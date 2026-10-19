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27 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 27 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.10.2026 - 16:07
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27 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL

Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL

  • Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

  • Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL

  • Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL

  • Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL

  • Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL

  • Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL

  • Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL

  • Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL

  • Naturalove Zarflı Mendil 89 TL

  • Naturalove Silindir Mendil 69 TL

  • Solo Yüzey Temizlik Havlusu Pink Power 99 TL

  • Uni Comfort Zeytinyağlı Islak Mendil 37,50 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 149 TL

  • Scarlett Günlük Ped Uzun 49 TL

  • Art Matik Tablet Çamaşır Deterjanı 30'lu 195 TL

  • Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 159 TL

  • Nivea Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum 30 ml 199 TL

  • Nivea Kırışıklık Karşıtı Uv Korumalı Nemlendirici Krem 40 ml 199 TL

  • Angie Çantalı Parfüm 100 ml 449 TL

  • Angie El Kremi 75 ml 55 TL

  • Repute Deodorant Leopard 150 ml 85 TL

  • Golden Rose Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi 120 ml 189 TL

  • Golden Rose Göz Kalemi 69 TL

  • Golden Rose Dudak Kalemi 119 TL

  • Golden Rose Likit Far 149 TL

  • Golden Rose Likit Bronzer 149 TL

  • Golden Rose Renkli Dudak Balmı 159 TL

  • Golden Rose Kahverengi Maskara 229 TL

  • B-Good Vücut Losyonu 200 ml 129 TL

  • Prize Body Mist 200 ml 85 TL

  • Prize Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 129 TL

  • Marseille Duş Jeli 500 ml 89 TL

  • Epi Kadın Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 4'lü 99 TL

  • Naturalove Diş Fırçası 2 Adet Yedek Başlıklı 109 TL

  • Agiss Yüz Ağda Bandı 28'li 49 TL

  • Agiss Sir Ağda Bandı 55'li 64,50 TL

  • Agu Baby Bebek Şampuanı 1 L 99 TL

  • Agu Baby Kolay Tarama Spreyi 200 ml 49 TL

  • Duru Nem Bombası Şampuan 600 ml 99 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL

  • Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL

  • Feast Cookie Tart 400 g 239 TL

  • Yörsan Labne 3x180 g 149 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL

  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL

  • Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL

  • Taciroğlu Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri 500 g 299 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL

  • Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml 49,50 TL

  • Danino Büyüme Küpü 12x45 g 95 TL

  • İçim Şeftalili & Ananaslı Kefir 1 L 95 TL

  • Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot+ 4x80 ml 99 TL

  • Sek Çilekli Milkshake 285 ml 47,50 TL

  • Pınar Kahveli Proteinli Süt 500 ml 79 TL

  • Sarp Et Dana Döner 500 g 309 TL

  • Namet Dana İzmir Köfte / Dana Trakya Köfte 250 g 179 TL

  • Lezita Piliç Döner 1000 g 259 TL

  • Banvit Piliç Salam 60 g 16 TL

  • Bonfes Piliç Kangal Sucuk 400 g 79 TL

  • Namet Dana Dilimli Sucuk 200 g 149 TL

Torku Dana Baton Kavurma 1000 g 999 TL

Torku Dana Baton Kavurma 1000 g 999 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 329 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 209 TL

  • Torku Ayran 1 L 49,50 TL

  • Torku Süzme Yoğurt 800 g 145 TL

  • Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 439 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 269 TL

  • Torku %0,1 Yağlı Süt 1 L 44,50 TL

  • Torku Kakaolu Helva 500 g 119 TL

  • Torku Sade Helva 500 g 119 TL

  • Sirke Çeşitleri 500 ml Elma/Üzüm 65 TL

  • Beyaz Sirke 5 L 95 TL

  • Çifte Kavrulmuş Tahin 1 kg 229 TL

  • Gala Çikolata Soslu Kek 8x45 g 125 TL

  • Banada Sandviç Bisküvi 200 g 75 TL

  • Banada Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması Bitter 370 g 149,50 TL

  • Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 269 TL

  • Tatkrak Baharatlı Kraker 3x60g 34 TL

  • Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 330 g 55 TL

  • Torku Pötibör Sütlü Bisküvi 700 g 75 TL

  • Miniki Çilekli Mini Nuga Bar 240 g 59 TL

  • Tam Kremalım Kakao Kremalı Bisküvi 249 g 44 TL

  • Tam Ruşeymlü Tam Buğdaylı Bisküvi 240 g 39,50 TL

  • Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek 50 g 19,50 TL

  • Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 59,50 TL

  • Limonata 1 L 59,50 TL

Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL

Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL

  • Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL

  • Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL

  • Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL

  • Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL

  • Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL

  • Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL

  • Muhler %100 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL

  • Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL

  • Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL

  • Ruffles/Doritos/Lays Mega Boy Cips Çeşitleri 115 TL

  • Fellas Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 g 47,50 TL

  • Züber Meyve Topu 80 g 75 TL

  • Ülker Altınbaşak Paprikalı Çeşnili & Nohutlu Kraker 120 g 41 TL

  • Ülker Kekstra Cremo Çikoklu Sos Kremalı Kek 33 g 9,50 TL

  • Yayla Nohut Patlağı 102 g 37,50 TL

  • Ülker Amalfi Lezzeti Limon Dolgulu Çıtır Kadayıflı Bitter Çikolata 93 g 70 TL

  • Ülker Bol Sütlü Çikolata Fındıklı Krema Dolgulu 158,4 g 110 TL

  • Oylum Kremalı Bisküvi Çeşitleri 450 g 59 TL

  • Lays Fırından Peynirli ve Kırmızı Biberli Kraker 70 g 34,50 TL

  • Lays Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikli Kraker 70 g 34,50 TL

  • Ülker Çokomilk Çikolata Kaplı Nuga Bar 24 g 8 TL

  • Milka Bütün Fındıklı Tablet Çikolata 190 g 149 TL

  • Ülker Çokomel Marshmallowlu Bisküvi 420 g 135 TL

  • Fiskobirlik Fındık Kreması Çeşitleri 1000 g 179 TL

  • Nestle Damak Antep Fıstıklı Çikolatalı Gofret 30 g 29,50 TL

  • Haribo Altın Ayıcık Orman Meyveleri Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 200 g 49 TL

  • M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Drajeli Yumuşak Kurabiye 180 g 99 TL

27 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

27 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

  • Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL

  • Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL

  • 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL

  • Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL

  • Spring Puf 1.990 TL

  • Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL

  • Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL

  • Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 24 cm 1.690

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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