Seçtiğin Tatlılara Göre Baskın mısın Pasif mi?

Sen daha pasif bir karaktersin. Hayatın içinde daha çok uyum sağlamayı, karşı tarafın istek ve beklentilerine göre hareket etmeyi tercih ediyorsun. İlişkilerinde sakin, anlayışlı ve geri planda kalmayı seven bir yapın var. Baskın olmaktansa, dinlemeyi, anlamayı ve karşı tarafın yönlendirmelerine uyum sağlamayı seçiyorsun. Kararlar alırken acele etmezsin, çoğu zaman karşındaki kişinin düşüncelerine göre hareket edersin. Bu, çevrendekilere huzur veren, sakin bir enerji yaymanı sağlıyor. İnsanlar genelde senin yanında rahat hisseder, çünkü çatışmadan, tartışmadan uzak bir duruş sergiliyorsun. Günlük hayatında da bu pasifliğin kendini gösteriyor. Liderlik ya da ön planda olmayı gerektiren durumlar sana çok cazip gelmiyor. Sen daha çok gözlem yapmayı, olayların akışına göre hareket etmeyi tercih ediyorsun. Ortamlarda kendi fikirlerini öne sürmektense, başkalarının düşüncelerine kulak verip ona göre bir yol çizmeyi seviyorsun. Bu durum bazen seni karar alma sürecinde zorlayabilir, çünkü senin için bir şeyleri netleştirmek zaman alıyor. Ancak bu özelliklerin seni dikkatli ve duyarlı biri haline getiriyor. İnsanların hislerini anlama ve onların ihtiyaçlarına göre davranma konusunda oldukça başarılısın. Hayatın her alanında daha sakin bir yaklaşımın var. Risk almaktansa, mevcut durumu korumayı tercih ediyorsun. Değişim ve hareketlilikten çok, durağanlık ve istikrar senin için daha cazip. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde çatışmadan kaçınmak, uyumlu ve barışçıl olmak en büyük önceliklerinden biri. Çevrendekiler seni her zaman yumuşak başlı ve düşünceli biri olarak tanımlıyor. Bu özelliklerin seni sevilen biri yapsa da, bazen insanlar senin üzerine fazla yük yükleyebilir ya da seni anlamakta zorlanabilir. Kendi sınırlarını çizmekte zorlanıyor olabilirsin, çünkü başkalarını kırmaktan ya da olumsuz bir izlenim bırakmaktan çekiniyorsun. Ancak bu pasif tutumun, senin iç dünyanda huzurlu bir denge kurmanı sağlıyor. Senin için önemli olan, çevrenle uyum içinde bir yaşam sürmek ve başkalarını memnun etmek. Bu özelliklerin seni güvenilir, anlayışlı ve sakin bir birey yapıyor. İnsanlar genelde senin yanında kendilerini değerli hissediyor çünkü sen onlara hem alan hem de destek sunmayı başarıyorsun.