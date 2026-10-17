Yaşar Bonomo Kimdir, Ne İş Yapıyordu? Can Bonomo'nun Babası Yaşar Bonomo Hayatını Kaybetti

Can Bonomo, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Can Bonomo paylaşımında babasını yakın bir dostu, yumuşak huylu ve çocuk kalpli bir insan olarak andı; onun oğlu olmanın kendisi için bir onur olduğunu yazdı. Paylaşımın altına Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Murat Boz ve Anıl Altan gibi pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı bıraktı.

Can Bonomo Kimdir?

Can Bonomo, 16 Mayıs 1987'de İzmir'de doğdu. Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olarak tanınan Can Bonomo, 2012 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Love Me Back' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etti. Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile evli ve çiftin Roman adında bir oğlu var.