve VIA S50 modelleri Wi-Fi bağlantılı.
  • Sadece video izleyecek olanlar: 39.999 TL'lik Casper PAD Z10 PRO'nun kalem, klavye ve 12 GB bellek gibi üretkenlik odaklı özellikleri bu kullanım için fazla gelebilir; VIA S50 ya da PAD M10 PEN bütçeyi daha verimli kullanır.

Son söz: Casper'ın tablet ailesinde her bütçe ve her ihtiyaç için bir karşılık var. Laptop gibi çalışacaksanız Casper PAD Z10 PRO veya PAD H10 PRO, kalemle ders çalışacaksanız Casper PAD M10, 10 bin TL altında okul ve aile tableti arıyorsanız Casper VIA S50 doğru başlangıç noktası.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tekno Gurme
Tekno Gurme
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın