Kafa Sports Tranfseri Açıkladı: Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın
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Vincenzo Montella ile yolları ayıran TFF, A Milli Takım için Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın'ın program yaptığı Kafa Sports, transferi açıklarken, imzanın dört yıllık olduğunu duyurdu.
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Milli takım için adı geçenler arasında Sergen Yalçın ismi ön plana çıkmıştı.
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Milli Takımın yeni teknik direktir Ali Rıza Sergen Yalçın
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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