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Kafa Sports Tranfseri Açıkladı: Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın

Kafa Sports Tranfseri Açıkladı: Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 20:19
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Vincenzo Montella ile yolları ayıran TFF, A Milli Takım için Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın'ın program yaptığı Kafa Sports, transferi açıklarken, imzanın dört yıllık olduğunu duyurdu.

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Milli takım için adı geçenler arasında Sergen Yalçın ismi ön plana çıkmıştı.

Milli takım için adı geçenler arasında Sergen Yalçın ismi ön plana çıkmıştı.

Bugün gündeme gelen Sergen Yalçın ismi sosyal medyada ses getirirken kısa sürede görüşmeler de sonuç verdi. 

Kafa Sports, anlaşmayı duyururken, 4 yıllık imza sonrası Sergen Yalçın'ın yardımcılarıyla yarından itibaren göreve başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Milli Takımın yeni teknik direktir Ali Rıza Sergen Yalçın

Milli Takımın yeni teknik direktir Ali Rıza Sergen Yalçın
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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