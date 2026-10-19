Can Bonomo, Babası İçin Yazdığı “Devri Daim Olsun” Sözüne Gelen Alaycı Yorumlara Sert Tepki Gösterdi

Bonomo bununla da kalmadı, ikinci bir hikâyede uzun bir açıklama yaptı. “Devri daim olsun ne demek?” sorusuna yanıt veren şarkıcı, ifadenin sıradan bir temenni olmadığını, tasavvuf düşüncesini ve Alevi-Bektaşi geleneğinin varoluşa bakışını taşıdığını yazdı. Tasavvuftaki “devir” kavramının varlığın Hak'tan gelip yine Hakk'a dönüşünü anlattığını, Alevi-Bektaşi öğretisinde de “Hakk'a yürümek” ve “don değiştirmek” gibi ifadelerle aynı inanca bağlandığını hatırlattı.

“Devri daim olsun” yalnızca bir temenni değil, yüzyılların tasavvufi düşüncesini ve Alevi-Bektaşi geleneğinin varoluşa bakışını taşıyan bir ifadedir.

Tasavvufta 'devir' kavramı, varlığın Hak’tan gelip yine Hakk’a dönüşünü açıklayan köklü bir anlayışa dayanır. Bu düşüncede varoluş, yalnızca doğumla başlayıp ölümle sonlanan doğrusal bir süreç olarak ele alınmaz. Varlığın kaynağından zuhur etmesi, farklı mertebelerden geçmesi ve nihayetinde aslına yönelmesi, manevi bir yolculuk olarak yorumlanır. Bu anlayış, tasavvuf edebiyatında “devriyye” adı verilen şiirlerle de yüzyıllar boyunca işlenmiştir.

Alevi-Bektaşi öğretisinde ise ölüm, yalnızca biyolojik yaşamın sona ermesiyle açıklanmaz. “Hakk’a yürümek”, “don değiştirmek” ve “devri daim olmak” gibi ifadeler; canın sürekliliğine, varlığın dönüşümüne ve insanın geldiği öze yönelişine ilişkin inançlarla bağlantılıdır. Elbette bu kavramların yorumlanışı gelenekler arasında farklılık gösterebilir.

Bu nedenle 'devri daim olsun' sözü, sıradan bir kelime birleşiminden çok daha fazlasıdır. İçinde bir inanç dünyası, kültürel hafıza, varoluş felsefesi ve insana duyulan saygıyı barındırır.

Bir kültürün kavramlarına yabancı olmak son derece doğaldır. Ancak bir ifadenin anlamını bilmemekle, o ifadeyi kendi sınırlı bilgi dünyamız üzerinden değersizleştirmek arasında ciddi bir fark vardır.

Kültürel çoğulculuk yalnızca farklı kimliklerin varlığını kabul etmek değildir; o kimliklerin dünyayı anlamlandırma biçimlerine de saygı duyabilmektir.

Çünkü bazen birkaç kelimenin ardında yüzyılların düşünsel birikimi vardır. Ve insanın bilmediği her şey, anlamsız değildir.'