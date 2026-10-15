Hangi Tablet Kime Göre! Sizin İçin Karşılaştırdık
Casper'ın 8.999 TL'lik VIA S50'sinden 39.999 TL'lik PAD Z10 PRO'suna kadar uzanan tablet ailesini iş, okul, dizi-film ve bütçe ihtiyacına göre tek tek eşleştirdik.
Son Güncelleme: 13 Ekim 2026
Hangi tablet kime göre sorusunun kısa cevabı şu: İş için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan kaliteli bir tablet arıyorsanız Casper PAD Z10 PRO (39.999 TL) ya da Casper PAD H10 PRO (23.999 TL); 15 bin lira civarında ders, dizi ve not alma için Casper PAD M10 PEN (13.999 TL) veya klavyeli Casper PAD M10 PRO (16.999 TL); 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul ve çocuk tableti arıyorsanız 8.999 TL'lik Casper VIA S50 öne çıkıyor. İnce ve ekranı kaliteli bir model isteyenler 6 mm gövdeli, 14.2 inç OLED ekranlı Casper PAD Z10 PRO'ya; kamerası iyi ve uygun fiyatlı bir tablet isteyenler 13 MP + 2 MP arka kameralı Casper VIA S50'ye bakabilir. Tüm fiyatlar 13 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de yer alan fiyatlardır.
Önce büyük resim: Casper'ın tablet ailesi 8.999 TL'den 39.999 TL'ye uzanıyor, hangisinin kime uyduğunu tek tabloda topladık
Hangi Casper tablet kime göre?
Hangi Casper tablet kime göre? Kısaca: Casper PAD Z10 PRO ve Casper PAD H10 PRO iş ve üretkenlik, Casper PAD M10 serisi öğrenciler ve 15 bin lira bandı, Casper VIA S50 ise 10 bin TL altında okul ve aile kullanımı için. Modeller arasındaki fark yalnızca fiyat değil; ekran teknolojisi, kutudan çıkan aksesuarlar ve batarya da değişiyor.
|Model
|Fiyat
|Ekran
|İşlemci / RAM
|Batarya
|Kamera (arka / ön)
|Kutudan çıkan
|Kime göre?
|Casper PAD Z10 PROPAD.Z10-PRO
|39.999 TL
|14.2' OLED, 2.8K (2880x1920), 144 Hz, 800 nit (HBM)
|MediaTek Dimensity D8300 / 12 GB
|10.000 mAh, 30W
|13 MP / 5 MP
|Prestige Kalem + Magic Klavye
|Profesyonel, laptop yerine
|Casper PAD H10 PROPAD.H10-PRO
|23.999 TL
|12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nit
|MediaTek Dimensity D7050 / 8 GB
|10.000 mAh, 20W
|13 MP / 5 MP
|Prestige Kalem + Klavyeli Deri Kılıf
|İş + ders, OLED isteyen
|Casper PAD H10 PENPAD.H10-PEN
|19.999 TL
|12.6' OLED, 2.5K (2560x1600), 60 Hz, 600 nit
|MediaTek Dimensity D7050 / 8 GB
|10.000 mAh, 20W
|13 MP / 5 MP
|Prestige Kalem + Kılıf
|Kalemle not ve çizim
|Casper PAD M10 PROPAD.M10-PRO
|16.999 TL
|12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nit
|MediaTek Helio G100 / 8 GB
|8.000 mAh, 20W
|8 MP / 8 MP
|Prestige Kalem + Klavyeli Kılıf
|Öğrenci, ödev + yazı
|Casper PAD M10 PENPAD.M10-PEN
|13.999 TL
|12.2' IPS, 2.4K (2400x1600), 90 Hz, 500 nit
|MediaTek Helio G100 / 8 GB
|8.000 mAh, 20W
|8 MP / 8 MP
|Prestige Kalem + Kılıf
|15 bin civarı, not alma
|Casper VIA S50VIA.S50-G
|8.999 TL
|11' FHD+ (1920x1200), 500 nit
|MediaTek Helio G85 / 4 GB (+4 GB sanal)
|8.000 mAh, 18W, 13 saate kadar video
|13 MP + 2 MP / 8 MP
|Deri Kılıf
|10 bin altı, okul ve çocuk
Hangi bütçeye hangi Casper tablet?
- 10 bin TL altı: Casper VIA S50 – 8.999 TL
- 15 bin TL civarı: Casper PAD M10 PEN – 13.999 TL / Casper PAD M10 PRO – 16.999 TL
- 20-25 bin TL: Casper PAD H10 PEN – 19.999 TL / Casper PAD H10 PRO – 23.999 TL
- 40 bin TL: Casper PAD Z10 PRO – 39.999 TL
Piyasada fiyat performans açısından en iyi tabletler hangileri?
