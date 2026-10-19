article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
19.10.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tommy Hilfiger omuz çantasından Salomon Gore-Tex koşu ayakkabısına, Lancôme Ekim fırsatlarından Karaca Home pike indirimine kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 19.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Danger kadife yakalı kapitone astarlı erkek mont ceket net 1.679,90 TL!

Danger kadife yakalı kapitone astarlı erkek mont ceket net 1.679,90 TL!

Kontrast kadife yaka detayı, sıcak tutan kapitone astarı ve yeni sezon görünümü sonbahar şıklığını tamamlayan model fırsat fiyatıyla sepetlerde.

Danger Erkek Kadife Yakalı Kapitone Astarlı Mont Ceket

Tommy Hilfiger TJW City Charm siyah kadın omuz çantası net 2.723,92 TL!

Tommy Hilfiger TJW City Charm siyah kadın omuz çantası net 2.723,92 TL!

Karakteristik Tommy detayları, şık metalik charm aksesuarı ve her kombine uyum sağlayan asil siyah formuyla öne çıkan omuz çantası avantajlı fiyatıyla satışta.

Tommy Hilfiger TJW City Charm Siyah Kadın Omuz Çantası

Tommy Jeans TJM Reg Flag Crew erkek sweatshirt son 30 günün en düşüğü net 2.373,97 TL!

Tommy Jeans TJM Reg Flag Crew erkek sweatshirt son 30 günün en düşüğü net 2.373,97 TL!

Kategori çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan, kaliteli pamuklu dokusu 2.827,00 TL yerine son bir ayın en iyi fiyatında.

Tommy Jeans TJM Reg S Flag Crew Erkek Sweatshirt

Starbucks kahve ve kupa alışverişlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Starbucks kahve ve kupa alışverişlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Çekirdek kahvelerden kapsüllere ve ikonik termos kupalara kadar kahve keyfinizi katlayan Starbucks ürünlerinde 500 TL alışverişe anında 100 TL sepet avantajı.

Starbucks ₺500'ye ₺100 İndirim

Salomon XA Meta Gore-Tex erkek koşu ayakkabısı %29 indirimle 11.999,99 TL yerine net 8.499,99 TL!

Salomon XA Meta Gore-Tex erkek koşu ayakkabısı %29 indirimle 11.999,99 TL yerine net 8.499,99 TL!

Zorlu hava koşullarına meydan okuyan su geçirmez Gore-Tex astarı, yüksek zemin tutuşu ve dayanıklı taban yapısıyla outdoor ve patika koşularının zirvedeki tercihi.

Salomon Xa Meta Goretex Erkek Koşu Ayakkabısı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nivea tüm ürünlerde 1.000 TL'ye 300 TL indirim ve çanta hediyesiyle yayında!

Nivea tüm ürünlerde 1.000 TL'ye 300 TL indirim ve çanta hediyesiyle yayında!

Q10 sıkılaştırıcı vücut sütü 400 ml, C vitamini nemlendirici losyon 250 ml ve özel bez çanta hediyeli bakım setleri başta olmak üzere tüm Nivea ürünlerinde 1.000 TL alışverişe anında 300 TL indirim.

Nivea Cilt ve Vücut Bakım Ürünleri Koleksiyonu

PAEN Basic unisex kışlık eşofman altı %50 indirim ve '3 Al 2 Öde' fırsatıyla!

PAEN Basic unisex kışlık eşofman altı %50 indirim ve '3 Al 2 Öde' fırsatıyla!

Sıcak tutan kalın kışlık kumaşı ve rahat kalıbıyla 2.399,00 TL yerine %50 indirimle 1.199,50 TL'ye inerken sepette her üç üründen biri hediye geliyor.

PAEN Basic Unisex Kışlık Eşofman Altı

Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' devam ediyor!

Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' devam ediyor!

Gözenekleri tıkamadan ferahlık sunan, alüminyum ve kimyasal içermeyen saf formüllü Siveno tekli roll-on çeşitlerinde üç ürün alımında bir tanesi bedava.

Siveno %100 Doğal İçerikli Roll-On Çeşitleri

Lancôme Ekim fırsatları: Parfümlerde %30'a varan indirim ve hediye çantalı Beauty Box!

Lancôme Ekim fırsatları: Parfümlerde %30'a varan indirim ve hediye çantalı Beauty Box!

Makyaj ürünlerinde net %20, efsanevi parfümlerde %30'a varan indirime ek olarak çok sevilen çanta hediyeli SSC Beauty Box 300 TL indirimle sadece 2.199 TL'ye satışta.

Lancôme Parfüm ve Makyaj Koleksiyonu

Karaca Home Dace %100 pamuk çift kişilik tek pike 729,98 TL yerine net 629,98 TL!

Karaca Home Dace %100 pamuk çift kişilik tek pike 729,98 TL yerine net 629,98 TL!

%100 pamuk dokusu, nefes alan yapısı ve modern multicolor desenleriyle yatak odalarına canlılık katan çift kişilik şık pike.

Karaca Home Dace %100 Pamuk Çift Kişilik Tek Pike

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acar Karat 3'lü paslanmaz çelik saklama kabı seti sepete özel 899,52 TL yerine net 649,90 TL!

Acar Karat 3'lü paslanmaz çelik saklama kabı seti sepete özel 899,52 TL yerine net 649,90 TL!

Yemekleri uzun süre taze tutan sızdırmaz kapakları, dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi ve modern tasarımıyla mutfakların kurtarıcısı 3'lü set sepette avantajlı fiyatta.

Acar Karat 3'lü Paslanmaz Çelik Saklama Kabı Seti

Duracell Basic AA alkalin kalem pil 10'lu paket sepete özel 473,75 TL yerine net 379,00 TL!

Duracell Basic AA alkalin kalem pil 10'lu paket sepete özel 473,75 TL yerine net 379,00 TL!

Uzun ömürlü ve güvenilir güç sağlayan 1.5V alkalin teknolojisiyle evdeki tüm elektronik cihazlar için 10'lu avantajlı paket sepette indirimde.

Duracell Basic AA Alkalin Kalem Pil 10'lu Paket

English Home Vanilla New Bone China 2 kişilik çay fincanı takımında 2. ürüne %50 indirim!

English Home Vanilla New Bone China 2 kişilik çay fincanı takımında 2. ürüne %50 indirim!

Açık yeşil tonu, 220 ml kapasitesi ve zarif New Bone China porselen kalitesiyle 1.259,99 TL fiyatındaki 4 parça çay setinde ikinci üründe net %50 indirim fırsatı.

Ekstra olarak onedio10 kodu ile %10 indirim!

English Home Vanilla New Bone China 2 Kişilik Çay Fincanı Takımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın