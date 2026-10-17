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Yaşar Bonomo Kimdir, Ne İş Yapıyordu? Can Bonomo'nun Babası Yaşar Bonomo Hayatını Kaybetti

Yaşar Bonomo Kimdir, Ne İş Yapıyordu? Can Bonomo'nun Babası Yaşar Bonomo Hayatını Kaybetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 22:20
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Şarkıcı ve söz yazarı Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. Acı haber, 17 Ekim 2026'da Can Bonomo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Haberin ardından 'Yaşar Bonomo kimdir?' sorusu internette en çok aranan konular arasına girdi. İşte Yaşar Bonomo hakkında bilinenler...

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Yaşar Bonomo'nun vefat haberini oğlu Can Bonomo duyurdu.

Yaşar Bonomo'nun vefat haberini oğlu Can Bonomo duyurdu.

Basına yansıyan bilgilere göre iş insanı olarak tanınan Yaşar Bonomo bir süredir tedavi görüyordu. Can Bonomo, babasını 17 Ekim 2026'da son yolculuğuna uğurladıklarını duyurdu.

Yaşar Bonomo Kimdir, Ne İş Yapıyordu?

Yaşar Bonomo, iş insanı olarak tanınıyordu. Şarkıcı Can Bonomo ve Funda Bonomo'nun babasıydı. Yaşar Bonomo'nun doğum tarihi, nereli olduğu ve yürüttüğü işlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle Yaşar Bonomo'nun kaç yaşında hayatını kaybettiği de haberlerde yer almadı.

Yaşar Bonomo Neden Öldü?

Yaşar Bonomo Neden Öldü?

Habertürk ve Milliyet'in aktardığı bilgilere göre Yaşar Bonomo uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşar Bonomo'nun hastalığına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Can Bonomo'dan Babasına Veda

Can Bonomo'dan Babasına Veda

Can Bonomo, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Can Bonomo paylaşımında babasını yakın bir dostu, yumuşak huylu ve çocuk kalpli bir insan olarak andı; onun oğlu olmanın kendisi için bir onur olduğunu yazdı. Paylaşımın altına Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Murat Boz ve Anıl Altan gibi pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı bıraktı.

Can Bonomo Kimdir?

Can Bonomo, 16 Mayıs 1987'de İzmir'de doğdu. Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olarak tanınan Can Bonomo, 2012 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Love Me Back' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etti. Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile evli ve çiftin Roman adında bir oğlu var.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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