Casper'ın tablet ailesinde fiyat performans denince ilk iki isim Casper VIA S50 ve Casper PAD M10 PEN. VIA S50, 8.999 TL'ye 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya ve 13 MP + 2 MP arka kamera sunuyor. PAD M10 PEN, S50'den 5.000 TL daha pahalı ama 12.2 inç 2.4K ekran, 90 Hz yenileme hızı, 8 GB RAM ve kutudan çıkan Prestige Kalem ekliyor.
Bir üst segmentte ise Casper PAD H10 PRO dikkat çekiyor çünkü PAD Z10 PRO'ya göre yaklaşık %40 daha uygun fiyata (23.999 TL'ye karşı 39.999 TL) OLED ekran, kalem ve klavyeli kılıf paketini koruyor.
İş için kalemli ve klavyeli tablet arayanlara: Casper PAD Z10 PRO ve PAD H10 PRO, aksesuar parası ödetmeden kutudan hazır çıkıyor
15 bin lira civarında ders, dizi ve not alma bir arada: Casper PAD M10 PEN ve PAD M10 PRO öğrencilerin yeni favorisi
10 bin TL'yi geçmeyen okul ve çocuk tableti Casper VIA S50; kamerası da bütçesine göre iddialı. Kullanıcı yorumları da burada!
Sıkça Sorulan Sorular
Casper tabletlerde kalem ve klavye kutudan çıkıyor mu?
Modele göre değişiyor. Casper PAD Z10 PRO'da Prestige Kalem ve Magic Klavye; Casper PAD H10 PRO ve PAD M10 PRO'da Prestige Kalem ve klavyeli kılıf; Casper PAD H10 PEN ve PAD M10 PEN'de Prestige Kalem ve kılıf kutudan çıkıyor. Casper VIA S50'nin kutusunda ise deri kılıf var, kalem yok.
Casper PAD M10 PEN ile PAD M10 PRO arasındaki fark ne?
Casper PAD M10 PEN ile PAD M10 PRO aynı tableti kullanıyor: 12.2 inç 2.4K ekran, Helio G100 işlemci, 8 GB RAM ve 8.000 mAh batarya. Aradaki fark kutu içeriğinde: PAD M10 PRO'da touchpad'li klavyeli kılıf da geliyor ve fiyatı 3.000 TL daha yüksek (16.999 TL'ye karşı 13.999 TL).
10 bin TL altında Casper tablet var mı?
Evet. Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatıyla 10 bin TL altında kalıyor; 11 inç FHD+ ekran, 8.000 mAh batarya, 128 GB depolama ve kutudan çıkan deri kılıfla geliyor.
Casper PAD Z10 PRO laptop yerine kullanılabilir mi?
Casper, PAD Z10 PRO'yu laptop gibi tablet deneyimi sunan bir model olarak konumluyor. Touchpad'li Magic Klavye, bölünmüş ekran desteği, 12 GB bellek ve 14.2 inç ekranla e-posta, belge ve sunum işleri rahatça yürüyor. Cihaz Android 16 ile geldiği için iş akışınızın Android uygulamalarıyla yürüyüp yürümediğini önceden kontrol etmenizi öneririz.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Hareketli oyunlarda yüksek yenileme hızı arayanlar: Casper PAD H10 serisinin ekranı 60 Hz; kullanıcı yorumlarında da bu nokta eleştirilmiş. Akıcılık önceliğinizse 144 Hz'lik Casper PAD Z10 PRO ya da 90 Hz'lik Casper PAD M10 daha uygun.
- Yoğun çoklu görev yapacak olanlar: Casper VIA S50'de 4 GB RAM (4 GB sanal bellekle) bulunuyor; okul, video ve günlük kullanım için tasarlanmış bir model.
- SIM kartla internet isteyenler: Karşılaştırdığımız Casper PAD Z10 PRO, PAD H10, PAD M10 ve VIA S50 modelleri Wi-Fi bağlantılı.
- Sadece video izleyecek olanlar: 39.999 TL'lik Casper PAD Z10 PRO'nun kalem, klavye ve 12 GB bellek gibi üretkenlik odaklı özellikleri bu kullanım için fazla gelebilir; VIA S50 ya da PAD M10 PEN bütçeyi daha verimli kullanır.
Son söz: Casper'ın tablet ailesinde her bütçe ve her ihtiyaç için bir karşılık var. Laptop gibi çalışacaksanız Casper PAD Z10 PRO veya PAD H10 PRO, kalemle ders çalışacaksanız Casper PAD M10, 10 bin TL altında okul ve aile tableti arıyorsanız Casper VIA S50 doğru başlangıç noktası.
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