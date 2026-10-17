Yaşar Bonomo Kimdir, Ne İş Yapıyordu? Can Bonomo'nun Babası Yaşar Bonomo Hayatını Kaybetti
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Şarkıcı ve söz yazarı Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. Acı haber, 17 Ekim 2026'da Can Bonomo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Haberin ardından 'Yaşar Bonomo kimdir?' sorusu internette en çok aranan konular arasına girdi. İşte Yaşar Bonomo hakkında bilinenler...
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Yaşar Bonomo'nun vefat haberini oğlu Can Bonomo duyurdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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