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Can Bonomo, Babası İçin Yazdığı “Devri Daim Olsun” Sözüne Gelen Alaycı Yorumlara Sert Tepki Gösterdi

Can Bonomo, Babası İçin Yazdığı “Devri Daim Olsun” Sözüne Gelen Alaycı Yorumlara Sert Tepki Gösterdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 14:28
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Şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybetmenin acısını yaşarken bir de sosyal medyadaki alaycı yorumlarla uğraşmak zorunda kaldı. Babasına veda ederken kullandığı “Devrin daim olsun” ifadesi, bazı kullanıcıların dalga konusu oldu. Bonomo bu kez susmadı; yorumları tek tek paylaşıp uzun bir açıklama yaptı. Yaşar Bonomo'nun cenaze töreninden görüntüler de ortaya çıktı.

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Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybettiğini duygusal bir veda mesajıyla duyurmuştu.

Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybettiğini duygusal bir veda mesajıyla duyurmuştu.

İzmir doğumlu Can Bonomo, 2012'de Eurovision'da “Love Me Back” ile Türkiye'yi temsil etmiş, ardından şarkıları ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı 17 Ekim'de babası Yaşar Bonomo'nun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Bir süredir tedavi gören Yaşar Bonomo'nun hastalığına dair ayrıntı paylaşılmadı. Bonomo, babasına “biricik arkadaşım” diye seslendiği paylaşımında “Seninle beraber büyümek, senin oğlun olmak benim için bir şerefti” dedi. Vedasını ise “Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende” sözleriyle bitirdi. Tartışma da tam bu cümleden çıktı.

Can Bonomo'nun kardeşi Funda Bonomo, ailenin Yahudi kimliğine yönelik yorumlara isyan etti.

Can Bonomo'nun kardeşi Funda Bonomo, ailenin Yahudi kimliğine yönelik yorumlara isyan etti.

Yorumlara ilk sesini yükselten Funda Bonomo oldu. Vefat haberlerinin altında başsağlığından çok ailenin Yahudi kimliğine dair yorumlar gördüğünü söyleyen Funda Bonomo, “Yorumlara bir kişi Allah rahmet eylesin yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor” diye yazdı. “İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor?” sözleri kısa sürede gündem oldu.

Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözüyle dalga geçenleri ifşa etti: “İçime atacak değilim.”

Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözüyle dalga geçenleri ifşa etti: “İçime atacak değilim.”

Sıra Can Bonomo'ya geldiğinde ortalık iyice karıştı. Ünlü şarkıcı, babasının vefat haberinin altına yazılan yorumların ekran görüntüsünü Instagram hikâyesinde paylaştı. Yorumlarda “devir daim” ifadesi araba bakımına benzetilmiş, “Kozmik yolculuğu kolay olsun”, “Periler pırpır etsin” gibi cümlelerle alay edilmişti.

Bonomo görüntünün üzerine yalnızca şu notu düştü: “İçime atacak değilim. Görün bunları.”

Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözünün tasavvuftaki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki anlamını anlattı.

Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözünün tasavvuftaki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki anlamını anlattı.

Bonomo bununla da kalmadı, ikinci bir hikâyede uzun bir açıklama yaptı. “Devri daim olsun ne demek?” sorusuna yanıt veren şarkıcı, ifadenin sıradan bir temenni olmadığını, tasavvuf düşüncesini ve Alevi-Bektaşi geleneğinin varoluşa bakışını taşıdığını yazdı. Tasavvuftaki “devir” kavramının varlığın Hak'tan gelip yine Hakk'a dönüşünü anlattığını, Alevi-Bektaşi öğretisinde de “Hakk'a yürümek” ve “don değiştirmek” gibi ifadelerle aynı inanca bağlandığını hatırlattı.

“Devri daim olsun” yalnızca bir temenni değil, yüzyılların tasavvufi düşüncesini ve Alevi-Bektaşi geleneğinin varoluşa bakışını taşıyan bir ifadedir.

Tasavvufta 'devir' kavramı, varlığın Hak’tan gelip yine Hakk’a dönüşünü açıklayan köklü bir anlayışa dayanır. Bu düşüncede varoluş, yalnızca doğumla başlayıp ölümle sonlanan doğrusal bir süreç olarak ele alınmaz. Varlığın kaynağından zuhur etmesi, farklı mertebelerden geçmesi ve nihayetinde aslına yönelmesi, manevi bir yolculuk olarak yorumlanır. Bu anlayış, tasavvuf edebiyatında “devriyye” adı verilen şiirlerle de yüzyıllar boyunca işlenmiştir.

Alevi-Bektaşi öğretisinde ise ölüm, yalnızca biyolojik yaşamın sona ermesiyle açıklanmaz. “Hakk’a yürümek”, “don değiştirmek” ve “devri daim olmak” gibi ifadeler; canın sürekliliğine, varlığın dönüşümüne ve insanın geldiği öze yönelişine ilişkin inançlarla bağlantılıdır. Elbette bu kavramların yorumlanışı gelenekler arasında farklılık gösterebilir.

Bu nedenle 'devri daim olsun' sözü, sıradan bir kelime birleşiminden çok daha fazlasıdır. İçinde bir inanç dünyası, kültürel hafıza, varoluş felsefesi ve insana duyulan saygıyı barındırır.

Bir kültürün kavramlarına yabancı olmak son derece doğaldır. Ancak bir ifadenin anlamını bilmemekle, o ifadeyi kendi sınırlı bilgi dünyamız üzerinden değersizleştirmek arasında ciddi bir fark vardır.

Kültürel çoğulculuk yalnızca farklı kimliklerin varlığını kabul etmek değildir; o kimliklerin dünyayı anlamlandırma biçimlerine de saygı duyabilmektir.

Çünkü bazen birkaç kelimenin ardında yüzyılların düşünsel birikimi vardır. Ve insanın bilmediği her şey, anlamsız değildir.'

Yaşar Bonomo'nun cenaze töreninde aile, taziyeleri gelenlerle tek tek kucaklaşarak kabul etti.

Yaşar Bonomo, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Magazinde İzmir'in paylaştığı görüntülerde ailenin taziyeleri kabul ettiği, sevenleriyle uzun uzun kucaklaştığı anlar yer aldı. Törene gönderilen çelenkler arasında Emre Altuğ adına TEV'e yapılan bağış çelengi de vardı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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