Senin Hangi Özelliğine Aşık Oluyorlar?
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Senin Hangi Özelliğine Aşık Oluyorlar?
İnsanlar senin hangi özelliğine aşık oluyorlar? Dış görünüşüne mi, gülümsemene mi, samimiyetine mi? Belki hepsinin bir birleşimi olabilir .Belki bir anlık bakışta bile hissettirdiğin huzur, onların seni unutulmaz kılar. Dış görünüş bir başlangıç olabilir, ama asıl bağ kuran şey, insanların yanında kendileri gibi hissedebilmesidir. Bunun cevabını öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Genelde en çok hangi özelliğine iltifat alırsın?
4. Aşk senin hayatına ne getiriyor?
5. Yeni tanıştığın insanlarla nasıl bir iletişimin var?
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6. Çabuk aşık olur musun?
7. Partnerinde aradığın ilk özellik ne?
8. Peki dış görünüşüne çok özen gösterir misin?
9. Aşk senin için neyi ifade eder?
10. Kendini puanlaman gerekirse?
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Senin samimiyetine aşık oluyorlar!
Senin duruşuna aşık oluyorlar!
Senin neşene aşık oluyorlar!
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