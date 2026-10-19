Can Bonomo, Babası İçin Yazdığı “Devri Daim Olsun” Sözüne Gelen Alaycı Yorumlara Sert Tepki Gösterdi
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Şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybetmenin acısını yaşarken bir de sosyal medyadaki alaycı yorumlarla uğraşmak zorunda kaldı. Babasına veda ederken kullandığı “Devrin daim olsun” ifadesi, bazı kullanıcıların dalga konusu oldu. Bonomo bu kez susmadı; yorumları tek tek paylaşıp uzun bir açıklama yaptı. Yaşar Bonomo'nun cenaze töreninden görüntüler de ortaya çıktı.
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Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybettiğini duygusal bir veda mesajıyla duyurmuştu.
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Can Bonomo'nun kardeşi Funda Bonomo, ailenin Yahudi kimliğine yönelik yorumlara isyan etti.
Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözüyle dalga geçenleri ifşa etti: “İçime atacak değilim.”
Can Bonomo, “Devri daim olsun” sözünün tasavvuftaki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki anlamını anlattı.
Yaşar Bonomo'nun cenaze töreninde aile, taziyeleri gelenlerle tek tek kucaklaşarak kabul etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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